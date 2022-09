Alkegen lance trois nouveaux produits de filtration à haute efficacité pour des applications aériennes, liquides et moléculaires





Alkegen, une plateforme leader dans les matériaux spécialisés proposant des matériaux de haute performance pour les applications de pointe, annonce le lancement de trois nouveaux produits de filtration à haute efficacité (HEF) à l'occasion du prochain World Filtration Congress qui se tiendra à San Diego, en Californie. Ces nouveaux produits de filtration sont les premiers lancés sous la marque Alkegen après la fusion de Lydall et Unifrax en octobre dernier.

"Ce trio de matériaux HEF - un pour l'air, un pour les liquides, un pour les applications moléculaires - marque la première vague de matériaux avancés développés et commercialisés par notre nouvelle équipe de développement de produits de filtration Alkegen. Ces produits conjuguent l'expertise reconnue de Lydall en matière de filtration et de fabrication avec les compétences éprouvées d'Unifrax en matière d'innovation rapide", a déclaré Paul Vallis, président, Filtration & Catalysis Group. "C'est le début d'une longue série d'innovations que nous comptons proposer au fur et à mesure que notre portefeuille évolue pour satisfaire la demande continue pour une efficacité toujours plus élevée et une consommation d'énergie réduite."

TriboStatiXtm

Le nouveau média de filtration de l'air d'Alkegen, TriboStatiXtm, est un média plissé haute performance MERV 13 conçu sur un nouvel équipement de pointe. Le média offre une résistance initiale inférieure, ce qui réduit la quantité d'énergie requise dans le bloc CVCA et diminue les coûts d'exploitation globaux. TriboStatiXtm améliore ainsi la qualité de l'air intérieur par ses performances de filtration constantes et sa grande capacité de rétention des saletés, assurant une durée de vie accrue et une réduction de la demande énergétique.

"Avec TriboStatiX, les clients sont assurés de performances élevées avec une durée de vie plus longue", a déclaré John Albert, responsable de la croissance mondiale. "Cela implique un remplacement moins fréquent des filtres et donc une solution plus durable."

LyPore® MB

La nouvelle gamme de médias de filtration des liquides par fusion-soufflage d'Alkegen, LyPore® MB, a été élaborée pour répondre aux exigences des applications les plus délicates, tout en garantissant une haute efficacité de filtration, une faible chute de pression et une capacité de rétention des impuretés optimale. Le média est disponible en polypropylène et PBT, monocouche ou composite et calandré pour relever les défis les plus complexes de la filtration des liquides. Utilisé pour des applications comme les produits alimentaires, les boissons et les huiles lubrifiantes, l'incorporation de LyPore MB à vos filtres améliore l'efficacité de la filtration et augmente la durée de vie du filtre, permettant ainsi d'obtenir un filtre fini plus performant et de réduire le coût total de l'utilisateur final.

"Outre notre portefeuille élargi de grades disponibles, notre équipe talentueuse de recherche et développement personnalise régulièrement LyPore MB en fonction des besoins spécifiques des clients", a déclaré Aaron Frost, responsable de la croissance.

LydAir® GP

Le nouveau média de filtration moléculaire d'Alkegen, LydAir GP, affiche des performances supérieures et des capacités étendues. La fabrication de pointe garantit une uniformité exceptionnelle et la superposition d'une large gamme d'adsorbants fonctionnels, comme le charbon actif et les résines d'échange ionique. Par ailleurs, les médias filtrants particulaires sont laminés en ligne, offrant ainsi une combinaison de médias pour la filtration moléculaire et particulaire. LydAir GP améliore de 20 à 30 % les performances par gramme de média, offrant ainsi une plus grande efficacité et une meilleure performance des produits, lesquels peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des applications.

Behzan Shoar, responsable de la plateforme, présentera le média d'absorption de gaz multisorbant, LydAir GP, à l'occasion du World Filtration Congress, le samedi 8 octobre 2022.

Les experts en filtration d'Alkegen se tiendront à votre disposition pour vous parler de ces matériaux innovants lors du World Filtration Congress qui se tiendra à San Diego, en Californie, du 5 au 8 octobre, au stand 101. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Alkegen.com.

À propos d'Alkegen

Alkegen, anciennement Unifrax et Lydall Materials, crée des matériaux spécialisés à haute performance utilisés dans des applications avancées telles que les véhicules électriques, le stockage d'énergie, la filtration, la protection contre les incendies et l'isolation haute température, entre autres. Alkegen est intégré verticalement sur de multiples plateformes technologiques de process conçues dans le but ultime d'économiser de l'énergie, de réduire la pollution et d'améliorer la sécurité des personnes, des bâtiments et des équipements dans le cadre de notre mission pour aider le monde à mieux respirer, à vivre plus vert et à aller plus loin que jamais. Alkegen possède 75 sites de production dans 12 pays et emploie plus de 9 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.alkegen.com.

À propos de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. est une société d'investissement fondée en 2006 qui exploite des entreprises intégrées dans tout un ensemble de stratégies de capital-investissement, de crédit et d'autres stratégies connexes. Dans le cadre d'une approche sectorielle, la société cherche à s'associer à des équipes de gestion expérimentées en fournissant des capitaux patients à long terme à des entreprises dynamiques qui peuvent bénéficier de l'approche d'amélioration opérationnelle offerte par Clearlake, O.P.S.®. Les principaux secteurs ciblés par la société sont l'industrie, la technologie et la consommation. Clearlake gère actuellement environ 30 milliards de dollars d'actifs et ses directeurs d'investissement ont dirigé ou codirigé plus de 300 investissements. La société possède des bureaux à Santa Monica et à Dallas. De plus amples informations sont à votre disposition à l'adresse www.clearlake.com et sur Twitter @ClearlakeCap.

