Clarion Marine dévoile de nouvelles unités de source et télécommandes destinées au marché européen





Les unités de source Clarion Marine offrent un mélange attrayant de performance, de fonctionnalité et de valeur.

MIRAMAR, Floride, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Clarion Marine, un leader des solutions audio de calibre marin, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles unités de sources et de nouvelles télécommandes filaires de qualité marine, munies d'un large ensemble de fonctionnalités. Ces nouveaux produits réaffirment la réputation de la marque en tant que fabricant de produits audio marins qui combinent durabilité, qualité et valeur inégalée.

« Depuis des décennies, Clarion est une marque incontournable de l'industrie qui est synonyme de performance et de valeur. Les nouvelles unités de source marines de la série CMM et les télécommandes filaires de la série CMR incarnent elles aussi ces valeurs. Elles allient des caractéristiques actualisées à une conception inédite qui est parfaitement adaptée aux bateaux les plus populaires d'aujourd'hui », a déclaré Silvio Pupino, vice-président des ventes internationales chez Clarion Marine.

Nouvelles unités de source Clarion Marine

Le CMM-30 est une unité de source tout-en-un, multi-zones, connectée au réseau NMEA 2000 qui propose un ensemble complet de fonctionnalités. Elle est dotée d'un boîtier ultramoderne résistant aux intempéries (IP66), ainsi que d'un écran LCD couleur ultra-lumineux de trois pouces. Le CMM-30 prend en charge la technologie DAB+ et dispose d'une radio AM/FM intégrée, d'une bande météo et d'un tuner RBDS mondial. Pour répondre aux besoins de contenu multimédia numérique, le CMM-30 prend en charge la diffusion Bluetooth® 5.0, dispose d'une entrée analogique AUX et d'une connexion USB pour appareils intelligents et clés USB. et est entièrement compatible avec les illustrations d'album d'iPhone.

Le CMM-30BB regroupe les fonctionnalités du CMM-30 dans un appareil sans écran connecté au réseau. Conçu pour être installé hors de vue, le modèle offre une intégration transparente dans les réseaux NMEA 2000. Le CMM-30BB peut être facilement contrôlé à l'aide d'un écran multifonction (MFD) compatible ou d'une télécommande Clarion Marine connectée au réseau, disponible en option.

Caractéristiques des modèles CMM-30 et CMM-30BB :

4 zones audio flexibles (modes sélectionnables : relatif et absolu)

Zone 4 : réglage du niveau du subwoofer en option

Amplificateur intégré : 4 x 25 W RMS à 4 ohms

Sorties pré-amplification 4 canaux (3,5 V RMS)

Égaliseur à 5 bandes et réglages d'équilibre

Récepteur AM/FM/bande météo

Prise en charge de DAB+ et de SiriusXM

Diffusion Bluetooth ® 5.0

1 entrée USB 2.0 avec alimentation pour le chargement (2,1 A)

1 entrée RCA AUX (sensibilité d'entrée 2 V/1 V RMS)

Port réseau NMEA 2000

Construction à l'épreuve des intempéries : Cote IP66

Dotée d'un boîtier élégant, ultramoderne et résistant aux intempéries (classé IP66) comme le CMM-30, la nouvelle unité de source multimédia CMM-20 offre aux utilisateurs un éventail exceptionnel de fonctionnalités incontournables. Proposant une valeur exceptionnelle aux utilisateurs, cette unité de source à double zone comporte une radio AM/FM, une bande météo et un tuner RBDS mondial. Le modèle prend en charge plusieurs connexions aux appareils personnels, y compris la diffusion Bluetooth, la connexion USB et une entrée auxiliaire analogique. Son écran TFT à contraste élevé rend le texte lisible dans les conditions d'éclairage les plus lumineuses.

Caractéristique du modèle CMM-20 :

Amplificateur intégré : 4 x 25 W RMS à 4 ohms

Sorties pré-amplification 2 canaux (1,5 V RMS)

Réglages audio de deuxième zone en option (modes sélectionnables : Zone 2 ou subwoofer)

Récepteur AM/FM/bande météo

Bluetooth ® 5.0

1 entrée USB 2.0 avec alimentation pour le chargement (1A)

1 entrée RCA AUX (sensibilité d'entrée 2 V/1 V RMS)

Construction à l'épreuve des intempéries : Cote IP66

Nouvelles télécommandes filaires Clarion Marine

Outre les nouvelles unités de source, Clarion Marine dévoile deux nouvelles télécommandes filaires.

CMR-20 : une télécommande filaire compacte et homologuée IP67, qui est dotée d'un ensemble complet de fonctionnalités, d'un écran segment LCD intégré à contraste élevé et de boutons en caoutchouc rétroéclairés. Cette nouvelle télécommande accompagne parfaitement la nouvelle conception élégante des unités de source CMM-30 et CMM-20.

CMR-10 : une télécommande filaire circulaire (60 mm de diamètre), homologuée IP67 et munie de boutons en caoutchouc rétroéclairés (sans affichage).

Protection certifiée contre le soleil et la mer

Constituées de matières durables, traitées à l'UV et testées en environnement marin, les nouvelles unités de source CMM et les nouvelles télécommandes CMR sont conçues pour résister à des années d'utilisation dans des environnements marins difficiles. Tous les modèles sont certifiés « Salt and Sun ». Construits pour surpasser les normes de l'industrie en matière d'exposition au brouillard salin et aux UV (ASTM B117/D4329) et de résistance aux chocs et aux vibrations, ils offrent ainsi une excellente durabilité sur le long terme.

Les modèles CMM-30, CMM-30BB, CMM-20, CMR-20 et CMR-10 de Clarion Marine sont disponibles dès aujourd'hui.

Cliquez ici pour obtenir le dossier de presse, accompagné de photos.

À propos de Clarion Marine :

Forte d'une histoire de marque qui s'étend sur huit décennies, Clarion a longtemps été reconnue comme un pionnier dans l'espace du son, notamment dans le segment de l'audio marine qu'elle révolutionne dès 1995. À partir de ce moment-là, Clarion Marine a acquis une réputation de fournisseur de produits de calibre marins alliant, sans compromis, performance, valeur et durabilité. Aujourd'hui, les produits de Clarion Marine sont présents, en tant qu'équipement de série ou en option, dans les bateaux de fabricants parmi les plus renommés. Ils peuvent aussi être achetés mondialement auprès des principaux revendeurs et détaillants d'équipement audio. Pour en savoir plus, consultez clarionmarine.com ou suivez la société sur Facebook et Instagram.

Contact pour les médias :

Bryatt Fischer

JL Audio

Téléphone : (954)443-1100, poste 2236

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/789848/JL_Audio_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 septembre 2022 à 07:53 et diffusé par :