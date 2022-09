The Estée Lauder Companies lance la campagne 2022 contre le cancer du sein à l'occasion de son 30e anniversaire et pour avoir un impact positif sur la communauté mondiale du cancer du sein





Dans les 30 années écoulées depuis qu'Evelyn H. Lauder a lancé la Breast Cancer Campaign de The Estée Lauder Companies ("La Campagne") et cocréé le ruban rose en 1992, la mission de La Campagne est de contribuer à un monde sans cancer du sein demeure inchangée. The Estée Lauder Companies (ELC) s'engage de longue date à aider les femmes et les filles à atteindre leur plein potentiel. En tant que principal programme d'impact social d'ELC, La Campagne est une pierre angulaire des investissements sociaux d'ELC dans l'avancement et la santé des femmes, unifiant toutes les personnes pour avoir un impact positif sur la communauté mondiale du cancer du sein. Étant donné que le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué au monde,1 l'engagement renouvelé d'ELC à améliorer la vie de toutes celles touchées par la maladie est indéfectible.

Ensemble, la Breast Cancer Campaign de The Estée Lauder Companies et The Estée Lauder Companies Charitable Foundation (ELCCF) ont financé plus de 108 millions USD à l'échelle mondiale pour la recherche, l'éducation et les services médicaux, avec plus de 86 millions USD en subventions de recherche médicale via la Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Fondée en 1993 par Evelyn H. Lauder, la BCRF s'engage à soutenir les recherches les plus prometteuses au niveau mondial. L'engagement d'ELC en faveur de la recherche sur le cancer du sein, qui couvre trois décennies, a été transformateur. En partenariat avec la BCRF, La Campagne a contribué à alimenter la recherche sur l'intégralité du spectre pathologique, depuis la biologie tumorale, le mode de vie et la génétique, la survie, le traitement, et la métastase, avec une avancée marquée dans le diagnostic, le soin et la prévention du cancer du sein. En outre, La Campagne soutient plus de 60 organisations dans le monde, permettant un réel changement aligné sur les divers besoins des communautés locales.

Les décès par cancer du sein ont reculé de 42% aux États-Unis depuis la fin des années 1980.2 Toutefois, ces progrès n'ont pas été ressentis de manière égale et certaines populations présentent un risque plus élevé de résultats défavorables. À tout âge, les femmes noires aux États-Unis sont plus à risque de mourir du cancer du sein que tout autre race ou groupe ethnique, et les taux de mortalité restent 41% plus élevés que chez les femmes blanches, malgré une incidence plus basse.3 La Campagne continue de soutenir la recherche financée par la BCRF qui identifie et gère les disparités observées dans l'ensemble de la communauté du cancer du sein. Le don de 15 millions USD de l'ELCCF sur cinq ans financera une nouvelle initiative de recherche de la BCRF afin d'accélérer l'objectif de La Campagne de réduire les disparités du cancer du sein et d'améliorer les résultats. Cette étude exhaustive au carrefour entre les déterminants sociaux de santé, les comorbidités, et la biologie du cancer du sang chez les femmes noires a le potentiel d'avoir un impact significatif sur les disparités du cancer du sein à l'échelle mondiale. Elle contribuera à faire progresser la prise en charge personnalisée du cancer du sein, y compris la prévention, le diagnostic et le traitement pour celles qui sont le plus à risque de mourir de la maladie, et a le potentiel de devenir pionnière pour la communauté mondiale du cancer du sein.

William P. Lauder, président exécutif de The Estée Lauder Companies Inc. déclare: "L'impact potentiel que cette initiative BCRF aura sur l'accélération d'un domaine crucial de la recherche est essentiel, alors que nous travaillons collectivement pour un futur plus équitable. Je sais que ma mère, Evelyn Lauder, serait tellement fière des avancées que nous avons réalisées grâce à la recherche, à l'éducation, à l'accès aux soins et à notre engagement à mettre un terme au cancer du sein".

Au cours des 30 dernières années, La Campagne a:

financé de la recherche médicale et des bourses, ainsi que des ressources, services et centres médicaux, y compris l'accès aux mammographies et aux dépistages pour les groupes vulnérables ayant un accès limité aux soins de santé

fait avancer le débat sur l'importance de l'éducation sur la santé mammaire et la détection précoce en permettant le dialogue entre la communauté du cancer du sein, des experts médicaux et des personnalités clés

soutenu les traitements et les programmes de conseil pour améliorer la vie des femmes atteintes de cancer du sein et leurs proches

distribué du matériel éducatif et plus de 180 millions de rubans roses pour sensibiliser l'opinion.

"La réussite de The Estée Lauder Companies puise dans l'application de ses valeurs partagées. En revenant sur les 30 dernières années, les progrès incroyables réalisés par The Breast Cancer Campaign ont eu un impact durable sur notre communauté mondiale. En tant que véritable pierre angulaire de nos engagements, La Campagne a reçu le soutien de nos employés, consommateurs et partenaires dans le monde entier. Aujourd'hui, La Campagne continuera d'inspirer l'action de chacun. En tant qu'entreprise inspirée par la beauté et animée par des valeurs, nous nous tournons vers l'avenir et nous nous engageons à promouvoir le changement positif pour toutes celles qui sont touchées par cette maladie", déclare Fabrizio Freda, président et chef de la direction, The Estée Lauder Companies Inc.

La Campagne prendra les mesures suivantes alignées sur sa mission à l'occasion de son 30e anniversaire:

doubler les efforts de La Campagne pour réduire les disparités dans le cancer du sein et améliorer les résultats de santé

mobiliser les employés dévoués d'ELC afin de s'unir dans l'action et de soutenir plus de 60 organisations dans le monde

apporter son soutien par le biais de 18 marques d'ELC: Estée Lauder, Clinique, Lab Series, Origins, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, et Dr.Jart+. Chacune fera des dons à la BCRF et/ou à des organisations locales, avec une participation des marques en fonction des marchés

rassembler des personnalités et des défenseurs de la lutte contre le cancer du sein pour promouvoir l'éducation et partager des messages importants sur la maladie

assurer des dons supplémentaires à la BCRF via ELCompanies.com/BreastCancerCampaign et divers points d'engagement

accélérer les communications sur les réseaux sociaux, y compris sur TikTok et diverses méta plateformes pour sensibiliser, lever des fonds et engager, notamment avec de nouveaux appels à l'action

dévoiler une nouvelle série de récits mondiaux démontrant la diversité de la maladie

perpétuer la tradition de La Campagne d'illuminer de rose des bâtiments, des monuments et des repères symboliques dans le monde entier pour sensibiliser le public à la santé mammaire, notamment l'Empire State Building, à New York; la Tour Eiffel, à Paris; et le LOTTE WORLD TOWER, à Séoul

continuer de produire et distribuer du matériel informatif et des rubans roses dans le monde entier.

Tant que le cancer du sein restera une maladie potentiellement mortelle, The Estée Lauder Companies restera fermement engagé dans des travaux pertinents qui doivent être poursuivis. Rejoignez-nous sur #TimeToEndBreastCancer.

