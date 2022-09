Conclusion d'un accord d'achat groupé de dispositifs d'imagerie des plaies au point de service entre MolecuLight et AllSpire Health GPO





Contrat attribué pour des produits qui apportent des améliorations à l'industrie des soins de santé

PITTSBURGH, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp. , le leader de l'imagerie par fluorescence au point de service pour la détection en temps réel des bactéries dans les plaies, annonce avoir décroché un nouveau contrat d'achat groupé avec AllSpire Health GPO , organisation d'achats groupés (GPO) de la région du centre de l'Atlantique et partenaire de HealthTrust Purchasing Group, qui travaille avec plus de 50 hôpitaux dans le Maryland, le New Jersey et la Pennsylvanie. AllSpire aide les systèmes de santé à optimiser leurs opérations en regroupant les volumes d'achat et les dépenses, en rationalisant les négociations avec les fournisseurs et en mettant en oeuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Les appareils d'imagerie des plaies MolecuLight i:X® et DXtm, désormais disponibles pour les membres d'AllSpire, aident les cliniciens à améliorer l'état des soins des plaies et, par conséquent, à améliorer les résultats.

Les appareils d'imagerie MolecuLight sont les seuls appareils approuvés par la FDA qui permettent aux cliniciens de visualiser la présence, la localisation et la charge bactérienne (>104 CFU/g) dans les plaies en temps réel. Les résultats publiés d'un essai clinique récent portant sur 350 patients et mené sur 14 sites ont montré que la norme clinique de soins seule permettait de détecter 15 % des plaies présentant une charge bactérienne élevée, tandis que l'ajout de l'appareil MolecuLight a permis d'améliorer de 400 % la détection de ces plaies2. La présence d'une charge bactérienne élevée est connue pour entraver la cicatrisation des plaies1 et l'élimination de la charge biologique est essentielle pour améliorer les résultats des plaies1. Les appareils i:X et DX fournissent des informations bactériennes précieuses au point de service pour éclairer la prise de décision clinique et permettre des traitements ciblés des plaies. Lors d'un essai randomisé contrôlé (RCT)3 de 2022, le niveau le plus élevé de la recherche fondée sur des preuves, l'amélioration du taux de guérison à 12 semaines a doublé chez les patients ayant bénéficié de soins guidés par l'imagerie par fluorescence MolecuLight par rapport à ceux qui n'en ont pas bénéficié. On a également constaté une amélioration de la qualité de vie des patients. Une autre étude récente faisant état d'une augmentation du taux de cicatrisation des plaies grâce à l'intégration des informations bactériennes fournies par l'imagerie MolecuLight a également révélé une diminution substantielle de l'utilisation de pansements antimicrobiens et d'antibiotiques systémiques4. Les appareils MolecuLight effectuent également une mesure numérique précise de la plaie, permettant ainsi un suivi et une documentation cohérents des plaies.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu un contrat d'achat avec AllSpire Health GPO, a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. Grâce aux appareils i:X et DX, nous espérons pouvoir réaliser d'importantes économies et améliorer les résultats cliniques. La vaste base de membres d'AllSpirepeut désormais accéder facilement aux appareils d'imagerie des plaies de MolecuLight et constater les avantages cliniques au niveau de leurs pratiques de soins des plaies. »



« Nous sommes très impressionnés par l'utilité clinique que les dispositifs MolecuLight i:X et DX apportent aux professionnels du soin des plaies et nous sommes heureux de proposer la gamme MolecuLight à nos hôpitaux membres via notre accord d'achat groupé, a ajouté James Wallick, directeur principal de l'approvisionnement stratégique chez AllSpire Health GPO. AllSpire se consacre à l'approvisionnement des produits les plus innovants qui contribuent à améliorer la prise de décision clinique et la rentabilité. Nous pensons que les appareils MolecuLight sont très innovants et qu'ils contribueront à apporter de tels avantages cliniques et opérationnels. »

Outre ces avantages cliniques, les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis peuvent faire l'objet d'un remboursement . Il convient, pour ce faire, d'obtenir deux codes CPT® afin que le médecin puisse effectuer des procédures « d'imagerie par fluorescence pour évaluer la présence, la localisation et la charge bactériennes » ainsi qu'aux fins du paiement de l'établissement pour les services de consultations externes des hôpitaux (HOPD) et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) par le biais d'une classification de paiement ambulatoire (APC).

À propos de MolecuLight Corp.

MolecuLight Corp. est la filiale américaine de MolecuLight Inc. , une société privée d'imagerie médicale qui développe et commercialise sa technologie à plate-forme d'imagerie par fluorescence exclusive pour de multiples marchés cliniques. La suite de dispositifs commercialisés de MolecuLight, incluant les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DXtm et leurs accessoires, fournit des dispositifs d'imagerie portatifs, utilisables sur le lieu de soins, pour le marché mondial du traitement des plaies, pour la détection en temps réel des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'ils sont utilisés avec des signes et des symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies . La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

À propos d'AllSpire Health GPO

Fondée en 2016, AllSpire Health GPO, LLC est une organisation d'achats groupés régionale et collaborative qui utilise l'analyse de l'innovation, ainsi que la normalisation des produits et des services achetés, comme plateforme pour intensifier l'amélioration des résultats cliniques, favoriser l'accès à des soins de santé abordables, assurer la durabilité économique et améliorer la satisfaction des patients, des médecins et des cliniciens parmi ses membres. AllSpire Health GPO apporte de la valeur par le développement et l'exécution d'initiatives d'amélioration clinique et de la gamme de services dans le prolongement des soins.

