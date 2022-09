La Turquie appelle l'Europe pour des formations de vol





Les services d'aviation d'Alfa Holding, la société turque de services d'aviation privée en très forte croissance, ont rencontré des dirigeants des capitales européennes pour promouvoir la Turquie en tant que centre européen de formation au pilotage. L'aviation civile turque a bénéficié d'investissements considérables ces dernières années, devenant un centre majeur pour l'Europe en termes de formation à l'aviation civile. Grâce aux aéroports ultramodernes et les conditions climatiques, la Turquie est en concurrence avec d'autres pays pour devenir le meilleur centre de formation aéronautique et offrir d'autres activités en rapport avec l'aviation.

Lors de sa récente visite en France, le président du Conseil d'Administration d'Alfa Aviation Services, Mehmet Fatih Pak?r, a participé à des réunions bilatérales avec des pairs du secteur, en commentant : "Nous envisageons de coopérer avec les autorités européennes de l'aviation civile pour adapter nos programmes de formation de pilotes de ligne privés afin qu'ils puissent être fournis en Turquie conformément aux réglementations européennes en vigueur. À cet égard, pour assurer les autorités, nous avons rencontré Airbus et Boeing et nous avons déclaré que les centres de formation sont entièrement équipés des dernières technologies et que les simulateurs pour les institutions publiques et privées sont prêts à fonctionner."

Les pilotes volent partout dans le monde grâce aux certificats de pilote approuvés par l'AESA.

Mehmet Fatih Pak?r a déclaré : "Nos négociations, qui ont commencé en France, se poursuivront aux Pays-Bas, en Belgique et en Autriche. La délivrance de licences de pilote est un service supplémentaire important pour l'industrie de l'aviation turque et nous pouvons fournir des résultats de formation de vol très efficaces aux candidats. Contrairement à l'Europe, où il y a soit des précipitations, soit une chaleur extrême qui rendent la formation de vol difficile, les conditions météorologiques en Turquie sont très favorables avec 4 saisons en même temps dans tout le pays. C'est gagnant-gagnant pour tous."

"Des sources montrent que les aéroports turcs ont reçu plus de 10 milliards d'euros d'investissements entre 2004-2017 et sont hautement équipés. Presque toutes les provinces ont au moins un aéroport. Les cours accélérés permettent aux candidats de compléter leur formation pour devenir pilote en seulement 16 mois et de voler partout dans le monde grâce à leurs documents approuvés par l'AESA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne). De plus, nous offrirons des réductions spéciales dans nos écoles de pilotage aux jeunes pilotes européens qui souhaitent suivre leur formation dans notre pays", a-t-il ajouté.

