Les travailleurs et travailleuses de l'éducation de l'Ontario publieront les résultats du vote de grève





Les 55 000 travailleurs et travailleuses de l'éducation de première ligne de l'Ontario ont exercé leurs droits démocratiques en tant que syndiqué(e)s en participant au vote de grève qui a commencé le vendredi 23 septembre et qui se terminera le dimanche 2 octobre.

Alors que le Comité de négociation central syndical se prépare à reprendre les pourparlers, le 6 octobre, pour tenter de négocier leur prochaine convention collective avec le gouvernement Ford et le Conseil des associations de conseillers scolaires (CACS), Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario-SCFP (CSCSO) publiera les résultats du vote lundi.

« Mes collègues et moi avons mis de l'avant d'excellentes revendications, des revendications qui sont raisonnables, nécessaires et abordables » a déclaré Laura Walton. « Elles sont tirées de ce que les travailleurs et travailleuses de l'éducation de première ligne et les familles de toute la province nous ont dit avoir besoin pour optimiser la qualité de l'éducation des enfants et pour que les emplois dans le secteur de l'éducation soient tels qu'ils permettraient aux conseils scolaires de recruter et de retenir du personnel. Doug Ford et Stephen Lecce ont le pouvoir et les ressources pour accepter nos revendications. Ils pourraient et ils devraient le faire dès maintenant.

« Ce vote vise à ce que les travailleurs et travailleuses de l'éducation partout en Ontario montrent au gouvernement que nous soutenons nos excellentes revendications et que nous continuerons à le faire », a ajouté Mme Walton. « Il est temps que le gouvernement Ford arrête de jouer, annule son offre déconnectée et accepte nos revendications raisonnables, nécessaires et abordables ».

QUOI : Annonce des résultats du vote de grève des travailleurs et travailleuses de l'éducation. QUI : Laura Walton, aide-enseignante et présidente du SCFP-CSCSO. Christine Couture, bibliotechnicienne et vice-présidente du SCFP-SCSO. Angela Brandt, présidente de l'Ontario Autism Coalition et d'autres travailleurs et travailleuses de l'éducation de première ligne. QUAND : Le lundi 3 octobre à 10 h 00 OÙ : Studio des médias de Queen's Park Assemblée législative, salle 149 111, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M7A 1A2

Faits en bref :

Les 55 000 travailleurs et travailleuses de l'éducation de première ligne de l'Ontario ne gagnent en moyenne que 39 000 $ par année.

Plus de 70 % d'entre eux et elles sont des femmes.

Plus de la moitié d'entre eux et elles ont au moins un emploi supplémentaire pour joindre les deux bouts et 60 % sont licencié(e)s chaque été.

De 2012 à 2021, les travailleurs et travailleuses de l'éducation les moins bien payé(e)s ont subi une baisse de salaire de 11 %.

Les travailleurs et travailleuses revendiquent une augmentation de salaire de 3,25 $ l'heure. L'offre du gouvernement Ford n'est que de 33 ¢ à 53 ¢ l'heure, soit l'équivalent du coût de moins d'un réservoir d'essence par mois.

Les travailleurs et travailleuses de l'éducation négocient pour garantir :

Un nombre suffisant d'aides-enseignant(e)s pour que tous les élèves bénéficient du soutien dont ils et elles ont besoin et pour que les écoles cessent de renvoyer les enfants à la maison parce qu'il n'y a pas suffisamment d'A.-E.

Un(e) éducateur et éducatrice de la petite enfance présent(e) dans chaque classe de maternelle afin que tous les enfants de quatre et cinq ans bénéficient du soutien à l'apprentissage par le jeu, particulièrement nécessaire après deux ans d'isolement en raison de la pandémie.

Un nombre suffisant de bibliotechnicien(ne)s pour que les bibliothèques scolaires soient ouvertes et que les enfants aient la possibilité de lire en permanence.

Un nombre suffisant de concierges pour assurer la propreté des écoles et suffisamment de préposé(e)s à l'entretien et de gens de métier pour commencer à s'attaquer à l'arriéré de réparations de 16 milliards de dollars.

Un nombre adéquat de secrétaires dans les bureaux d'école et suffisamment de surveillant(e)s de cafétéria pour assurer la sécurité des élèves.

Le Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario (CSCSO) regroupe 55 000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à l'emploi des systèmes scolaires publics, catholiques, anglophones et francophones de la plus grande province du Canada. Les membres du CSCSO sont des aides-enseignants et aides-enseignantes, des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance, du personnel de bibliothèque scolaire, des travailleurs et travailleuses auprès des enfants et des jeunes, des adjoints et adjointes administratives, des secrétaires, des concierges, des gens de métier, des instructeurs, des préposé(e)s aux services alimentaires, des technologues de l'audiovisuel, des technicien(ne)s du réseau informatique, des surveillant(e)s de la sécurité dans les écoles, des préposé(e)s à la cafétéria, des travailleurs et travailleuses des services sociaux et plus encore.

