Enlighted marque le début d'une nouvelle ère pour les données IdO des bâtiments intelligents et l'intelligence spatiale





La société Enlighted, leader dans le domaine de la proptech, a publié aujourd'hui un portefeuille de solutions IdO intelligentes pour les bâtiments afin de créer de la valeur pour les clients et de favoriser les entreprises durables dans tous les secteurs et toutes les régions du monde. Le cabinet d'analystes Verdantix1 estime que 75 % des entreprises utiliseront les données IdO pour contrôler l'utilisation des espaces. Les solutions annoncées aujourd'hui, qui font partie de la plateforme commerciale ouverte Xcelerator de Siemens, hissent le recours aux données IdO des bâtiments à un nouveau niveau de fonctionnalité pour les dirigeants qui cherchent à améliorer la productivité de leurs opérations et à atteindre la neutralité carbone.

« Nous prévoyons que nos nouvelles solutions ainsi que notre harmonisation avec la plateforme commerciale Siemens Xcelerator permettront à nos clients de tirer parti de l'IdO et des données d'activité de leurs bâtiments pour améliorer considérablement les processus et les décisions concernant les interactions entre les occupants et leurs espaces », déclare Stefan Schwab, PDG d'Enlighted. « Nous les aiderons en outre à transformer plus en profondeur leurs portefeuilles immobiliers en privilégiant la durabilité à long terme pour atteindre les objectifs ESG. »"

Solutions d'intelligence spatiale - Révolutionner l'utilisation des données IdO des bâtiments

Le nouveau portefeuille prévoit deux offres qui aident les entreprises à mieux comprendre les activités au sein de leurs espaces, à accéder à des analyses approfondies et à tirer parti des visualisations et des logiciels d'application pour améliorer les flux de travail et l'utilisation des espaces. Les offres sont les suivantes :

Data Services : Un ensemble d'API de données et de visualisations autour de trois principaux domaines de valeur : Occupancy Insights, y compris de nouvelles capacités permettant de compter les personnes pour aider à comprendre comment l'espace est utilisé et informer les décisions concernant le dimensionnement du portefeuille et la conception de l'espace Efficiency Insights pour capturer et rendre compte des économies d'énergie pour les rapports ESG vers un bilan carbone net zéro Location Insights pour capturer les mouvements des biens et des personnes afin de les utiliser avec des applications tierces de localisation

Un ensemble d'API de données et de visualisations autour de trois principaux domaines de valeur : Location Intelligence : un système complet de localisation en temps réel (RTLS) qui comprend des capteurs intelligents brevetés intégrés dans les luminaires, des étiquettes et des badges à longue durée de vie combinés à une application SaaS en nuage pour établir de nouveaux flux de travail, événements et déclencheurs associés aux mouvements des biens et des personnes. Grâce à de multiples intégrations de plateformes commerciales standard, Location Intelligence se concentrera initialement sur les résultats pour les secteurs des soins de santé, de l'éducation, des bureaux et de la fabrication.

« La solution Enlighted met à notre disposition une interface logicielle intelligente qui nous permet de régler rapidement nos commandes d'éclairage. Lors de la dernière canicule californienne, c'est exactement ce que nous avons fait, ce qui nous a permis de réduire l'intensité de nos lumières dans la Salesforce Tower à San Francisco tout en maintenant les fonctions de bureau », déclare Alex Ruggeberg, ingénieur immobilier mondial, Salesforce. « Nous avons facilement pu constater les économies d'énergie réalisées grâce aux rapports de données d'Enlighted. C'est exactement le genre de gestion de bâtiment IdO intelligente qui fait partie d'un avenir durable pour Salesforce. »

Micro-capteur renforcé

Premier sur le marché, un micro-capteur renforcé à faible encombrement offrant toutes les fonctionnalités des capteurs IdO actuels dans un boîtier de taille minimale. Le capteur est conçu pour les applications extérieures, les structures de stationnement et les endroits humides ou mouillés.

Accélérer la transformation numérique avec le partenaire J2 Innovations

Afin de renforcer son écosystème technologique, Enlighted a également annoncé un nouveau partenariat avec J2 Innovations, une entreprise de Siemens et fournisseur de systèmes logiciels ouverts pour les bâtiments intelligents afin d'accélérer la transformation numérique autour de la gestion des bâtiments.

« J2 Innovations est fier d'annoncer un partenariat stratégique avec Enlighted. En combinant le modèle FIN de J2 avec les offres IdO d'Enlighted, nous sommes ravis de proposer un solide ensemble de solutions IdO sur le marché », déclare Alex Rohweder, PDG de J2 Innovations.« Nous attendons avec impatience de tirer parti des capacités de données robustes d'Enlighted intégrées à notre cadre d'activation IdO. »

Enlighted est une proptech leader des solutions IdO au carrefour entre les personnes, l'espace et le travail. Nous offrons une combinaison unique de capteurs IdO environnementaux cognitifs et de contrôles de l'éclairage qui se connectent à des applications d'expérience de travail intelligentes, ce qui constitue une solution unique, évolutive et interopérable pour répondre à un spectre de besoins en matière de bâtiments, d'espace et de productivité. Nos clients s'appuient sur ces solutions pour garantir le bien-être des occupants, une plus grande efficacité commerciale et un élan vers leurs objectifs de durabilité. Enlighted fait partie de Building Robotics, Inc, une entreprise de Siemens. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site à l'adresse www.enlightedinc.com.

1 Verdantix, Green Quadrant: IoT Platforms for Smart Buildings, 2022

