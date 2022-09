Le Music Performance Trust Fund de l'industrie phonographique (MPTF) annonce l'octroi de plus de 165 000 $ en bourses d'études dans toute l'Amérique du Nord





Créé par de grandes maisons de disques, le MPTF a distribué 120 bourses d'études au profit de musiciens professionnels en herbe et d'enfants de musiciens professionnels

NEW YORK, 15 septembre 2022 /CNW/ - Un programme de bourses d'études puisant à même les actifs du Music Performance Trust Fund (MPTF) de l'industrie phonographique a accordé plus de 165 000 $ à 120 étudiants.

La bourse Music's Future du MPTF fait renaître une initiative lancée dans les années 1990 qui appuie les futurs musiciens professionnels du niveau postsecondaire. Les 30 récipiendaires fréquentent des collèges et des universités de diverses régions, notamment :

Berklee College of Music , Boston, Massachusetts

, Canadian Mennonite University, Winnipeg, Manitoba

Université d'État de Floride, Tallahassee, Floride

Université Memorial de Terre-Neuve, St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador

, Terre-Neuve-et- Morehouse College , Atlanta , Géorgie

, , Géorgie Stephen F. Austin State University , Nacogdoches, Texas

, Université de Towson , Towson, Maryland

, Université de Géorgie, Athens , Géorgie

, Géorgie Université d'Hawaï à M?noa, Honolulu, Hawaii

« Les bourses d'études Music's Future ouvriront des portes aux élèves qui étudient l'interprétation musicale, l'éducation, la thérapie et la direction d'orchestre », a déclaré Dan Beck, fiduciaire du MPTF.

Les étudiants ont écrit quelques mots à propos d'eux-mêmes et de leurs aspirations musicales :

« Je souhaite enseigner aux élèves comment s'exprimer par la musique et leur montrer que la musique est quelque chose de plus profond que de jouer des notes écrites sur une partition. »

« Comme je viens d'une famille d'immigrants mexicains, je suis le premier de ma famille à obtenir un diplôme d'études collégiales et, plus précisément, d'une école de musique. »

« Nous sommes tous des étudiants dans ce monde, nous apprenons constamment. Ce qui est important, c'est que nous en apprenions le plus possible et que partagions notre savoir avec les jeunes générations. »

« En tant qu'Afro-Américain, j'ai l'impression qu'il est de mon devoir de contribuer au changement. »

La liste complète des récipiendaires de la bourse d'études Music's Future 2022 peut être consultée ici : https://musicpf.org/home/musicsfuturescholars/

Plus de 90 élèves dont les parents sont membres de l'American Federation of Musicians ont reçu des bourses Music Family du MPTF pour poursuivre des études supérieures et devenir des chefs de file dans leur domaine de prédilection. Plus de 33 % d'entre eux étudient pour des carrières liées à la musique. Le MPTF a créé ce fonds de bourses d'études en juin 2020 pour encourager les familles des membres de l'American Federation of Musicians pendant la pandémie de COVID-19.

« La musique profite aux cultures et aux communautés, a poursuivi M. Beck. Nous sommes heureux d'aider un plus grand nombre de jeunes à apprendre, à jouer, à enseigner et à s'exprimer grâce à la musique, et de nous inciter tous à faire de la musique et à l'apprécier. »

À propos du MPTF : Le Music Performance Trust Fund (MPTF) de l'industrie phonographique est un organisme de service public à but non lucratif régi par l'alinéa 501(c)(3), et dont la mission est d'appuyer la tenue d'événements gratuits en direct par des musiciens professionnels aux États-Unis et au Canada. Nous cherchons à enrichir la vie du public de tout âge grâce à la musique, et à contribuer à sa connaissance et à son appréciation de la musique. Nous cherchons également à faire de la musique et de l'éducation musicale une expérience excitante et à la rendre accessible à chaque enfant. Le MPTF a été créé il y a plus de 70 ans par des maisons de disques comme Sony Music, Universal Music Group et Warner Music Group. Les parties intéressées peuvent communiquer avec Hepburn-Beaty à [email protected] ou visiter www.musicpf.org.

