Le Conseil des employeurs des collèges et le personnel de soutien collégial à temps plein adhérant au SEFPO ratifient une nouvelle convention collective





TORONTO, le 30 sept. 2022 /CNW/ - Nous sommes heureux d'annoncer que le personnel de soutien collégial à temps plein a voté en faveur de la ratification d'une nouvelle convention collective. Les équipes de négociation du Conseil des employeurs des collèges (CEC) et du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) se sont dévouées au processus de négociation et à la création de conditions justes et raisonnables pour améliorer le secteur des collèges publics de l'Ontario dans son ensemble. Lors d'un vote de ratification, 80 % des membres ont voté en faveur des nouvelles conditions.

Cette convention de trois ans a été conclue au moyen de négociations qui se sont déroulées tout au long de l'été, les deux parties s'étant engagées dans un dialogue ouvert, honnête et respectueux.

« C'est grâce à notre relation de travail positive et continue avec le personnel de soutien à temps plein que nous avons pu parvenir à une entente avant que la convention collective précédente n'arrive à échéance, a déclaré le président de l'équipe de négociation de la direction, Pascal Bessette, vice-président des ressources humaines et de la culture organisationnelle au Collège La Cité. Le personnel de soutien fait partie intégrante du secteur collégial, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à collaborer pour offrir aux étudiants une expérience éducative complète. »

Les changements apportés à la convention collective comprennent les éléments suivants :

Augmentation des salaires de 1 %

Bonification des prestations de soutien en santé mentale

Bonification des prestations pour le cannabis médicinal

Bonification des services paramédicaux

Extension du congé de deuil

Efficacité de l'affichage des offres d'emploi

Engagement accru envers l'autochtonie

Engagement accru envers l'équité, la diversité et l'inclusion

« Nous tenons à remercier l'équipe de négociation du SEFPO pour son travail acharné et tous ceux qui ont voté pour la ratification des conditions de cette convention collective, a déclaré Graham Lloyd, chef de la direction du CEC. La convention témoigne de la reconnaissance envers le travail essentiel que le personnel de soutien à temps plein accomplit pour les collèges, les étudiants et, de façon plus générale, le système d'éducation postsecondaire de l'Ontario. »

La nouvelle convention collective sera d'une durée de trois ans, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2025.

À propos du Conseil des employeurs des collèges

Le Conseil des employeurs des collèges (CEC) est l'agent négociateur mandaté par le gouvernement pour négocier les conventions collectives avec le personnel syndiqué au nom des 24 collèges de l'Ontario financés par les fonds publics. Le CEC fournit également divers services au réseau des collèges tels que des conseils en matière de ressources humaines, d'administration des conventions collectives et de recherche. Enfin, il est le souscripteur des garanties d'assurance collective.

SOURCE Conseil des employeurs des collèges

Communiqué envoyé le 30 septembre 2022 à 06:35 et diffusé par :