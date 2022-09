Oilon : l'expertise finlandaise en pompes à chaleur reconnue comme la meilleure d'Europe





Oilon, société finlandaise de technologies énergétiques, et Helen, société énergétique, ont gagné le prestigieux Heat Pump Award dans la série DecarBuilding pour leur solution codéveloppée de pompe à chaleur. Organisé par l'Association européenne des pompes à chaleur (EHPA) depuis 2011, le concours récompense les projets les plus innovants et écoefficients de pompes à chaleur sur le continent. Le prix a été remis mercredi, à Bruxelles.

Le prix a été remis pour un immeuble résidentiel dans la capitale finlandaise, Helsinki, où un nouveau type de solution de pompe à chaleur a été mis au point. La pompe à chaleur est utilisée pour chauffer et refroidir le bâtiment. Les sources de chaleur sont les eaux usées, la chaleur résiduelle générée par les frigos et les systèmes de refroidissement d'un marché alimentaire situé dans l'immeuble, ainsi que la chaleur géothermique. En outre, lorsque la chaleur générée dépasse la consommation dans le bâtiment, elle sera distribuée dans le réseau Helen comme chauffage urbain.

? Pas le moindre joule n'est gaspillé ici, déclare le directeur commercial d'Oilon, Martti Kukkola.

? Même l'énergie générée par la chasse d'eau des toilettes est utilisée.

Ce concept unique, né d'un partenariat entre les deux sociétés énergétiques, porte l'efficience énergétique et l'environnementalisme des projets de construction vers de nouveaux sommets. Il est le résultat de patients efforts de développement de produits fournis par Oilon en termes de technologie de pompe à chaleur et par Oilon et Helen en termes de récupération de chaleur résiduelle.

L'objectif de la production et de l'utilisation d'énergie à deux sens est d'obtenir une neutralité carbone totale dans la production de chaleur et de froid. Les pompes à chaleur ont un rôle important à jouer dans ce domaine.

? De nombreux éléments sont nécessaires pour parvenir à la neutralité carbone et à l'indépendance énergétique, et les pompes à chaleur puissantes font partie des plus importants d'entre eux, déclare Martti Kukkola.

Une pompe Oilon ChillHeat à réaction intelligente est le coeur battant de la solution hybride d'économie circulaire, récompensée mercredi à Bruxelles, qui est capable de fonctionner dans différentes charges partielles et plages thermiques.

? L'aspect le plus innovant réside dans le fait que diverses sources de chaleur peuvent être utilisées conjointement à différents moments de l'année d'une manière optimale et carboneutre, explique Martti Kukkola.

Oilon et Helen considèrent cette distinction comme la reconnaissance de leur partenariat et de la question d'actualité du développement de l'efficience énergétique.

? Il n'a jamais été aussi important d'investir dans des technologies qui utilisent l'efficience énergétique et la chaleur résiduelle, déclare Sari Mannonen, vice-présidente principale du service Solutions et Portefeuille d'Helen, qui exprime sa gratitude :

? Cette distinction illustre comment des partenariats entre des entreprises peuvent créer des innovations et des technologies afin d'atteindre l'indépendance énergétique, déclare Sari Mannonen.

Oilon

Oilon est une société familiale de technologies énergétiques et environnementales, fondée en 1961. Oilon se spécialise dans les technologies énergétiques et environnementales, en accordant une attention particulière aux pompes à chaleur et aux refroidisseurs industriels, aux pompes à chaleur géothermiques, et aux brûleurs et aux systèmes à combustion. Oilon fournit sans relâche des efforts de développement pour améliorer l'écoefficience, réduire les émissions et créer des solutions basées sur des sources d'énergies renouvelables.

Oilon a un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros et emploie 380 personnes. La société dispose de sites de production en Finlande, aux États-Unis et en Chine, et dispose de bureaux de vente au Brésil et en Allemagne. Oilon compte en outre sur un réseau international de 70 revendeurs.

Helen Ltd

Helen Ltd contribue à simplifier le quotidien de plus de 550 000 clients en Finlande. En plus de la chaleur, du refroidissement et de l'électricité, nous proposons des solutions d'énergie régionale et renouvelable, de bâtiments intelligents et de transport électrique. Nous développons un système d'énergie intelligent et carboneutre permettant à chacun de produire, utiliser et économiser de l'énergie pour le respect de l'environnement. Nous ambitionnons d'atteindre 100 % de neutralité carbone dans notre production énergétique d'ici 2030. En unissant nos forces, nous pourrons concrétiser les opportunités d'une nouvelle ère énergétique.

