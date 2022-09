Sandeep Johri, ancien PDG de Tricentis et spécialiste renommé du secteur des tests, rejoint le conseil d'administration de LambdaTest





Vétéran de l'industrie avec plus de 25 ans d'expérience, Sandeep contribuera à la croissance internationale de LambdaTest

SAN FRANCISCO, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Sandeep Johri, ancien PDG de Tricentis, a rejoint le conseil d'administration de LambdaTest , une plateforme cloud de tests de qualité continus de premier plan. Sandeep, vétéran de l'industrie technologique qui a fait de Tricentis un leader mondial des tests de logiciels, jouera un rôle essentiel dans la prochaine phase de croissance et d'expansion de LambdaTest.

Sandeep, fort de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des logiciels d'entreprise, était jusqu'à présent PDG de Tricentis, une plateforme d'automatisation des tests d'entreprise de premier plan. Investisseur prolifique, entrepreneur en série et cadre technologique, Sandeep a cofondé et quitté plusieurs entreprises, dont Oblix (Oracle), Dhingana (VMware) et Blue Lane Technologies (VMware). Il a investi et conseillé plusieurs entreprises technologiques aux États-Unis et en Inde, comme Netezza, Persistent Systems, Alphonso, Cenzic, eBoodle et Dhingana. Il a également passé plusieurs années chez HP, où il a dirigé les efforts de l'entreprise dans le domaine des logiciels, et il a joué un rôle essentiel dans l'acquisition de Mercury Interactive pour 4,5 milliards de dollars.

Sandeep fait également partie de Pathfinders Platform, une initiative de Sequoia Inde et Asie du Sud-Est qui met en relation des fondateurs en phase de démarrage avec des opérateurs et des investisseurs mondiaux exceptionnels pour les aider à se développer sur de nouveaux marchés. Il rejoint le conseil d'administration de LambdaTest en qualité de pionnier pour favoriser l'expansion mondiale de la société.

Actuellement, Sandeep siège au conseil d'administration de grandes entreprises et conseille et encadre des fondateurs et des PDG grâce à son expérience considérable en matière de leadership, de stratégie, de fusions et acquisitions et de gestion de produits. Il est également conseiller principal du groupe Software and Enterprise Tech de TPG

« Sandeep a une solide expérience de la direction de sociétés technologiques mondiales et a joué un rôle déterminant dans la transformation du secteur au cours des vingt dernières années. Nous sommes honorés de sa présence au sein du conseil d'administration de LambdaTest. En tant que l'un des premiers conseillers de LambdaTest, il a joué un rôle essentiel dans les premières étapes de notre croissance. Aujourd'hui, en tant que membre du conseil d'administration, Sandeep jouera un rôle essentiel dans la transformation de l'activité de LambdaTest pour assurer une croissance à grande échelle et conquérir de nouveaux marchés d'entreprise, a déclaré Asad Khan, PDG de LambdaTest.

LambdaTest est à un stade crucial de son histoire. Tout en restant fidèles à notre mission, qui consiste à créer une plateforme cloud de test de qualité en continu pour simplifier le travail des testeurs et des développeurs, nous bouleversons rapidement le secteur DevSecOps dans son ensemble. Sous la direction de Sandeep, LambdaTest est sur le point de faire passer notre innovation au niveau supérieur. »

« Comme je fais partie du secteur des tests depuis plus de 25 ans, j'ai été témoin de son évolution. L'ensemble du secteur des tests de logiciels subit actuellement un changement majeur. LambdaTest est à l'avant-garde de ce changement, et contribue à l'ensemble de la communauté des testeurs avec des produits innovants. Je suis impatient de voir le prochain chapitre prendre forme et d'apporter mon expertise pour orienter la croissance de LambdaTest », a ajouté Sandeep Johri, membre du conseil d'administration de LambdaTest.

LambdaTest a récemment levé 45 millions de dollars dans le cadre d'un projet mené par Premji Invest avec la participation d'investisseurs existants. La société a également lancé HyperExecute , une plateforme intelligente d'orchestration de tests de nouvelle génération qui aide les testeurs et les développeurs à exécuter des tests d'automatisation de bout en bout à la vitesse la plus rapide possible.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme cloud de test de qualité continue de premier plan qui aide les développeurs et les testeurs à expédier le code plus rapidement. Plus de 7 000 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

La plateforme LambdaTest fournit une orchestration de tests sécurisée, évolutive et pertinente pour les clients à différents stades de leur cycle de vie DevOps (CI/CD) :

Test de navigateur et d'application le cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d'exploitation différents.

le cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d'exploitation différents. HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle plateforme et langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps de test de qualité, aidant ainsi les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://lambdatest.com

