Exceptionnellement, retrouvez l'art d'ici au Stade olympiqueSMAQ, Le Salon des métiers d'art du Québec du 8 au 18 décembre 2022

MONTRÉAL, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des métiers d'art du Québec annonce que la 66e édition du Salon des métiers d'art du Québec (SMAQ), du 8 au 18 décembre prochain, se déroulera exceptionnellement au Stade olympique de Montréal. Cette relocalisation découle de la tenue à Montréal de la deuxième partie de la conférence de l'ONU sur la biodiversité, la COP15, qui se déroulera aux mêmes dates au Palais des congrès, où devait initialement se dérouler le Salon.

« Bien que cette relocalisation arrive tardivement dans le processus d'organisation d'un événement accueillant près de 100 000 visiteurs, nous sommes heureux de la collaboration du Palais des Congrès et du Parc olympique pour assurer la qualité et le renouvellement de cette édition. De loin le plus grand salon de produits fabriqués localement au Canada, le Salon des métiers d'art du Québec (SMAQ) est le meilleur endroit pour rencontrer les artistes et artisans des métiers d'art, dont les modèles d'affaires atteignent la plupart des objectifs de développement durable proposés par l'ONU. » souligne Julien Silvestre, directeur général du Conseil des métiers d'art du Québec.

À l'image des métiers d'art du Québec, la majorité des exposants du SMAQ sont des femmes entrepreneures situées aux quatre coins du Québec qui dessinent, développent, produisent et distribuent des produits artistiques qui se distinguent non seulement par leur qualité exceptionnelle, mais aussi par leurs savoir-faire et méthodes de fabrication à la main. Ces microentreprises issues de chaînes courtes sans intermédiaire et de transformation manuelle locale de la matière sont exemplaires et particulièrement résilientes face à la mécanisation plus énergivore. Elles sont réfléchies à échelle humaine et parfaitement implantées sur l'ensemble du territoire. Elles offrent une contrepartie écoresponsable à la production de masse, en desservant prioritairement un marché de proximité et en quantité limitée ou adaptée à une demande modérée évitant toute nécessité pour des lieux de stockage. Les biens utilitaires, artistiques et culturels des métiers d'art sont fabriqués pour durer, et leurs créateurs se glorifient autant que les acheteurs de les voir traverser le temps.

« Les métiers d'art devraient servir d'exemple à la COP15 en termes d'économie durable et responsable tout en faisant la promotion à grande échelle de valeurs que les artisans portent humblement depuis longtemps, qui contribuent à la résilience environnementale et au développement territorial intelligent du Québec et du Canada. » - Julien Silvestre

L'édition 2022 marquera la 66e année d'existence du SMAQ, rendez-vous par excellence en matière de création québécoise. Réunissant les plus grand.es artisan.es d'ici, et accueillant en moyenne plus de 300 exposant.es des quatre coins du Québec, du Canada et de l'international, cet événement culturel majeur est un incontournable de Montréal, une rencontre privilégiée avec les créatrices et les créateurs.

LE SALON DES MÉTIERS D'ART DU QUÉBEC (SMAQ), EN BREF

Du 8 au 18 décembre 2022 - Stade olympique, niveau 300

« Le Parc olympique est très heureux d'accueillir cette institution qu'est le Salon des métiers d'arts du Québec. Cet événement incontournable promet d'offrir aux visiteurs une expérience mémorable, alors que le Salon se déploiera au niveau 300, un espace lumineux du Stade, qui charmera à coup sûr ».

- Alain Larochelle, vice-président, Exploitation et développement commercial

« Le SMAQ est un rendez-vous annuel incontournable pour nous et pour ses nombreux visiteurs : du Palais au Parc olympique, il n'y a qu'un pas ! Et c'est avec grand plaisir que nous les accueillerons à nouveau l'an prochain dans nos espaces. Venez découvrir nos créateurs et nos talents locaux. »

- Emmanuelle Legault, Présidente-directrice générale

