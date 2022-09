AVIS AUX MÉDIAS: Course contre le cancer de l'ovaire des Cèdres ? Marche et course le 16 octobre, afin de recueillir de l'argent pour la recherche sur les cancers féminins





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 30 septembre, 2022 / La septième Course annuelle contre le cancer de l'ovaire des Cèdres aura lieu le dimanche 16 octobre 2022, à Mont?Royal. Cet événement phare réunit amis, membres de la famille, personnel hospitalier, patients atteints du cancer et survivants du cancer afin de recueillir de l'argent pour le Fonds Dagenais Joly?Smith; tous les bénéfices de cette activité de financement seront versés directement au projet DOvEEgene, réalisé sous la direction de la Dre Lucy Gilbert, directrice de la Division d'oncologie gynécologique du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

La Course contre le cancer de l'ovaire des Cèdres est un événement s'adressant à l'ensemble de la famille, où les participants marchent ou courent, tout en recueillant des fonds pour la lutte contre le cancer de l'ovaire. Les participants peuvent s'inscrire à diverses épreuves : course/marche de 2 km ou course chronométrée de 5 km ou de 10 km. Profitez du magnifique environnement de Mont?Royal avec vos amis, venez vous amuser et faites une différence avec d'autres marcheurs et coureurs dévoués.

PRÉCISIONS SUR L'ÉVÉNEMENT

DATE : Le dimanche 16 octobre 2022 (beau temps mauvais temps) HEURE : de 9 h à 14 h LIEU : Parc Danyluk, Mont-Royal (60, av. Roosevelt, Mont-Royal) RENSEIGNEMENTS : Visitez le site Web www.ovarianrun.ca pour obtenir des précisions additionnelles

POSSIBILITÉS D'ENTREVUES LE JOUR DE L'ÉVÉNEMENT

Dominique Dagenais : Fondatrice de l'événement et survivante d'un cancer de stade 3 Dre Lucy Gilbert : Directrice de la Division d'oncologie gynécologique et de l'Unité de recherche sur la santé des femmes du CUSM Joelle Malek : Infirmière gestionnaire, projet DOvEEgene Jeff J. Shamie : Président-directeur général, Fondation du cancer des Cèdres

POSSIBILITÉS DE SÉANCES DE PHOTO LE JOUR DE L'ÉVÉNEMENT

En cette période de l'année riche en couleurs, de joyeux participants coordonnent leurs vêtements et leurs accessoires aux teintes automnales, ce qui permet de belles prises de vue pour la télévision et pour les médias imprimés. La personne qui courra les 10 km le plus rapidement se verra remettre le trophée commémoratif Kris?Jardon. Ce prix a été créé afin de rendre hommage à feu Dr Kris Jardon. Le Dr Jardon était un chirurgien talentueux et bienveillant, qui nous a quittés au début de 2021, après avoir lui aussi succombé à un cancer. Le Dr Jardon avait lui-même toujours participé à l'événement depuis la création de cette activité de financement.

À propos du projet DOvEEgene

Le projet DOvEEgene repousse les limites du dépistage des cancers de l'ovaire et de l'endomètre, grâce à un nouveau test Pap génomique utérin, le test DOvEEgene, mis au point par la Dre Lucy Gilbert et son équipe de chercheurs de l'Université McGill. Ce test offre une méthode sécuritaire et minimalement effractive de procéder au diagnostic précoce du cancer de l'ovaire et de l'endomètre. Comme le projet DOvEEgene en est actuellement au stade final des essais cliniques, la Dre Gilbert et son équipe se rapprochent plus que jamais du moment où le test DOvEEgene va devenir une norme de soins pour les femmes.

À PROPOS DE LA FONDATION DU CANCER DES CÈDRES

La Fondation du cancer des Cèdres (les Cèdres) est un organisme de bienfaisance qui est le poumon financier du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) contre le cancer. Sa mission est d'alléger la douleur et la souffrance attribuables au cancer, indépendamment de l'âge du patient. Les Cèdres apportent leur soutien au Centre du cancer des Cèdres, de même qu'au Programme de recherche sur le cancer de l'Institut de recherche du CUSM. Les Cèdres font également partie des partenaires fondateurs du Réseau de cancérologie Rossy, qui regroupe l'Université McGill et ses hôpitaux universitaires, dans le but d'améliorer la qualité de l'expérience et les résultats de chaque patient.

