L'Alliance des propriétaires d'actifs Net Zéro réunie par l'ONU organise un forum de haut niveau sur le potentiel de la finance mixte





Ne manquez pas cet événement en ligne spécial organisé par l'Alliance des propriétaires d'actifs Net Zéro réunie par l'ONU et l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP FI), réunissant le Dr Mahmoud Mohieldin, Champion pour l'action climatique des Nations unies, le Dr Jörg Kukies, Conseiller du Chancelier allemand et le Dr Andrea Hauser, KfW.

Inscrivez-vous ici à l'évènement Scaling Blended Finance for Climate Solution Investment in Emerging Markets (Utiliser la finance mixte à grande échelle pour investir dans des solutions climatiques sur les marchés émergents) qui se tiendra le 5 octobre 2022 à 16h00 CEST).

Cet évènement, en amont de l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ainsi que de la COP27, vise à soulever le sujet du financement mixte auprès des décideurs du plus haut niveau, sans qui tout progrès serait impossible. L'ordre du jour inclut un discours liminaire prononcé par Selwin Hart, Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'action climatique.

Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef mondial du développement durable, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Magnus Billing, PDG d'Alecta, Chris Clubb, directeur général de Convergence Blended Finance, Nick O' Donohoe, PDG de British International Investment et Günther Thallinger, membre du conseil d'administration et président d'Allianz SE et membre de l'Alliance des propriétaires d'actifs Net Zéro réunie par l'ONU, participeront à la table ronde. Le panel d'intervenants sera animé par le Dr Hubert Danso d'Africa Investor.

Ce forum fait suite à une publication invitant les décideurs à utiliser des structures de financement mixte à grande échelle pour investir dans des solutions climatiques si le monde souhaite atteindre à la fois les objectifs climatiques de Paris et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Dans cette publication signée par Mark Carney, l'Envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique et par Nigel Topping, le Champion de haut niveau pour l'action climatique des Nations unies, et soutenue par l'Initiative pour les Marchés durables et le Réseau de leadership d'investisseurs, l'Alliance a déclaré que des structures de financement mixte contribueraient largement à mobiliser les capitaux pour l'action climatique vers les marchés émergents et les économies en développement (EMDE).

Le potentiel des banques multilatérales de développement (BMD) et des institutions de financement du développement (IFD) concernant la mobilisation de capitaux privés par l'intermédiaire de la finance mixte est considérable, étant donné leur expérience et leur expertise, en particulier sur les EMDE, ainsi que leur tolérance au risque plus élevée et leurs mandats officiels d'aide au développement.

L'Alliance a pour objectif de contribuer à l'exécution des solutions mises en évidence en collaborant avec Convergence et en établissant un dialogue avec les membres de la Coalition des ministres des Finances pour l'action climatique. L'objectif de mobilisation massive de capitaux vers les EMDE ne sera atteint que si les donateurs, les banques de développement et les financiers du secteur privé coopèrent afin d'entraîner un changement systémique quant à la manière dont le capital privé est déployé au service du financement de l'action climatique et des ODD.

À propos de l'Alliance des propriétaires d'actifs Net Zéro

Les 74 membres de l'Alliance des propriétaires d'actifs Net Zéro réunie par les Nations Unies se sont engagés i) à ce que leurs portefeuilles d'investissement tendent vers l'objectif zéro émission nette de GES d'ici à 2050, conformément à une augmentation maximale de la température de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels ; ii) à établir des objectifs intermédiaires tous les cinq ans, et iii) à rendre compte régulièrement des progrès. L'Alliance est coordonnée par l'Initiative financière du PNUE et le réseau des Principes pour l'investissement responsable (PRI). Elle est soutenue par le WWF et Global Optimism, une initiative dirigée par Christiana Figueres, ancienne secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

