Société Générale et Altalurra Ventures entrent au capital d'impak Ratings, première agence européenne d'analyse et de notation d'impact





Société Générale, via Société Générale Ventures, et Altalurra Ventures prennent une participation dans impak Ratings à l'issue d'une série A à hauteur de 4,5 millions d'euros.

Société Générale a choisi, parallèlement, impak Ratings pour l'analyse des impacts environnementaux et sociaux de ses grands clients entreprises de manière à les accompagner dans la transition écologique et énergétique.

Cette opération positionne impak comme une agence d'analyse et de notation d'impact de premier plan en Europe et témoigne de l'accélération de la transformation du secteur financier vers une finance responsable et à impact positif.

PARIS, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Société Générale ? l'un des tout premiers groupes européens de services financiers, qui accompagne ses clients dans la transition écologique et énergétique en apportant des solutions responsables et innovantes ? et Altalurra Ventures ? un fonds investissant dans les start-up technologiques à mission d'impact ? entrent au capital d'impak Ratings, afin de faire émerger la première agence européenne d'analyse et de notation d'impact, lors d'une série A à hauteur de 4,5 millions d'euros.

impak, un acteur unique sur le marché

Lancée en 2019 et basée à Montréal et Paris, impak Ratings est la première agence européenne d'analyse et de notation d'impact. La start-up a déjà signé avec une vingtaine de clients et convainc grâce à une méthodologie innovante et unique sur le marché. Elle fournit aux institutions financières des analyses d'impact de grande qualité, fondées sur les normes les plus consensuelles et les plus rigoureuses de l'industrie, qui amènent transparence, comparabilité et contextualisation des données. En évaluant la manière dont les entreprises mitigent leurs impacts négatifs et créent des impacts positifs contribuant à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, impak ratings va au-delà de l'analyse traditionnelle des enjeux ESG et s'enracine dans l'approche de la double matérialité, qui consiste non seulement à étudier les impacts ESG sur l'entreprise, mais aussi ceux de l'entreprise sur l'environnement et la société. Cette approche est désormais reconnue comme étant essentielle pour permettre au secteur financier d'être un réel catalyseur de la transformation de notre économie. C'est ce qui justifie aujourd'hui la collaboration de l'entreprise avec des acteurs majeurs du marché, tels que Société Générale.

Un travail collaboratif approfondi

En effet, c'est en vertu de ce positionnement avant-gardiste que l'agence a su convaincre ses nouveaux partenaires, dont la prise de participation va considérablement accélérer le développement de la start-up. En plus de son investissement, le Groupe Société Générale, par le biais de sa division Global Banking and Advisory, a choisi impak ratings comme partenaire en décembre dernier pour lui fournir les analyses d'impact de tous ses clients afin de les intégrer à l'ensemble de ses processus bancaires traditionnels.

« Nous sommes heureux du renforcement de ce partenariat stratégique avec impak Ratings. Avoir une bonne compréhension des enjeux environnementaux et sociaux de nos clients est un élément essentiel pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur feuille de route responsable. En accueillant la start-up au sein de SG Ventures, Société Générale contribue à l'accélération de la transformation environnementale et sociale de ses clients », déclare Pierre Palmieri, Responsable Global Banking and Advisory, Société Générale.

De la même manière, Altalurra fait un choix similaire en signant une entente de co-développement avec impak Ratings qui lui permettra de répondre aux meilleures pratiques de reporting d'impact pour les investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde.

Un momentum pour la finance durable

Le secteur financier est aujourd'hui au coeur d'une transformation profonde. En tant qu'acteurs essentiels dans le financement de l'économie, les banques et les investisseurs institutionnels se saisissent de plus en plus des enjeux environnementaux et sociétaux pour devenir les parties prenantes de cette transition. Pour accompagner ces changements, elles ont besoin d'intégrer des données et des analyses d'impact de grande qualité dans leurs processus décisionnels et d'affaires. Les synergies qui se dessinent aujourd'hui entre impak Ratings et ses partenaires s'inscrivent pleinement dans cette démarche ayant vocation à permettre une véritable objectivation des processus de mesure d'impact.

Accéder à la version complète du communiqué de presse https://www.impakfinance.com/fr/communique-de-presse/

