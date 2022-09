LML s'apprête à faire un retour en force avec une gamme de produits futuristes - L'électricité et la technologie sont les principaux moteurs de la pénétration des marchés américain et européen





Une innovation audacieuse à l'origine de nouvelles catégories et plateformes de produits avec des vélos électriques. Hyper. Scooter Mid Maxi.

NEW DELHI, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- LML, l'une des marques de véhicules à deux roues les plus admirées et les plus vénérées en Inde, est prête à faire un grand retour en force avec une toute nouvelle gamme de produits électriques futuristes. Pour commémorer le 50e anniversaire de la société et donner le coup d'envoi d'une année de célébrations et de déclarations, un événement mondial spécial est prévu le 29 septembre 2022 au cours duquel trois nouvelles catégories et plateformes de produits seront présentées - un vélo électrique super premium, un E2W cross over - Hyper. Un scooter Mid Maxi. Ces trois produits illustrent la capacité de LML à remettre en question les normes et à repousser les limites de l'innovation et de l'ingénierie. Ils ouvrent la voie au retour de la marque sur les marchés mondiaux et lui permettent de faire son entrée tant attendue sur les marchés américain et européen des véhicules électriques, en pleine expansion.

L'événement mondial promet d'être un kaléidoscope de design, d'innovation, d'ingénierie et de réimagination d'un classique intemporel. Les produits conceptuels donneront un aperçu du plan et de la vision de la marque pour ses prochains modèles de VE, y compris le nouveau design, les caractéristiques, la technologie et la fonctionnalité intelligente. L'événement sera également l'occasion de révéler la nouvelle identité de la marque, qui est prête à réécrire les règles de la mobilité urbaine durable.

Selon le Dr. Yogesh Bhatia, MD & CEO, LML Electric, « Nous sommes ravis alors que nous nous rapprochons progressivement de la date du retour de LML dans le monde entier Le dévoilement du concept de nos trois premiers véhicules électriques est prévu pour le 29 septembre, où nous mettrons en évidence tous les détails essentiels du produit et comment nous voulons faire la différence dans l'ère actuelle de l'électrification. Nos produits à venir sont dotés de la meilleure technologie et des meilleures caractéristiques de leur catégorie, et nous sommes convaincus qu'ils renforceront la confiance et l'amour que les consommateurs du monde entier portent aux VE, déjà en pleine évolution. »

Le dévoilement de ce concept marquera le début du voyage de LML vers un avenir durable/électrique. Ces concepts de produits seront affinés, renforcés et testés en profondeur avant d'être lancés sur le marché mondial des VE. LML se concentre sur l'amélioration de ses solutions de produits qui sont innovantes et pertinentes pour les navetteurs du monde entier en tirant parti des forces de la technologie VE qui sera meilleure et supérieure à la technologie existante aujourd'hui.

À propos de LML

Constituée en 1972, LML (anciennement Lohia Machinery Ltd) est une entreprise indienne leader dans la fabrication de deux-roues, engagée dans la production et la vente de scooters, de motos, de cyclomoteurs ainsi que de pièces détachées et d'accessoires. Basée à Kanpur (Inde), l'entreprise exporte ses produits dans plusieurs pays du monde, notamment aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine et en Nouvelle-Zélande, et d'autres. Depuis sa création, LML est largement connue et reconnue pour son innovation, son ingénierie et sa gamme unique de produits. Avec un objectif clair de renforcement de la mobilité urbaine, la société prévoit de revenir sur le marché indien sous la forme d'une entreprise de deux-roues électriques.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1909952/LML_Old_Scooter.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1909953/LML_Logo.jpg

