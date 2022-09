CAPITAL RF ANNONCE LE DÉBUT DU PROCESSUS DE SÉLECTION DU PROCHAIN REPRÉSENTANT DES CONSEILLERS EN PLACEMENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION





TORONTO, le 30 sept. 2022 /CNW/ - Groupe Capital RF Inc. (la Société) (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui que la Société a entamé un processus interne pour sélectionner le prochain représentant des conseillers en placement à son conseil d'administration, afin de combler le siège laissé vacant par Marc Dalpé à compter d'aujourd'hui.

« Marc a été un partenaire incroyable, un entrepreneur et une voix puissante pour les conseillers au sein de notre conseil. Depuis le début, il a été le champion de notre culture axée sur le rendement et les conseillers, et le conseil a bénéficié de ses conseils avisés. Sans sa contribution et celle de tous nos conseillers en placement exceptionnels, nous n'aurions pas atteint ce stade de notre transformation. Au nom de la société, nous remercions Marc pour son engagement à faire de Patrimoine Richardson la marque de choix pour les meilleurs conseillers du Canada et leurs clients fortunés », a déclaré Don Wright, président du conseil d'administration de Capital RF.

« Mon mandat au conseil d'administration étant terminé, je vais désormais me consacrer exclusivement au service de mes clients et à l'expansion de mon cabinet au sein de Patrimoine Richardson. Au cours des sept dernières années, j'ai eu l'honneur de représenter les intérêts de mes collègues conseillers en placement et actionnaires. Je les remercie de m'avoir donné cette occasion. Je passe le relais en sachant que la Société est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs ambitieux que nous avons fixés ensemble. En plus d'être ambitieux, l'équipe de direction et le conseil d'administration sont fermement engagés à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires », a déclaré M. Dalpé, gestionnaire de portefeuille de Patrimoine Richardson.

Au moment de l'acquisition de Patrimoine Richardson en 2020, la Société s'est engagée à nommer un représentant des conseillers en placement à son conseil d'administration pour une période minimale de trois ans après la transaction. La Société, avec l'appui extraordinaire de ses conseillers et de ses actionnaires, a nommé M. Dalpé au poste de premier représentant des conseillers en placement.

La Société prévoit de terminer le processus de sélection et de nommer le prochain représentant des conseillers en placement au conseil d'administration au cours du quatrième trimestre.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX: RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34,8 milliards de dollars d'actifs gérés (au 31 août 2022) et 20 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to WorkMC (Un endroit où il fait bon travailler) au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services financiers et l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com .

