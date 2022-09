Le groupe WestJet poursuit sa stratégie de croissance en concluant une entente avec Boeing pour l'achat de 42 nouveaux appareils 737-10; l'entreprise détient également une option d'achat de 22 appareils supplémentaires





Cet investissement de plusieurs milliards de dollars vise à renforcer la présence aérienne dans l'Ouest canadien et à soutenir la croissance de l'offre de liaisons transcontinentales et de voyages de loisir pour les collectivités de l'Est du Canada

L'appareil favorise un positionnement à faible coût et des services plus abordables pour les Canadiens

CALGARY, AB, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Le groupe WestJet a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec Boeing pour l'achat de 42 appareils Boeing MAX supplémentaires. L'entreprise détient également une option d'achat de 22 appareils supplémentaires. Cette commande s'ajoute aux 23 appareils MAX en attente de livraison de WestJet et prolonge les plans de croissance de la flotte d'avions du transporteur jusqu'en 2028.

« Grâce à cette commande supplémentaire, au moins 65 appareils seront livrés au groupe WestJet au cours des six prochaines années, dont au moins 50 avions 737-10. Cela renforce notre engagement à offrir des solutions de transport abordables aux Canadiens et à créer des emplois au sein de notre entreprise et de l'industrie aérospatiale, a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. Les plans de croissance de WestJet reposent sur une présence accrue dans l'Ouest canadien et une stratégie de croissance au sein des collectivités de l'Est du Canada, grâce à l'augmentation du nombre de vols transcontinentaux et à la multiplication des itinéraires directs vers les destinations soleil et de loisirs. Ce plan sera renforcé davantage une fois que notre transaction avec Sunwing aura été approuvée. »

Le conseil d'administration de WestJet a approuvé la commande d'appareils Boeing 737-10 à la fine pointe de la technologie, le plus grand modèle de la famille MAX de Boeing. Le Boeing 737-10 procure des avantages économiques supérieurs à tous les autres appareils 737 de la flotte de WestJet, tout en garantissant la simplicité grâce à l'uniformité prévue sur le plan de la formation dans l'ensemble des appareils 737 de la flotte de la compagnie aérienne.

« Le Boeing 737-10 fournira à WestJet une capacité accrue et une efficacité incomparable à mesure que la compagnie aérienne élargira son réseau de destinations au Canada et à l'étranger. WestJet comprend l'utilité des appareils de la famille des Boeing 737 MAX. Les avions 737-10 ont été conçus pour compléter parfaitement la capacité et la souplesse exceptionnelles qu'offrent déjà les Boeing 737-8, ainsi que pour améliorer la durabilité au sein de sa flotte, a déclaré Stan Deal, président et chef de la direction de Boeing Commercial Airplanes.

« Le 737-10 changera la donne, en offrant l'un des coûts par siège les plus bas parmi les avions moyen-courrier. Cela favorisera notre positionnement à faible coût et des services plus abordables pour les Canadiens. De plus, grâce à la réduction de sa consommation de carburant et à ses émissions réduites, le Boeing 737-10 renforcera encore davantage l'empreinte environnementale de notre flotte, a déclaré Alexis von Hoensbroech. Merci à notre conseil d'administration, qui a donné son appui aux avantages commerciaux et environnementaux de cet accord. Cela témoigne de notre confiance à l'égard de notre modèle d'affaires et de la reprise durable du marché, alors que nous sortons de la pandémie comme l'une des rares compagnies aériennes à grande échelle qui n'a pas reçu d'aide gouvernementale propre au secteur. »

La flotte d'appareils du groupe WestJet, dont l'âge moyen est inférieur à 10 ans, compte parmi les plus jeunes flottes au sein des transporteurs nord-américains bien établis.

Caractéristiques du Boeing 737-10 :

Meilleur rendement énergétique et meilleure rentabilité par siège parmi tous les avions à couloir unique de l'industrie.

Permet de desservir 99 % des itinéraires des avions à couloir unique dans le monde, ce qui est idéal pour desservir le réseau national et international en pleine croissance de WestJet.

Réduction de la consommation de carburant et des émissions de carbone d'au moins 20 % par siège comparativement aux générations précédentes, ce qui aide les compagnies aériennes à rendre le transport aérien encore plus durable.

Confort amélioré grâce à une cabine plus silencieuse mettant en valeur l'agencement Boeing Sky Interior, un éclairage à DEL qui accroît l'impression d'espace et de plus grands compartiments de rangement en hauteur.

Avion plus silencieux, générant une empreinte sonore de 50 % inférieure à celle des avions qu'il remplace.

La compagnie aérienne dispose actuellement d'une flotte d'environ 170 appareils dans l'ensemble du groupe WestJet, dont 110 Boeing 737 en activité. WestJet a annoncé son plan de croissance stratégique en juin, dans lequel les appareils 737 sont un pilier essentiel de sa croissance à long terme.

La vidéo (séquences non montées) peut être téléchargée ici.

Autres citations :

Le ministre des Transports du Canada, Monsieur Omar Alghabra

« L'annonce faite aujourd'hui par WestJet est une excellente nouvelle pour les voyageurs canadiens et pour l'ensemble de notre industrie aérienne nationale. Au moment où nous entamons une période de reprise post-pandémique, des investissements comme ceux-ci dans le transport aérien durable et abordable garantiront la vigueur de notre secteur aérien. Je me réjouis à l'idée de poursuivre le travail que notre gouvernement accomplit avec WestJet et avec les transporteurs aériens de tout le pays pour rendre le transport aérien plus sécuritaire, plus écologique et plus abordable pour tous. »

À propos de WestJet?

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit de moitié les tarifs aériens et a favorisé une augmentation de plus de 50 % du nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance ?:

- 2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)?

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)?

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)?

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 19:49 et diffusé par :