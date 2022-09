Biobot Analytics élargira le programme national de surveillance des eaux usées des Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis) pour y inclure l'analyse de la variole simienne





CAMBRIDGE, Massachusetts, 30 septembre 2022 /CNW/ - Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont élargi leur contrat avec Biobot Analytics afin de proposer l'analyse de la variole simienne à des centaines de collectivités urbaines et rurales aux États-Unis, grâce au système national de surveillance des eaux usées (NWSS) des CDC. Cette expansion s'appuie sur le travail actuel de Biobot avec le NWSS pour surveiller les eaux usées relativement à la COVID-19 à travers le pays, afin que les collectivités puissent agir rapidement pour prévenir la propagation de la maladie. Les tests consisteront à prélever des échantillons d'eaux usées non traitées et à les analyser pour détecter la présence de l'ADN du virus de la variole simienne.

Le contrat comprendra maintenant l'échantillonnage du SARS-CoV-2 et du virus de la variole simienne jusqu'en janvier 2023. Ces données aideront les responsables fédéraux, étatiques et locaux à mieux suivre la prévalence et la propagation de la variole simienne, à déployer des ressources d'essais cliniques et à éclairer d'autres interventions de santé publique.

« L'élargissement de l'analyse des eaux usées au-delà de la COVID-19 a toujours été un élément fondamental de notre mission chez Biobot. Il s'agit de la troisième de nombreuses applications, et nous espérons que cela démontrera la souplesse et la polyvalence de cette technologie pour les gouvernements à travers le pays », a déclaré Newsha Ghaeli, présidente et cofondatrice de Biobot.

Les collectivités qui souhaitent participer au programme des CDC ou entreprendre une analyse pour détecter la présence de la variole simienne sont invitées à communiquer avec biobot.io/get-started/.

À propos de Biobot Analytics

Biobot Analytics est un chef de file mondial en épidémiologie des eaux usées, fondé dans le but de transformer l'infrastructure des eaux usées en observatoires de santé publique en temps réel. Ayant travaillé à plus de 1 000 endroits dans l'ensemble des 50 États américains et dans plusieurs pays, Biobot produit de l'information exploitable à partir des eaux usées afin d'améliorer la santé des collectivités du monde entier. Indépendamment du travail avec le NWSS des CDC, Biobot analyse également les eaux usées pour détecter la présence de substances présentant un risque élevé, comme les opioïdes, afin d'aider les collectivités à mieux réagir à la consommation de substances et à mettre en oeuvre des programmes de réduction des risques. De plus, la plateforme de données avant-gardiste de Biobot appuie la surveillance au niveau des bâtiments pour les entreprises clientes et réduit au minimum les perturbations des opérations commerciales pour favoriser un déroulement sans heurts des plans de retour au bureau.

Pour en savoir plus sur nos plateformes gouvernementales et d'entreprise, visitez notre site Web au www.biobot.io/government et au www.biobot.io/enterprise.

De plus amples renseignements sur notre mission et notre technologie sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.biobot.io.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1812720/Biobot_Analytics_Logo.jpg

SOURCE Biobot Analytics

Communiqué envoyé le 30 septembre 2022 à 11:52 et diffusé par :