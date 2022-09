Les dirigeants autochtones et du Nord se réunissent pour la 3e réunion annuelle du Comité de leadership du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord





YELLOWKNIFE, NT, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Les dirigeants autochtones, fédéraux, territoriaux et provinciaux se sont réunis aujourd'hui à Yellowknife pour discuter des priorités et des prochaines étapes de la mise en oeuvre du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada (le Cadre) lors de la troisième réunion annuelle du Comité de leadership du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord.

En plus de constituer une occasion pour les dirigeants de discuter de la mise en oeuvre du Cadre, de la défense et de la sécurité dans l'Arctique et le Nord, et des minéraux critiques dans le Nord, la réunion d'aujourd'hui a également fourni une tribune importante aux partenaires pour déterminer les priorités immédiates en prévision du budget de 2023, ainsi que les priorités à long terme dans des domaines comme l'infrastructure et le logement, le soutien en matière de santé et de bien-être, les changements climatiques et l'éducation.

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles et le secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale, Bryan May, se sont joints aux autres membres du Comité à la réunion, qui s'est appuyée sur les résultats d'un travail collaboratif à la suite de la précédente réunion du Comité de leadership en décembre 2021.

Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale a souligné l'intention du gouvernement du Canada de moderniser NORAD, de mettre à jour la politique de défense et de poursuivre l'approche de nation à nation fondée sur les distinctions pour la mobilisation des Autochtones. Il a souligné comment les investissements en lien avec NORAD annoncés récemment augmenteront les capacités des Forces armées canadiennes à détecter, dissuader et vaincre les menaces aérospatiales dans l'Arctique et le Nord. Ces investissements fourniront également de nouvelles possibilités pour approfondir les partenariats de la Défense nationale avec les partenaires autochtones, territoriaux et du Nord, et pour travailler en collaboration en vue de faire progresser des objectifs communs.

Le ministre des Ressources naturelles a fait le point sur la Stratégie sur les minéraux critiques, qui est en cours d'élaboration avec des partenaires de l'Arctique et du Nord. Le ministre a souligné que la participation des partenaires du Cadre à la Stratégie sera essentielle. En renforçant la capacité des peuples autochtones à participer de façon concrète à la gestion des ressources et à tirer parti de son élaboration, la Stratégie sur les minéraux critiques fera progresser les priorités clés du Cadre, notamment en ce qui a trait à l'autodétermination des Autochtones et à la réconciliation économique.

Le ministre des Affaires du Nord a également assisté à une partie de la réunion du Conseil des dirigeants des Territoires du Nord-Ouest qui réunissait les dirigeants autochtones territoriaux et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord établit une vision stratégique à long terme qui oriente les activités et les investissements du gouvernement du Canada dans l'Arctique jusqu'en 2030 et par la suite, et qui permet de mieux harmoniser les objectifs de la politique nationale et internationale du Canada avec les priorités des peuples autochtones et des résidents de l'Arctique et du Nord.

Le Canada poursuivra sa collaboration avec les dirigeants du Nord et de l'Arctique pour veiller à ce que les priorités, les activités et les investissements fédéraux dans l'Arctique continuent de correspondre aux priorités et aux besoins des résidents du Nord.

Citations

«?L'élaboration et la mise en oeuvre conjointes du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord constituent un exemple positif de nos façons de faire différentes dans le Nord et l'Arctique, en établissant une nouvelle collaboration entre les gouvernements et les organisations partenaires. Aujourd'hui, nous affirmons de nouveau notre engagement à harmoniser les politiques du Canada avec les priorités des résidents du Nord et à travailler en partenariat pour que la région de l'Arctique et du Nord soit dynamique, prospère et durable et ses résidents, prospèrent, forts et en sécurité. Il me tarde de poursuivre les efforts accomplis ensemble jusqu'ici.

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les communautés du Nord sont confrontées aux effets des changements climatiques et à l'accélération de leur rythme, ce qui pose des défis pour la sécurité, les écosystèmes et les économies. Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires, notamment les communautés autochtones, les provinces et les territoires, les travailleurs et l'industrie afin de veiller à ce que les communautés du Nord aient accès aux possibilités associées aux minéraux critiques, à l'énergie propre et aux emplois durables qui en découlent. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, C.P., député

Ministre des Ressources naturelles

« Les communautés autochtones et du Nord sont des partenaires clés dans nos efforts visant à protéger la souveraineté du Canada dans l'Arctique. Lors de la réunion d'aujourd'hui, nous avons fait des progrès en ce qui concerne le fait d'assurer la sûreté, la sécurité et la défense de l'Arctique canadien et des personnes qui y habitent. Au moment où nous nous affairons à moderniser le NORAD, nous sommes résolus à approfondir notre partenariat avec les communautés autochtones et du Nord, ainsi qu'à garantir que les possibilités économiques découlant de ces investissements soient partagées avec elles. »

Bryan May

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a lancé le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada en septembre 2019. Pour la première fois, le gouvernement fédéral travaillait en collaboration avec des partenaires autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux à la définition et à l'établissement d'une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord. Le Cadre tient compte des priorités et des points de vue des résidents du Nord et de l'Arctique, et il se fonde sur une mobilisation inclusive à l'échelle de la région.

Le Cadre fournit une orientation au gouvernement du Canada en ce qui a trait aux priorités, aux activités et aux investissements dans l'Arctique et le Nord d'ici 2030 et au-delà. De plus, il favorisera l'harmonisation des objectifs stratégiques nationaux et internationaux du Canada avec les priorités des résidents du Nord.

au-delà. De plus, il favorisera l'harmonisation des objectifs stratégiques nationaux et internationaux du Canada avec les priorités des résidents du Nord. Le Cadre comprend un énoncé de politique élaboré conjointement et un chapitre international, un chapitre sur la sûreté, la sécurité et la défense élaboré par le gouvernement fédéral, un chapitre sur l'Inuit Nunangat rédigé par les Inuits, des chapitres rédigés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Nunavut , ainsi qu'un chapitre panterritorial. D'autres chapitres rédigés par les partenaires sont prévus et seront intégrés en temps opportun.

, ainsi qu'un chapitre panterritorial. D'autres chapitres rédigés par les partenaires sont prévus et seront intégrés en temps opportun. Le budget de 2022 comprend de nouveaux engagements de dépenses qui contribueront à la mise en oeuvre des buts et des objectifs du Cadre. Bon nombre de ces nouveaux investissements s'harmonisent avec les priorités que les partenaires du Cadre ont exprimées à la réunion du Comité de leadership du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord de 2021, notamment les investissements dans le logement, le soutien à la santé mentale et au bien-être, les mesures relatives aux effets des changements climatiques et à l'adaptation à ceux-ci, et les mesures fondées sur les distinctions pour exprimer l'autodétermination.

