Seoul Semiconductor participe au plus important salon de l'éclairage au monde, qui se tient en Allemagne, pour présenter ses systèmes d'éclairage à LED haute efficacité et performants

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ : 046890), un fabricant de semi-conducteurs optiques mondialement reconnu, participe au salon Light + Building 2022 qui se tient à Francfort, en Allemagne, du 2 au 6 octobre 2022, pour y dévoiler ses solutions d'éclairage à LED haute efficacité et haute performance. Ce festival de l'éclairage est l'un des plus importants salons de l'éclairage au monde, il attire plus de 200 000 visiteurs de 55 pays.

Seoul Semiconductor devrait présenter des systèmes d'éclairage différenciés, dont les solutions d'éclairage haute efficacité basées sur la technologie WICOP et la technologie SunLike pour la reproduction de la lumière naturelle.

Les systèmes d'éclairage haute efficacité WICOP sont des solutions de puissance moyenne à élevée qui sont utilisées principalement pour l'éclairage paysager et horticole ainsi que pour l'éclairage public. Ils offrent de meilleures performances que les solutions existantes en termes de fiabilité et sont caractérisés par une efficacité lumineuse de 190 Im/W (le plus haut niveau offert dans l'industrie) et une longue vie utile dépassant les 100 000 heures.

Les solutions d'éclairage WICOP seront présentées sous la forme d'un module compact utilisable dans des systèmes d'éclairage de divers types et tailles, incluant le modèle 3030E/H pour la croissance des plantes, le modèle Z5M4/Z5M5 présentant une dissipation thermique élevée et le modèle 5050-S4, une source lumineuse de très petite taille mais très puissante.

Seoul Semiconductor prévoit d'installer un stand pour découvrir SunLike, une technologie de reproduction de la lumière naturelle. Les visiteurs pourront comparer les couleurs dans des conditions d'éclairage général et d'éclairage naturel basé sur la technologie SunLike pour profiter de couleurs naturelles.

De plus, pendant les cinq jours de l'exposition, des intervenants de renom seront invités à tenir des séminaires spéciaux sur la technologie. Parmi les sessions spéciales au sujet de l'éclairage figurent "Characteristics of Full-Spectrum LEDs for Children, Adults, and the Elderly" par Shelley du Royal College of Art, et "Future Technologies for Using Sunlight" par Matej de l'Université de Ljubljana.

Lee Sung-jin (Lee, William), responsable de l'équipe Éclairage chez Seoul Semiconductor, a déclaré : « Sur la base de sa gamme de LED composée d'une variété de produits, Seoul Semiconductor offrira des solutions d'éclairage optimisées à ses clients. Disposant du plus grand nombre de brevets sur les LED au monde, la société montrera l'exemple sur les marchés en pleine expansion des produits à LED avec ses solutions innovantes et ses prouesses technologiques. »

Il a ajouté : « Ce salon, où des professionnels et sociétés de renommée mondiale actifs dans le domaine des LED se retrouvent, sera l'occasion pour Seoul Semiconductor de renforcer davantage sa position de fournisseur différencié de technologies LED. »

Seoul Semiconductor possède le plus grand nombre de brevets sur les LED au monde (plus de 18 000) et se classe en 1ère et 3ème positions en termes de parts de marché pour les LED aux niveaux local et mondial, respectivement.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor est le deuxième plus grand fabricant mondial de LED, classement qui exclue le marché captif, et détient plus de 18 000 brevets. Sur la base d'un portefeuille de produits différencié, Seoul propose une large gamme de technologies et fabrique en série des produits LED innovants pour l'éclairage intérieur et extérieur, l'automobile, les produits informatiques de type téléphones mobiles, écrans d'ordinateur et autres applications, ainsi que des produits UV. La société est la première au monde à avoir mis au point et fabriqué en série des produits qui deviennent la norme de l'industrie LED et dominent le marché mondial, avec notamment : WICOP, une LED sans boîtier ; Acrich, une LED haute tension alimentée en courant alternatif ; nPola, une LED d'une puissance 10 fois supérieure aux LED conventionnelles ; Violeds, une LED de technologie propre ultraviolette de pointe ; une LED à filament de technologie électroluminescente multidirectionnelle ; SunLike, une LED à spectre naturel, et bien plus encore. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

