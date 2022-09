31 985 Postes vacants chez les manufacturiers : un record qui s'annonce être une bien mauvaise nouvelle!





MONTRÉAL, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la campagne électorale s'achève au Québec, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) demande aux candidats qui seront élus de s'attaquer rapidement à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier. En effet, il y a maintenant 31 985 postes vacants dans le secteur manufacturier québécois, un record qui s'annonce être une bien mauvaise nouvelle pour les entreprises manufacturières.

« Le manque de travailleurs entraîne un impact direct sur les retombées économiques en région, mais aussi sur le report des investissements et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Il faudra pouvoir compter sur l'appui des députés nouvellement élus, dans toutes les régions, pour faire valoir l'importance d'atténuer les impacts de la pénurie de main-d'oeuvre dans nos entreprises manufacturières. La situation pour nos manufacturiers est de pis en pis », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Selon les données de Statistique Canada, au deuxième trimestre de 2022, il y avait 31 985 postes vacants dans le secteur manufacturier québécois en comparaison à 30 720 au premier trimestre de la même année. De plus, 6 550 de ces postes sont situés en Montérégie, 6 040 à Montréal et 4 430 dans Chaudière-Appalaches, des régions manufacturières fortes. Par ailleurs, 37% des postes vacants dans le secteur manufacturier au Canada se trouvent au Québec.

Les manufacturiers documentent les impacts de la pénurie de main-d'oeuvre et proposent des solutions

Pour mieux documenter les impacts et proposer des solutions adaptées aux besoins des entreprises, MEQ a lancé auprès la deuxième édition de son sondage annuel sur la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier québécois. Cette enquête permettra de faire des constats quant aux impacts économiques de cette pénurie de main-d'oeuvre pour les entreprises manufacturières et proposer des solutions. Les manufacturiers sont invités à compléter ce sondage jusqu'au 7 octobre : https://fr.research.net/r/HXBG2M2

L'an passé, les résultats du sondage avaient démontré des pertes pour le Québec de 18 G$ sur deux ans en raison de la pénurie de main-d'oeuvre dans le manufacturier.

Rappelons enfin que MEQ a présenté récemment sa plateforme électorale qui regroupe 12 propositions concrètes visant à assurer la compétitivité et la croissance du secteur manufacturier. Elle fait écho aux préoccupations des manufacturiers qui sont confrontés actuellement à trois principaux défis : la pénurie de main-d'oeuvre, l'innovation ainsi que les chaînes d'approvisionnement et l'inflation.

« Alors que nous parlons de plus d'une récession économique, le Québec et ses régions ont plus que jamais besoin d'entreprises prospères. Il faut soutenir la compétitivité et la croissance de nos manufacturiers, un secteur clé de notre économie puisqu'il représente 12,6% de notre PIB et 86,1% de nos exportations. La pénurie de travailleurs est un enjeu criant et dévastateur. C'est aussi devenu un frein majeur à la création de richesses et de revenus pour l'État québécois. Et cela nous concerne tous », conclut Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

