Vote de grève à la Société québécoise des infrastructures (SQI)

QUÉBEC, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employé(e)s de la Société québécoise des infrastructures (SQI), affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et représentant plus de 500 personnes syndiqué(e)s réparties à travers la province, a maintenant en main un mandat lui permettant d'enclencher des moyens de pression pouvant aller jusqu'à une grève générale de cinq jours, à déclencher au moment jugé opportun.

Lors d'une assemblée générale spéciale le 9 juin dernier, les membres avaient entériné à 79 %, la proposition de se doter d'un tel mandat.

La convention collective est échue depuis le 31 mars 2020. Les négociations en vue de son renouvellement ont progressé sur l'aspect du normatif. Cependant, malgré plus de 16 rencontres entre les parties, aucune discussion sur l'enjeu de la rémunération n'a encore été entamée. Une certaine impatience commence à se faire sentir parmi le personnel.

« Nous ne tolérerons plus une négociation basée uniquement sur les intérêts de l'employeur. Ce sont nos membres qui ont, avec dévouement, assuré la gestion et l'entretien des édifices du Gouvernement pendant la pandémie », a déclaré Sylvain Beaulieu, président du Syndicat des employé(e)s de la Société québécoise des infrastructures, lequel représente les employé(e)s de bureau, techniques, et les ouvriers.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a pour mission, d'une part, de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets d'infrastructures publiques en assurant une planification, une réalisation et un suivi rigoureux des projets et, d'autre part, de développer, de maintenir et de gérer un parc immobilier qui répond aux besoins des ministères et des organismes en leur fournissant des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilière.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente 3475 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

