LE MUSÉE DE LA CIVILISATION SOULIGNE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION PAR LE DÉVOILEMENT DE LA COUVERTURE DES TÉMOINS, UNE OEUVRE D'ART PERCUTANTE

QUÉBEC, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Une chaussure abîmée. Des tresses de cheveux. Un trophée de hockey. Une porte en bois. Des photographies en noir et blanc. Un morceau de vitrail. Loin d'être ordinaires, ces objets sont des témoins silencieux de l'époque des pensionnats pour Autochtones qui font partie du corpus des quelque 800 pièces formant l'oeuvre magistrale La Couverture des témoins, créée par le maître sculpteur Carey Newman, membre des Premières Nations Kwakwaka'wakw et Salish du littoral.

Pour souligner de façon significative la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, cette imposante installation, de 12 mètres de longueur et vibrante d'émotions générées par l'histoire unique à chacune de ces pièces, a été dévoilée ce matin, au Musée de la civilisation à Québec par son président-directeur général, Stéphan La Roche. Pour l'occasion, étaient présents la directrice générale du Musée canadien pour les droits de la personne et institution responsable de la tournée de l'oeuvre à travers le pays, Mme Isha Khan et le Grand Chef de la nation huronne-wendat, Rémy Vincent. On pourra admirer l'oeuvre d'art et s'y recueillir jusqu'au 19 février 2023.

Inspiré par l'expérience troublante de son père dans un pensionnat, Carey Newman souhaitait que sa création rassemble des objets qui, individuellement sont les paragraphes d'une histoire qui s'efface. Mais, dès qu'ils sont pris collectivement, il en surgit un récit fort, apte à transmettre aux générations futures la véritable histoire de perte, mais aussi de force, de fierté et de réconciliation, amalgamée à un message d'espoir, de paix et de vérité.

« C'est un privilège de recevoir la Couverture des témoins à Québec, en nos murs, surtout à l'occasion de cette Journée si importante pour le processus de réconciliation. Sa charge symbolique, historique et émotionnelle est en adéquation parfaite avec notre mandat, qui place l'humain au coeur de nos préoccupations, en plus de susciter la réflexion sur notre responsabilité à tous de poser des gestes de réconciliation. » Stéphan La Roche, président-directeur général

« La Couverture témoin a été présentée à de nombreux endroits au pays, mais sa visite au Musée de la civilisation est particulièrement significative, car c'est la première fois qu'elle se trouve au Québec. Lorsque j'ai terminé la Couverture témoin et que la tournée a commencé, notre objectif était de la ramener dans les nombreux endroits d'où proviennent les pièces et les histoires qui lui donnent son sens. Cette exposition nous rapproche de cet objectif. Le 30 septembre est un jour important. C'est une journée qui nous permet de nous souvenir des expériences vécues par les survivant.e.s des pensionnats pour Autochtones et de réfléchir aux méfaits du passé et du présent colonial du Canada. J'espère que l'ouverture de l'exposition en ce jour si important contribuera à faire en sorte que ces conversations importantes se poursuivent tout au long de l'année. » Carey Newman (Hayalthkin'geme), artiste et maître sculpteur

« Nous sommes très fiers de participer aux efforts visant à faire connaître les histoires de la Couverture des témoins. Il s'agit d'une oeuvre d'importance nationale qui peut aider toute la population canadienne à comprendre les vérités de l'époque des pensionnats pour Autochtones et les impacts qu'ont ces écoles encore aujourd'hui. La réconciliation doit passer par la vérité. » Mme Isha Khan, directrice générale du Musée canadien pour les droits de la personne, musée responsable de la tournée de l'oeuvre à travers le pays.

« Si on dit qu'une image vaut mille mots, cette oeuvre vaut à elle seule au moins mille histoires qui doivent être racontées et connues, spécialement en cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Je souhaite que l'oeuvre la Couverture des témoins permette à tous les visiteurs de se recueillir et de rendre hommage aux trop nombreuses victimes et aux survivants du système des pensionnats. C'est en posant des gestes simples, mais significatifs, comme la visite de cette exposition, que le rapprochement et la réconciliation entre tous les peuples deviennent possibles. » Rémy Vincent, Grand Chef de la Nation huronne-wendat

Faits saillants

