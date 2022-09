LA FONDATION DE L'HGJ ANNONCE LA NOMINATION DE DAVID AMIEL À TITRE DE NOUVEAU PRÉSIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION





~ David Amiel est co-directeur général de Maroline Distributing ~

MONTRÉAL, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Hôpital général juif (HGJ) est ravie d'annoncer que David Amiel a été nommé président de son conseil d'administration pour une période de deux ans au cours de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue hier soir.

Co-directeur général de Maroline Distributing, David Amiel siège au conseil depuis 2019 et en est devenu le vice-président en 2021. Figure de proue au sein de la collectivité, ce chef d'entreprise accompli, respecté et bilingue contribue activement au développement de la communauté juive et de Montréal dans son ensemble en occupant de nombreux postes de direction dans le domaine philanthropique depuis plus d'une décennie.

À titre de vice-président du conseil d'administration, David Amiel a eu la chance de siéger à plusieurs comités et de découvrir tous les rouages de la Fondation de l'HGJ. Il encourage la diversité à tous les paliers de l'organisation et cherche à améliorer la représentation au sein de la Fondation de l'HGJ et de ses bénévoles. Sa philosophie de gestion repose sur « l'évolution, plutôt que la révolution ».

Harvey Levenson a assuré la présidence du conseil d'administration de 2019 à 2022. Il occupera maintenant le rôle de président sortant et demeurera un membre actif du conseil d'administration de la Fondation et de son comité exécutif.

CITATIONS

« Je suis fier de me joindre à cette nouvelle vague de dirigeants à la Fondation de l'HGJ. L'HGJ est un chef de file en matière d'innovation qui attire certains des meilleurs et des plus brillants professionnels de la santé. C'est pour moi un honneur d'accepter un rôle plus déterminant au soutien des efforts de financement de l'hôpital », a déclaré David Amiel.

« Si on veut que les gens donnent de façon significative et stratégique, on doit les impliquer et les aider à associer leur passion à leur philanthropie », a ajouté David Amiel.

« Je suis certain que David sera un dirigeant exceptionnel à titre de président du conseil. J'ai hâte de constater comment il réalisera sa vision, qui valorise une encore plus grande diversité au sein de la Fondation et met à profit la passion des donateurs afin de maximiser les dons », a mentionné Harvey Levenson.

« David est un dirigeant d'expérience compétent. J'ai hâte de collaborer avec lui afin de soutenir le travail inestimable qu'accomplit l'HGJ en matière de recherche, d'innovation et de soins aux patients », a déclaré Bram Freedman, président et chef de la direction de la Fondation de l'HGJ.

À PROPOS DE DAVID AMIEL

David Amiel est, avec son frère Jonathan, le co-directeur général de Maroline Distributing. Il occupe divers postes de direction à titre bénévole depuis plus de dix ans. Il a présidé la Campagne du jeune leadership de l'Appel juif unifié en 2011 ainsi que la Division des jeunes adultes en 2013. Il a accédé au conseil d'administration de la Fédération CJA en 2013, qu'il a présidé jusqu'en 2019. David Amiel siège aussi actuellement au conseil d'administration de la Fondation communautaire juive et se joindra à celui du Lower Canada College. Il a précédemment siégé au conseil d'administration de Camp B'nai Brith et de Hillel Montreal.

À PROPOS DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

L'HGJ, qui s'est classé à maintes reprises au premier rang des hôpitaux du Québec selon Newsweek, est un hôpital d'enseignement affilié à l'Université McGill qui offre des soins de courte durée et spécialisés. Depuis sa fondation en 1934, l'HGJ sert une population diversifiée de patients, indépendamment de la religion, de la langue ou de l'origine ethnique.

Avec une spécialisation en grossesses à haut risque et en soins néonataux, l'Hôpital général juif est l'établissement où se produisent le plus de naissances au Québec. De plus, ses services d'urgence sont les plus achalandés et les plus efficaces de la province. Le Centre du cancer Segal de l'HGJ est reconnu internationalement pour ses traitements et ses recherches révolutionnaires. L'Institut Lady Davis compte également parmi les plus grands et les plus influents centres de recherche au pays. L'HGJ est le principal centre hospitalier de l'autorité régionale de la santé, connue sous le nom de CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

Depuis 1969, la mission de la Fondation de l'HGJ consiste à favoriser l'avancement des soins de santé et de la recherche médicale à l'intention des citoyens du Québec en appuyant l'HGJ de Montréal. La Fondation assure une aide essentielle à l'hôpital en vue d'accroître la qualité extraordinaire des soins offerts aux patients, de faire avancer les découvertes scientifiques et de faciliter l'acquisition d'équipement médical novateur. De concert avec des membres dynamiques de la communauté, elle est déterminée à concrétiser diverses initiatives de financement afin de faciliter l'atteinte des objectifs ambitieux de l'hôpital.

