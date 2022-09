Mavenir va fournir des solutions 5G basées sur le cloud sur Google Cloud





Mavenir annonce l'intégration de solutions 5G natives dans le cloud avec une infrastructure de cloud public sur Google Cloud, étendant la stratégie « Un réseau, n'importe quel cloud, tous les logiciels » de Mavenir.

La collaboration de Mavenir avec Google Cloud permettra aux fournisseurs de services de communication (CSP) de déployer leurs produits et applications 5G avec l'infrastructure évolutive, le déploiement de conteneurs, les technologies de gestion et les services d'analyse de données massives de Google Cloud. En délestant des parties du domaine des applications de télécommunication standard vers des fonctions cloud, la solution de Mavenir réduit la complexité et les coûts pour les fournisseurs de services de communication sans perdre d'informations, de performances ni le contrôle du réseau.

Mavenir est un fournisseur de logiciels réseau qui innove pour l'avenir des réseaux avec un logiciel cloud natif qui s'exécute sur n'importe quel cloud. Cette collaboration met en oeuvre de véritables produits Open RAN natifs du cloud dans le cadre d'un déploiement en production sur Google Distributed Cloud. La technologie Open RAN sépare le logiciel du matériel, ce qui signifie plus de flexibilité pour les opérateurs mobiles et les clients. L'approche Open RAN verra de nombreuses entreprises fournir les composants d'un site de réseau mobile, alors qu'auparavant, un seul fournisseur aurait fourni une solution fermée. La technologie est reconnue comme révolutionnaire dans l'industrie des télécommunications, les opérateurs de niveau 1 étant parmi les premiers à adopter le développement de cet écosystème de fournisseurs.

La validation du produit Open RAN de Mavenir dans Google Cloud permet aux CSP de déployer les produits 5G Open RAN de Mavenir avec Google Distributed Cloud Edge, l'infrastructure mondiale et plateforme de conteneurs unifiée de pointe Anthos. Le logiciel d'unités distribuées (DU) et d'unités centrales (CU) entièrement conteneurisées s'exécute sur Google Distributed Cloud Edge, avec prise en charge par Anthos, et Webscale Telco PaaS de Mavenir pour fournir des réseaux RAN conformes à l'ORAN. Les tests de validation incluent des appels UE de bout en bout avec d'autres composants de réseau 5G simulés. Les composants DU critiques sont intégrés au nouveau noyau OS et RT de Google Distributed Cloud Edge.

Le coeur 5G natif du cloud (5GC) et la solution IMS de Mavenir sont également adaptés au déploiement de production à grande échelle sur l'infrastructure Google Cloud. En tirant parti de la mise en réseau centrée sur les services, des ordinateurs avancés et du stockage fiable et sécurisé de Google Cloud, les fonctions réseau de Mavenir offrent des performances comparables à celles d'un déploiement sur site tout en bénéficiant du transfert des services d'infrastructure vers Google Cloud. La portée mondiale de Google Cloud étend les services des CSP à de nouveaux domaines où ils n'étaient pas disponibles auparavant. Les opérateurs de niveau 1 prévoient des déploiements mondiaux de Remote Packet Gateway (RPG) de Mavenir par l'intermédiaire de la couverture étendue de Google Cloud dans plus de 200 pays et territoires.

Cette collaboration a bénéficié d'un engagement technique approfondi entre Mavenir et Google Cloud. En tant qu'ISV innovant en matière de produits et solutions 5G, Mavenir continue d'étendre et d'optimiser ses offres de systèmes de réseau 5G de bout en bout.

« Travailler avec Google Distributed Cloud Edge nous permet d'apporter plus rapidement des produits 5G innovants à une clientèle plus large avec des capacités uniques pour réaliser un véritable potentiel 5G en tirant parti de la force du portefeuille Mavenir », déclare Bejoy Pankajakshan, directeur de la technologie et de la stratégie de Mavenir. « Il a été prouvé que les solutions 5G de Mavenir prennent en charge le cloud public complet ainsi que les déploiements de cloud hybride. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Mavenir pour proposer des solutions Open RAN pour les réseaux 5G », déclare Amol Phadke, GM : Industrie mondiale des télécommunications, Google Cloud. « En combinant l'expertise de Mavenir en matière d'Open RAN, de coeur 5G et d'IMS avec Google Distributed Cloud Edge et l'infrastructure mondiale, nous sommes impatients de fournir des solutions cloud natives qui améliorent l'agilité, l'évolutivité, le découpage et la résilience pour nos clients CSP. »

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l'avenir des réseaux et des technologies de pointe pionnières, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur un logiciel qui s'exécute sur n'importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau cloud natif de bout en bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation du réseau logiciel pour plus de 250 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. www.mavenir.com

