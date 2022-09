Kuaishou International Business publie son second rapport sur la transparence, réaffirmant son engagement envers la protection des utilisateurs





BEIJING, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Kuaishou International Business (KSIB), un chef de file des plateformes de diffusion de vidéos courtes Kwai et SnackVideo établi à Beijing, a publié aujourd'hui son deuxième rapport sur la transparence couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Sur la base des résultats du rapport, KSIB (Kwai/SnackVideo) a établi des directives communautaires plus rigoureuses afin d'améliorer les mesures de protection prises par la plateforme pour garantir la sécurité en ligne et le bien-être des utilisateurs.

« Les rapports sur la transparence sont importants pour nous, a déclaré Calvin Liu, chef de la conformité, des communications et du partenariat. Ils nous aident à créer un environnement plus sécuritaire pour nos utilisateurs, tout en nous assurant de faire preuve de transparence à l'égard des mesures que nous prenons pour protéger nos plateformes et protéger leur intégrité. »

Voici quelques faits saillants du rapport :

Efforts communautaires en matière de sécurité : accents mis sur l'intégrité et l'authenticité, le suicide et l'automutilation, et le contenu dangereux pour créer un meilleur équilibre entre la sécurité et l'expérience des utilisateurs

Protection de l'intégrité des élections : contribue à l'intégrité des libertés et processus électoraux et limite les menaces relatives à la désinformation en ligne et hors ligne pour les individus, et pour les institutions et règles démocratiques

Application de nos directives communautaires : nous avons retiré 8 205 948 vidéos à travers le monde pour avoir enfreint nos directives communautaires ou nos conditions d'utilisation

Demandes juridiques : indiquent que KSIB a établi un portail centralisé d'application de la loi pour recevoir les demandes du gouvernement en (mois) 2022 afin que les autorités puissent présenter des ordonnances du tribunal et des demandes urgentes pour lesquelles nous leur garantissons une réponse rapide

« La publication d'un rapport sur la transparence est une façon d'améliorer la compréhension et la sensibilisation à l'égard des politiques, des mesures d'application et de notre approche en matière de protection de la vie privée et de sécurité, et de témoigner de notre engagement à garantir la sécurité de nos utilisateurs en ligne », a conclu M. Liu.

Vous pouvez consulter et télécharger le rapport sur la transparence de KSIB au moyen des liens suivants :

https://www.kwai.com/safety/resources?id=transparency

https://snackvideo.com/transparency

Par exemple, au Brésil, Kwai a établi un partenariat avec l'Instituto de Referência em Internet e Sociedade pour faire en sorte que nos utilisateurs connaissent nos méthodes pour limiter le contenu nuisible sur notre plateforme et la façon dont ils peuvent améliorer leurs capacités en matière de médias en ligne. Au cours de cette campagne, nos créateurs ont communiqué d'autres conseils de sécurité à nos utilisateurs en utilisant le mot clic #InternetSegura, dont les vidéos ayant reçu plus de 400 millions de visionnements.

Il y a également la campagne de sécurité de Kwai en collaboration avec Consejo Ciudadano , l'Asociación d'Internet MX au Mexique et la Fundación Sergio Urrego en Colombie, nommée #NavegaFeliz, pour exprimer notre solidarité envers les groupes vulnérables au sein de nos communautés inclusives en ligne. Nos créateurs ont conscientisé les gens par rapport aux effets néfastes des discours haineux, de la discrimination et de la cyberintimidation et ont donné des conseils pratiques à tous nos utilisateurs sur la façon de protéger leurs renseignements personnels au moyen d'applications intégrées, inspirant plus de 465 000 utilisateurs dans les deux pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1908784/InternetSegura_campaign.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1908785/NavegaFeliz_campaign.jpg

