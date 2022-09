Rapport de segment de marché Best: La réassurance en Afrique subsaharienne: De nouveaux défis à relever par les réassureurs à mesure que la performance s'améliore





Selon un nouveau rapport d'AM Best, la croissance stable du produit intérieur brut, combinée aux investissements internationaux, a stimulé l'expansion du marché de la réassurance en Afrique subsaharienne au cours de la dernière décennie.

Ainsi, le nouveau rapport de segment de marché de Best : « Sub-Saharan Africa Reinsurance : Fresh Challenges for Reinsurers as Performance Improves », note que alors que l'accent mis sur les risques locaux en Afrique a permis d'obtenir des résultats de souscription rentables, il existe un certain degré de concentration sur certains des plus grands marchés du continent. Les obstacles à l'entrée restent élevés sur de nombreux marchés de la réassurance en Afrique. Il s'agit notamment de réglementations locales protectionnistes et de la présence de compagnies de réassurance d'État ou de pools spécialisés parrainés par l'État. La concurrence limitée des réassureurs mondiaux est attribuable à plusieurs facteurs, notamment la vaste région géographique du continent, la petite taille des marchés nationaux de la réassurance et les différences culturelles importantes et de la politique fiscale entre les pays.

