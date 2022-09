La bande des Dénés Nah?? Dehé, les Premières Nations du Dehcho et Parcs Canada signent l'entente Ndahecho Gondié Gháádé pour la réserve de parc national Nahanni





L'entente Ndahecho Gondié Gháádé (Respecter la parole de nos aînés) comprend un nouveau modèle d'organisme de gestion coopérative de la réserve de parc national Nahanni, ainsi que des dispositions supplémentaires concernant les avantages économiques et les possibilités d'emploi et de formation.

NAHANNI BUTTE, NT, le 30 sept. 2022 /CNW/ - Les aires protégées jouent un rôle essentiel dans la conservation du patrimoine naturel et culturel, dans la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, et elles offrent à la population canadienne des occasions d'en apprendre davantage sur des sites culturels et naturels emblématiques. Les terres, les eaux et les glaces administrées par Parcs Canada chevauchent les territoires traditionnels, les terres visées par les traités et les terres ancestrales des peuples autochtones. Parcs Canada reconnaît les rôles importants que jouent les peuples autochtones dans la protection et la conservation de ces aires précieuses.

Aujourd'hui, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ainsi que le chef Steve Vital, bande des Dénés Nah?? Dehé, et du grand chef Herb Norwegian, des Premières Nations du Dehcho, ont annoncé la signature de l'entente Ndahecho Gondié Gháádé afin de soutenir les possibilités sociales et économiques des Dénés Nah?? Dehé et des Dénés du Dehcho en ce qui concerne la réserve de parc national Nahanni. La signature de cette entente s'appuie sur 20 ans de gestion coopérative réussie et renforce les relations dans un contexte de respect et de réconciliation.

Cette entente reconnaît et appuie la participation cruciale de la bande des Dénés Nah?? Dehé et des Premières Nations du Dehcho à la gestion de la réserve de parc national Nahanni. Les éléments clés comprennent des modèles nouveaux et novateurs de gestion coopérative, le financement du nouveau programme Nah?? Dehé K'ehodi (gardiens de la terre) dans la réserve de parc national Nahanni, les possibilités d'emploi, le renforcement des capacités et les dispositions économiques, ainsi que le soutien aux aînés et aux jeunes pour qu'ils participent aux programmes « sur le terrain » dans la réserve de parc national Nahanni.

Les ententes de gouvernance partagée, telles que décrites dans cette entente, permettent à Parcs Canada et aux peuples autochtones de prendre des décisions en collaboration concernant les lieux patrimoniaux protégés. Elles constituent un moyen important pour le gouvernement du Canada d'honorer son engagement à renouveler ses relations avec les peuples autochtones, lesquelles sont fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat, et ancrées dans les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Cette entente permettra de garantir que les liens entre les Autochtones et la terre sont honorés et que les droits des Autochtones sont respectés. Elle permettra également de faire avancer l'intérêt commun de Parcs Canada, de la bande des Dénés Nah?? Dehé et des Premières Nations du Dehcho en ce qui a trait à la protection de l'intégrité écologique et culturelle des écosystèmes de la réserve de parc national Nahanni.

« La réserve de parc national Nahanni est et sera toujours le territoire traditionnel de la bande des Dénés Nah?? Dehé. Le peuple Nah?? Dehé est fier d'être le gardien de ces terres et de ces eaux. La signature de cette entente fournit à notre communauté les ressources nécessaires pour honorer cette responsabilité envers nos aînés et nos ancêtres, et donne à nos jeunes la possibilité d'apprendre et de prospérer tout en le faisant. »

- Chef Steve Vital, bande des Dénés Nah?? Dehé

« La réserve du parc de Nah?? Dehé se trouve dans la patrie du territoire de Nah?? Got'???. Elle appartient au peuple de la Nah?? Got'??? - comme la Nah?? Got'??? appartient à sa terre. »

- Grand chef Herb Norwegian, Premières Nations du Dehcho

« La réserve de parc national Nahanni est un trésor naturel et culturel. Honorer les histoires, les cultures les relations importantes des peuples autochtones avec les terres et eaux ancestrales - fait partie de notre engagement envers la réconciliation. La signature de l'entente Ndahecho Gondié Ghádé aujourd'hui reconnaît le lien profond et impérissable que la bande des Dénés Nah?? Dehé et les Premières Nations du Dehcho partagent avec la terre de Nahanni. Cette entente garantira que les liens autochtones avec la terre sont honorés et font partie intégrante de la protection de cet écosystème tout à fait unique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La signature de cette entente est un excellent exemple de la manière dont des résultats positifs sont obtenus lorsque des nations se réunissent pour travailler à un objectif commun. Elle souligne la participation et le dévouement indéfectibles des peuples autochtones dans la gestion de la réserve de parc national Nahanni, et renforce la relation entre le gouvernement du Canada, la bande des Dénés Nah?? Dehé et les Premières Nations du Dehcho. »

- Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Parcs Canada, la bande des Dénés Nah?? Dehé et les Premières Nations du Dehcho sont des partenaires dans la conservation du patrimoine naturel et culturel de la réserve de parc national Nahanni, et dans la transmission des histoires de cet endroit précieux. Célébrons cette occasion, ce jour où nous avons signé ensemble cette entente. C'est un jour important pour l'avenir de la réserve de parc national Nahanni, et pour notre bien à tous, ainsi que pour celui des générations futures. »

- Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

Les ententes de gouvernance partagée sont des mécanismes visant à soutenir la collaboration avec les peuples autochtones dans divers projets, comme l'intendance de la réserve de parc national Nahanni.





L'entente prévoit également des possibilités sociales et économiques, ainsi que la mise en place d'une nouvelle structure pour l'organisme de gestion coopérative, l'Équipe de consensus Nah?? Dehé, qui sera soutenue par un nouveau personnel administratif et de nouvelles installations qui seront construites à Nahanni Butte .





. L'entente devrait permettre la création d'au moins dix nouveaux emplois et de trois nouveaux bâtiments à Nahanni Butte et dans les environs.





et dans les environs. Grâce à une initiative lancée en 1972 par le premier ministre de l'époque, Pierre Elliott Trudeau, le gouvernement du Canada a reconnu la valeur incommensurable de cet endroit en l'établissant comme une aire protégée nationale en 1976.





a reconnu la valeur incommensurable de cet endroit en l'établissant comme une aire protégée nationale en 1976. En 2009, avec le soutien des aînés et des dirigeants communautaires, la superficie du parc a été multipliée par six pour atteindre 30 050 km 2 , ce qui en fait le troisième plus grand parc national du Canada . Peu après, Parcs Canada, la bande des Dénés Nah?? Dehé et les Premières Nations du Dehcho ont commencé à travailler à la conclusion de cette entente.





, ce qui en fait le troisième plus grand parc national du . Peu après, Parcs Canada, la bande des Dénés Nah?? Dehé et les Premières Nations du Dehcho ont commencé à travailler à la conclusion de cette entente. Avec ses canyons d'un kilomètre de profondeur, ses chaînes de montagnes accidentées, ses chutes vertigineuses, ses sources chaudes, sa topographie de karst et ses riches écosystèmes fauniques, la réserve de parc national Nahanni est un exemple spectaculaire des paysages vastes, variés et majestueux que le Canada a à offrir d'un océan à l'autre. La réserve de parc national Nahanni a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978.





a à offrir d'un océan à l'autre. La réserve de parc national Nahanni a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. En reconnaissance de son précieux patrimoine naturel et récréatif, la rivière Nahanni Sud a été désignée rivière du patrimoine canadien dans la réserve de parc national Nahanni en janvier 1987.

