Hytera lance les radios numériques mobiles de la série HM6 pour habiliter la main-d'oeuvre routière





Hytera Communications (SZSE : 002583), l'un des fournisseurs pionniers de technologies et de solutions de communications professionnelles au monde, a récemment élargi son portefeuille de radios numériques mobiles (DMR) bidirectionnelles en lançant deux nouveaux modèles, HM68X et HM65X. En fait, faisant partie de la nouvelle génération de radio DMR de la série H d'Hytera, les HM68X/65X sont conçus pour fournir une connectivité voix et des données fiable aux ouvriers de la route, qu'il s'agisse de chauffeurs livrant des colis, de techniciens assurant la maintenance de lignes électriques ou de patrouilles de sécurité sur le campus.

Grâce à leur conception modulaire et compacte, les mobiles HM6 sont faciles à installer, à retirer et à utiliser dans le véhicule. Le HM68X est équipé de touches et d'un écran transflectif, qui est lisible aussi bien en plein soleil que sous un faible éclairage. De plus, l'HM65X n'a pas d'écran ou de touches sur l'unité principale ; il fonctionne plutôt avec une tête de commande portative (HHCH), ce qui rend l'HM65X encore plus flexible pour être installé sous le siège, dans le coffre, ou n'importe où dans le véhicule. Et à l'aide de la tête de commande portative, les utilisateurs peuvent facilement allumer et éteindre la radio, changer de chaine et de contact, régler les volumes et afficher les messages.

En outre, les mobiles de la série HM6 offrent un son clair et superbe même dans les endroits bruyants ; l'annulation du bruit basée sur l'IA filtre les échos et les bruits de fond tels que les klaxons et les bruits de moteur. Leur module BT 5.0 intégré permet non seulement de l'associer facilement à des accessoires audio BT, ce qui augmente encore sa polyvalence, mais facilite également la programmation sans fil. Si l'on considère que l'unité radio peut être installée au fond du compartiment, la fonction BT permet d'économiser beaucoup d'efforts lorsque la radio doit être reconfigurée.

Grâce à la sensibilité élevée du récepteur, les mobiles HM6 permettent de faire des communications claires et fiables, même dans les zones où le signal est instable ou faible, et fonctionnent en mode analogique ou numérique. En ce qui concerne les entreprises ayant un système analogique en place, la compatibilité analogique/numérique permet une migration en douceur avec un minimum de perturbations. Outre des appels vocaux fiables, les radios mobiles de la série HM6 offrent divers services tels que les messages texte, la transmission de données, l'alarme d'urgence, l'activation/désactivation de la radio et la localisation GPS. Ces services améliorent la productivité et la sécurité des travailleurs qui passent beaucoup de temps sur la route pour accomplir leurs tâches.

Pour plus d'informations sur les radios numériques mobiles (DMR) bidirectionnelles et professionnelles de la série HM6 d'Hytera, veuillez consulter les sites suivants:

HM68X: https://www.hytera.com/en-products/digital-radio/dmr-radio/hm68x/

HM65X: https://www.hytera.com/en-products/digital-radio/dmr-radio/hm65x/

À propos de Hytera

La société Hytera Communications limitée (SZSE : 002583) est l'un des fournisseurs pionniers de technologies et de solutions de communications professionnelles au monde. Avec des capacités vocales, de vidéo et de données, nous fournissons une connectivité plus rapide, plus sécurisée et plus polyvalente pour les entreprises et les utilisateurs à mission critique. Nous rendons le monde plus efficace et plus sûr en permettant à nos clients d'en faire plus dans les opérations quotidiennes et les interventions d'urgence. En savoir plus sur https://www.hytera.com/en/home.html.

