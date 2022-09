La Fédération des producteurs d'oeufs du Québec franchit le cap du million de dollars versés à la Fondation Olo





LONGUEUIL, QC, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le 29 septembre dernier, la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec tenait la 21e édition de la Classique annuelle de golf. Près de 215 golfeurs étaient réunis pour l'occasion. Une somme de 81 000 $ a été amassée au profit de la Fondation Olo. Ce montant permet à la Fédération de dépasser le cap du 1 million de dollars remis aux familles du Québec afin de les aider à mettre au monde des bébés en santé, et ce, depuis le début de l'événement en 2002.

À la fin du tournoi, le président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec (FPOQ), M. Paulin Bouchard, a ainsi exprimé sa satisfaction : « Nous sommes contents d'avoir dépassé le cap du million de dollars, car ce chiffre magique montre que nous sommes fidèles à la Fondation Olo et que nous croyons profondément à sa mission auprès des mamans et de leurs bébés.

De son côté, la directrice générale de la Fondation Olo, Mme Élise Boyer, mentionnait que « La mobilisation hors-norme de la grande famille de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec couronne de succès chaque édition de l'omnium. De surcroit, leur adhésion et leur fidélité à la mission de la Fondation Olo leur font franchir le cap du 1 million de dollars remis depuis le commencement de cette belle aventure. Alors que l'inflation succède à la pandémie, la Fondation Olo a plus que jamais besoin d'alliés engagés et généreux pour donner à plus de bébés une chance égale de naître en santé et de développer de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. »

Toutes les sommes récoltées permettront à la Fondation d'assurer la continuité de sa distribution des coupons de douzaines d'oeufs auprès des mamans. À titre de Grands Collaborateurs de la Fondation Olo, les producteurs d'oeufs continueront d'encourager les familles du Québec à acquérir de saines habitudes alimentaires.

À propos de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec représente 196 producteurs d'oeufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 5,7 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,8 milliard d'oeufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines, elle fournit des outils éducatifs et des conseils professionnels à l'intention des parents et des intervenantes, pour encourager trois comportements : bien manger, cuisiner et manger en famille.

