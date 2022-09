Entos Pharmaceuticals franchit une étape importante en matière d'inscription de participants dans l'essai clinique de phase 2 de son vaccin à ADN anti-COVID-19





Entos Pharmaceuticals (Entos), une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des médicaments génétiques à l'aide de sa plateforme d'administration d'acide nucléique Fusogenix proteolipid vehicle (PLV), et le Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRFP), représenté par l'équipe du site du Burkina Faso dirigée par Dr Gansane Adama, ont conjointement annoncé aujourd'hui que l'inscription des participants à l'essai clinique phase 2 dans les cohortes à dose unique et à deux doses de Covigenix VAX-001-1b (Covigenix), le vaccin à ADN anti-COVID-19, est désormais terminée. Au total, 268 participants sont inscrits à l'étude dans deux sites au Burkina Faso. L'essai de la phase 2 au Burkina Faso est géré par la société Clinical Pharma Solutions basée en Ontario, au Canada.

« Nous sommes ravis que l'inscription à notre essai de phase 2 de notre vaccin à ADN anti-COVID-19 ait été achevée si rapidement par l'équipe de Dr Adama au Burkina Faso. Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à tous les participants à l'étude, sans qui cette étape importante ne serait pas possible », a déclaré John D. Lewis, Ph.D., Fondateur et PDG d'Entos Pharmaceuticals. « Les progrès continus réalisés par notre programme de développement clinique du vaccin Covigenix nous rapprochent de la fourniture d'un vaccin anti-COVID-19 à dose unique potentiellement efficace et sûr et stable au réfrigérateur, aux régions sous-vaccinées du monde ».

Formulé à l'aide de la plateforme d'administration Fusogenix proteolipid vehicle d'Entos, Covigenix est un vaccin à ADN codant pour la protéine SARS-CoV-2 Spike et deux adjuvants génétiques conçus pour stimuler les systèmes immunitaires adaptatif et inné. En stimulant les deux bras du système immunitaire, le vaccin est conçu pour fournir une protection efficace et durable contre le COVID-19. Les études précliniques de Covigenix ont démontré une immunogénicité puissante, conférant une protection contre l'infection par le SRAS-CoV-2 dans des modèles animaux. Compte tenu de la grande stabilité de l'ADN, Covigenix présente un avantage essentiel de stabilité pendant plus d'un an à des températures réfrigérées normales, ce qui rend son stockage, son transport et son déploiement plus rentables dans les pays en développement par rapport aux vaccins approuvés.

L'essai de la phase 2 en cours a été précédé d'une étude de phase 1 menée au Canada et réalisée pour la première fois sur des humains. Au cours de la phase 1, la plateforme Fusogenix PLV d'Entos a été jugée sûre et bien tolérée pour l'administration intracellulaire d'ADN, avec le potentiel de favoriser des résultats immunologiques positifs en une seule dose de vaccin. En outre, l'essai clinique randomisé de phase 2 en cours réalisé à l'insu des observateurs au Burkina Faso évalue l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité des schémas thérapeutiques de Covigenix, le vaccin potentiel à ADN à dose unique et à double dose, offert par Entos et administré par voie intramusculaire aux adultes en bonne santé âgés de 18 ans ou plus.

« Malgré la disponibilité de vaccins à base d'ARNm, le COVID-19 demeure un problème majeur au Burkina Faso et dans d'autres pays ayant des populations vulnérables », a déclaré Dr Gansane Adama, Chercheur principal chez CNRFP. « Nous avons besoin de vaccins sûrs, efficaces et faciles à transporter, à stocker et à administrer. Grâce à cette étude dont l'inscription est désormais complète, nous aspirons à générer des données capables de souligner l'utilité potentielle de cet important vaccin expérimental ».

Pour plus d'informations sur Entos et son vaccin anti-COVID-19, veuillez consulter le lien suivant : https://www.entospharma.com/#covid.

