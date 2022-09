Des représentants de 90 nations s'unissent pour relancer les Jeux Pythiques modernes organisés par le Delphic India Trust





Les premiers Jeux Pythiques auront lieu en 2027, les Jeux Pythiques junior en 2025, et les Jeux para-pythiques en 2024.

Le début d'une nouvelle ère et de nouvelles possibilités pour les artistes, les joueurs, les touristes et les économies nationales ? Bijender Goel .

NEW DELHI, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Quel jour historique pour les Jeux Pythiques modernes que celui où des membres de la famille royale, des ambassadeurs, des entrepreneurs, des organisations culturelles et des artisans de plus de 90 pays se sont réunis pour former le Comité international pythique et se joindre à la renaissance de l'idée delphique des « Jeux Pythiques modernes » devant les médias du monde entier, aujourd'hui, à l'Hôtel Le Meridian à New Delhi.

M. Bijender Goel, est le fondateur du Delphic India trust et du Comité international pythique qui détient les droits de propriété intellectuelle pour les 'Jeux Pythiques modernes'. Il a conceptualisé l'idée des Jeux Pythiques, il s'est exprimé lors de la conférence de presse et a expliqué aux médias le concept de ce jeu. Il a déclaré que les Jeux Pythiques avaient fait partie des Jeux panhelléniques en Grèce antique depuis 582 av. J.-C., et qu'ils avaient été classés en deuxième par ordre d'importance, juste derrière les Jeux olympiques avant l'interruption de tous les Jeux panhelléniques en 394 apr. J.-C.

Les Jeux Pythiques modernes auront lieu tous les quatre ans et leur structure à niveaux multiples sera source d'un nouvel espoir : celui d'aider les économies, de promouvoir le tourisme et de créer des emplois pour les artisans et les intervenants. Ces jeux constitueront une plateforme mondiale unique d'échanges artistiques, culturels, traditionnels, d'aventure, de divertissement, de jeux, de e-sports, de sports aériens et d'arts martiaux. Ces jeux seront un moyen significatif de rassembler des gens de différents pays par la diplomatie culturelle. Ce sera également un grand pas pour transformer une industrie créative d'une valeur de 800 milliards d'euros en un secteur plus organisé.

« Les sentiments envers les artisans se transforment en un mouvement mondial de soutien aux artisans », comme l'a déclaré notre honorable Premier ministre, Shri Narendra Modi, dans son récent discours dans « MANN KI BAAT ».

M. Panos Kaltsis, Président du CIP ; Nadia Harihiri, France,M. Benny AHMED SAMU SAMU, Indonésie ; MUDARASULAIL KARIM, Philippines ; Mme Zoie Lafis, États-Unis ; Lena Kyropoulus, Grèce ; Saia Tsaousidou, Présidente, Association des journalistes européens ; Isilida Nunes, Portugal ; M. Orhan Gajlus, Pays-Bas ; et Mme Houda, Maroc ; M. Ramchandru Tejavath ; M. Sanjay Srivastava ; M. B.H. Anilkumar ; et M. Jose Charles Martin, Directeur général de M and C Group of Companies, Coimbatore ont également soutenu publiquement les Jeux Pythiques modernes.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1910913/Modern_Pythian_Games.jpg

Communiqué envoyé le 30 septembre 2022 à 03:00 et diffusé par :