Dispelix engage Saara Airas en tant que directrice du personnel des opérations afin de soutenir une croissance considérable





Le concepteur et fabricant de guides d'ondes de pointe ajoute des talents à ses équipes de R&D, de développement de produits et de fabrication pour soutenir sa croissance

ESPOO, Finlande, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Dispelix Oy, concepteur et fabricant de guides d'ondes de pointe, a annoncé aujourd'hui que Saara Airas a rejoint l'entreprise en tant que directrice des opérations du personnel. Tandis que les marchés de la réalité augmentée et des lunettes intelligentes prennent de l'élan, Saara a rejoint l'entreprise pour aider à soutenir une formidable croissance. Depuis janvier 2022, plus de 50 personnes ont été embauchées pour occuper des postes dans les secteurs de la R&D, des produits, de la fabrication et d'autres équipes en Finlande, en Chine et aux États-Unis. De plus, plus de 20 postes seront pourvus d'ici la fin de l'année et d'autres ouvertures de postes seront annoncées en 2023.

« Nous sommes fiers de la croissance que nous avons connue depuis notre création en 2015 », a déclaré Antti Sunnari, PDG et cofondateur. « En plus d'avoir son siège social dans ce que beaucoup appellent le pays le plus heureux du monde, Dispelix est à l'avant-garde de la conception de guides d'ondes. Notre équipe continue à repousser les limites et à évoluer au rythme rapide de l'innovation. Le leadership et l'expérience de Saara joueront un rôle essentiel dans la poursuite de la croissance de l'entreprise. »

Avant de rejoindre Dispelix, Saara a travaillé pour Smartly.io, où elle a occupé le poste de responsable des RH, en particulier pour les régions Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique. Elle a également occupé des postes dans le domaine des RH auprès de certains des plus grands cabinets de conseil au monde, notamment KPMG, Deloitte et EY. Elle est titulaire d'une maîtrise de l'université d'Helsinki et parle anglais, finnois, allemand et suédois.

« Je suis fière de rejoindre une entreprise aussi extraordinaire, à la pointe de l'innovation dans le domaine de la RA », a déclaré Saara. « Ce sera passionnant de travailler avec une équipe aussi fascinante et diversifiée. Plus de 50 % de notre personnel est titulaire d'un doctorat et beaucoup font des recherches et travaillent dans ce domaine depuis des années. Dispelix est bien placée pour rester leader du marché et pour continuer à innover. »

Les professionnels expérimentés désireux de rejoindre les experts les plus recherchés en optique, photonique et fabrication peuvent se rendre sur le site https://careers.dispelix.com . Découvrez-en davantage sur les postes ouverts. Pour tous les non-résidents qui s'installent en Finlande, Dispelix soutient les nouveaux employés dans leurs efforts de relocalisation et les aide dans leur demande de permis de séjour.

À propos

Dispelix Oy est un concepteur et fabricant de guides d'ondes de pointe qui propose des solutions visuelles de nouvelle génération pour les utilisateurs et les entreprises. Les guides d'ondes DPX monocouches brevetés de la société sont les plus fins du marché et ne compromettent pas la couleur, la qualité de l'image, la clarté du contact visuel et le champ de vision. Ils offrent une qualité d'image, des performances et une fidélité visuelle inégalées, ainsi qu'une capacité de fabrication de masse à l'échelle des plus grands fournisseurs. Dirigée par les experts les plus recherchés au monde en matière d'optique, de photonique et de fabrication, Dispelix a son siège social dans le centre technologique d'Espoo, en Finlande, et possède des bureaux aux États-Unis et en Chine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dispelix.com.

