Élections provinciales de 2022 : Cette année, tout le monde vote!

QUÉBEC, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le directeur général des élections, M. Pierre Reid, invite les électrices et les électeurs à voter en grand nombre le lundi 3 octobre, entre 9 h 30 et 20 h. Déjà, 1,5 million d'électrices et d'électeurs (24,44 %) ont voté de façon anticipée entre le 23 et le 29 septembre.

« Le 3 octobre prochain, certaines personnes voteront pour la toute première fois, d'autres pour la vingtième. Certaines ont voté par anticipation tandis que d'autres attendent jusqu'au jour des élections pour prendre leur décision. D'autres ont voté à partir de leur domicile, de leur résidence de soins, de leur université ou encore par la poste, des quatre coins du monde. Peu importe l'option choisie, nous sommes toutes et tous unis par ce même geste, celui de déroger à notre routine pour aller voter afin d'influencer l'avenir de notre société. Je vous encourage à vous joindre au mouvement : le 3 octobre, on inverse la tendance à la baisse du taux de participation, tout le monde vote! » a affirmé M. Reid.

Les électrices et les électeurs peuvent connaître leur lieu de vote en consultant la carte de rappel jaune qu'ils ont reçue par la poste ces derniers jours. Ils peuvent aussi consulter le site Web www.elections.quebec ou téléphoner au 1 888 ÉLECTION.

La liste des personnes candidates se trouve sur le site Web d'Élections Québec.

Preuve d'identité requise

Pour voter, les électrices et les électeurs doivent présenter une pièce d'identité. La carte d'assurance maladie, le permis de conduire et le passeport canadien figurent parmi les pièces d'identité acceptées.

Les électeurs peuvent apporter la carte de rappel jaune qu'ils ont reçue par la poste, mais il n'est pas obligatoire de l'apporter. Le personnel électoral pourra ainsi les diriger plus rapidement vers le bon endroit.

Vote des personnes en situation d'isolement en raison de la COVID-19

Les électrices et les électeurs en situation d'isolement en raison de la COVID-19 sont invités à voter par correspondance. Pour faire une demande, ils doivent téléphoner à leur directrice ou directeur du scrutin. Un proche devra récupérer leur trousse de vote pour eux et rapporter leur bulletin de vote rempli avant 20 h, le 3 octobre. L'identité de la personne qui récupérera leur trousse doit être précisée au moment de la demande et cette personne devra présenter une pièce d'identité pour récupérer la trousse.

Accessibilité du vote

Plus de 95 % des lieux de vote sont pleinement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Certains lieux ne répondent toutefois pas à l'ensemble des critères recherchés par Élections Québec. Le grand nombre d'endroits nécessaires explique ces exceptions.

Des renseignements détaillés sur l'accessibilité de chaque lieu de vote sont accessibles en ligne ou en téléphonant au 1 888 ÉLECTION. Si un lieu de vote ne répond pas aux besoins d'une électrice ou d'un électeur, il peut communiquer avec sa directrice ou son directeur du scrutin pour voter dans un autre lieu.

Dans chaque lieu de vote, une trousse d'accessibilité est disponible sur demande. Elle contient une loupe lumineuse, un crayon avec un embout permettant une meilleure prise, une tablette rigide avec pince, un gabarit de vote en braille avec repères ainsi qu'une affiche des personnes candidates en gros caractères. En cas de besoin, l'électrice ou l'électeur peut aussi obtenir l'aide d'une personne qui l'accompagne ou du personnel du bureau de vote pour exercer son droit de vote.

Résultats électoraux

Le 3 octobre, la diffusion des résultats électoraux se fera sur le site Web d'Élections Québec au fur et à mesure du dépouillement des bulletins de vote, qui commencera après la fermeture des bureaux de vote. Les résultats communiqués le soir de l'élection sont préliminaires; les résultats officiels sont annoncés quelques jours plus tard, après le recensement des votes, à la fin de l'échéance prévue pour demander un dépouillement judiciaire.

Vivre la démocratie en famille

Dans tous les lieux de vote, les enfants pourront voter aux petits bureaux de vote conçus spécialement pour les citoyennes et citoyens de 3 à 12 ans. Ils pourront ainsi vivre une expérience ludique et concrète de démocratie, en répondant à la question suivante :

Être citoyen, c'est faire partie d'un groupe, comme ta ville, ton village, ta famille ou ton école. C'est aussi être capable de bien vivre avec les autres. Que fais-tu pour être un bon citoyen ou une bonne citoyenne?

a) J'accepte que les autres soient différents de moi b) J'aide les personnes qui en ont besoin c) J'exprime mes idées et j'écoute celles des autres d) Je propose des solutions pour régler les problèmes

Les résultats des petits bureaux de vote seront dévoilés sur le site d'Élections Québec le lendemain de l'élection.

