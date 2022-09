TRAWELL CO S.P.A. confirme que la dépense des consommateurs est élevée dans les aéroports du monde entier





Le Conseil d'administration de TraWell Co S.p.A. (Euronext Growth Italia, ticker : TWL), qui s'est réunie hier après-midi, a validé le rapport financier semestriel, dont les différents éléments ont été assemblés au 30 juin 2022 et il en ressort que la dépense des passagers dans les aéroports est très élevée.

Le groupe a enregistré les résultats suivants pour le premier semestre 2022 :

CHIFFRE D'AFFAIRES de 10,9 millions d'euros, soit une augmentation de 3,7 millions d'euros (plus de 52 %) ;

Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA) de plus de 2 millions d'euros, en hausse de 2,2 millions d'euros?;

BÉNÉFICE NET de plus de 2 millions d'euros, soit une augmentation de 2,6 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros (plus de 52 %) révèlent une forte amélioration de l'environnement de consommation par rapport à 2021.

L'analyse du chiffre d'affaires généré par le groupe dans chaque région confirme une diversification internationale optimale au cours du premier semestre 2022. L'Amérique est le premier marché du groupe avec près de 50 % des revenus, l'Europe est le deuxième marché avec 28 % et l'Asie représente environ 22 % du chiffre d'affaires.

Le président et directeur général du groupe TraWell, Rudolph Gentile, a déclaré : «?La demande est forte et le secteur rebondit à mesure que les problèmes liés à la pandémie s'estompent : le groupe profite de la reprise du trafic aérien, comme en témoigne l'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à 2021, sur laquelle la direction a construit les bases des améliorations opérationnelles mises en oeuvre au cours des derniers mois, qui ont généré un BAIIDA de plus de 2 millions d'euros et un résultat net (après impôts) de plus de 2 millions d'euros.»

«?Nous travaillons à la réouverture des points de vente stratégiques, en profitant de la baisse de la concurrence, comme en témoignent la qualité et la quantité des appels d'offres de concessions auxquelles le groupe participe?», ajoute-t-il.

Gentile a confirmé la présentation aux investisseurs du plan d'affaires TraWell 2027 lors de la conférence NextGems 2022, organisée à Milan les 18 et 19 octobre.

À propos de TraWell Co

TraWell CO occupe une position unique en tant que société cotée en bourse de services aéroportuaires qui exploite 137 boutiques dans 39 aéroports à travers le monde. Elle permet aux investisseurs de gagner des positions dans les secteurs du transport aérien et de la vente au détail avec un taux de croissance économique élevé, comme le prouvent les résultats du premier semestre 2022. TraWell Co est cotée au Euronext Growth Italia, sous le ticker TWL.