À propos de la société Entos Pharmaceuticals.

Une nouvelle réalité en médecine génétique nous attend, qui sera inaugurée avec l'avènement de technologies d'administration d'acide nucléique sûres, efficaces et redosables. Chez Entos, nous développons des médicaments génétiques de nouvelle génération à l'aide de notre système exclusif d'administration de médicaments Fusogenix proteolipid vehicle (PLV). Les PLV Fusogenix sont formulés avec des protéines FAST pour permettre l'administration d'acide nucléique dans les cellules cibles par fusion directe. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant: www.entospharma.com ou suivre Entos sur Twitter ou LinkedIn.

À propos de CNRFP

Le Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRFP) est une institution de recherche de l'Institut National de Santé Publique financée par le ministère de la Santé du Burkina Faso depuis 1983. Il reflète le besoin de favoriser une recherche de qualité qui contribuera à la prise de décisions fondées sur des preuves pour les décideurs au Burkina Faso. L'institution a son siège à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le CNRFP a développé deux stations de recherche, situées à Banfora (Unité de Recherche Clinique de Banfora) et Sapone (Centre d'Essais Cliniques de Balonghin), bien équipées pour entreprendre des essais cliniques à n'importe quelle phase, conformes aux réglementations nationales et internationales.

Les plateformes de recherche du CNRFP ont contribué au développement de vaccins potentiels (contre la malaria, l'Ebola, et le Covid-19) et de médicaments antipaludiques avec le soutien et les fonds du ministère de la santé et des partenaires internationaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cnrfp.bf.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, au sens de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle qu'amendée, et des informations prospectives en vertu des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières (ces déclarations prospectives et ces informations prospectives sont collectivement mentionnées ci-après en tant que "déclarations prospectives"). Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant la conviction d'Entos quant au mode d'action, le potentiel et les avantages de la plateforme de Fusogenix proteolipid vehicle; le mode d'action, le potentiel et les avantages de Covigenix VAX-001-1b (Covigenix) en tant que vaccin anti-COVID-19; les plans d'Entos de progresser vers une étude de phase 3 de vaccins anti-COVID-19; et d'autres déclarations liées aux développements prévus dans les activités et les technologies d'Entos. Dans toute déclaration prospective dans laquelle Entos exprime une attente ou une conviction quant à des résultats futurs, ces attentes ou convictions sont exprimées de bonne foi et sont censées avoir une base raisonnable, mais rien ne garantit que la déclaration, l'attente ou la conviction seront atteintes. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels d'Entos diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de ressources qui aident à poursuivre des projets de recherche et de développement, l'efficacité de Fusogenix en tant que vecteur d'administration d'acide nucléique, l'efficacité de Covigenix en tant que vaccin contre la COVID-19, le succès et l'achèvement en temps voulu de études et essais cliniques, la capacité d'Entos à commercialiser avec succès Covigenix, les incertitudes liées à la recherche et au développement de produits pharmaceutiques, les incertitudes liées au processus réglementaire et aux changements généraux de l'environnement économique. En particulier, nous pouvons être touchés par des interruptions d'activité résultant du coronavirus COVID-19, y compris des retards et des interruptions d'exploitation, de la chaîne d'approvisionnement de fabrication, des essais cliniques et du développement de projets, des pénuries de main-d'oeuvre, des perturbations dans le secteur des voyages et des expéditions et des fermetures (surtout en raison des mesures de régulation et de prévention gouvernementales). On ne sait pas si et comment Entos pourrait être affectée si la pandémie de COVID-19 persiste pendant une période prolongée. Nous pouvons encourir des dépenses ou des retards liés à de tels événements hors de notre contrôle, ce qui pourrait avoir un effet défavorable important sur nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière. Les investisseurs devraient consulter les commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis pour obtenir des informations supplémentaires sur les risques et les incertitudes liés aux déclarations prospectives. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois applicables l'exigent.

