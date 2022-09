Le gouvernement du Canada annonce des fonds supplémentaires pour la création de plus d'occasions de stages pratiques pour les étudiants de niveau postsecondaire





Ces fonds appuieront des initiatives qui offrent des occasions d'apprentissage pratique aux étudiants canadiens

TORONTO, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Les travailleurs canadiens comptent parmi les plus instruits au monde. Toutefois, les employeurs sont plutôt à la recherche de diplômés de programmes postsecondaires qui possèdent des compétences les rendant prêts à l'emploi et qui sont aptes à passer immédiatement au marché du travail canadien. Les programmes d'apprentissage intégré au travail (AIT) aident à faire le pont entre les étudiants de niveau postsecondaire et les employeurs, puisqu'ils permettent le développement de compétences essentielles et qu'ils facilitent l'entrée sur le marché du travail.

Le gouvernement du Canada continue de chercher de nouvelles façons de stimuler le marché du travail au pays, et de soutenir l'innovation et la croissance. C'est pour cette raison que le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé le renouvellement du financement de la Table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur (TRAES).

Cet investissement de 17,1 millions de dollars sur les trois prochaines années permettra la création et l'ajout de plus de 22 300 occasions d'AIT pour les étudiants aux quatre coins du pays. La TRAES tirera parti du renouvellement du financement de son programme et de ses partenariats existants dans des domaines cibles visant les groupes sous-représentés, leur offrant les ressources et les outils nécessaires pour qu'ils développent des compétences essentielles les rendant prêts à intégrer le marché du travail. La TRAES se concentrera également sur la création de partenariats visant à appuyer le développement des compétences et des talents requis pour une transition vers une économie carboneutre.

Les programmes d'AIT offerts par la TRAES permettront aux étudiants de développer plus avant les compétences qu'ils possèdent grâce à des stages pratiques. Ces stages les aideront à se familiariser avec la culture organisationnelle, à faire l'expérience d'environnements réels de l'industrie, à améliorer leurs compétences générales et techniques, et à tisser un réseau professionnel.

Dans le cadre de son mandat renouvelé, la TRAES continuera de créer des ressources et des outils novateurs qui seront ajoutés à son Centre AIT, dont l'utilisation est gratuite, afin d'aider les employeurs à explorer et à créer des occasions d'AIT de qualité, et à investir dans celles-ci.

Citations

Notre gouvernement est conscient de l'importance que revêt le maintien du soutien envers les organisations qui jouent un rôle de chef de file dans la croissance et le développement de la prochaine génération de professionnels sur le marché du travail du Canada. La table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur et ses partenaires préparent le terrain en offrant aux étudiants de niveau postsecondaires les occasions de travail diversifiées et de qualité dont ils ont besoin pour pouvoir répondre aux besoins en compétences de l'effectif canadien de calibre mondial. Notre gouvernement est fier de prendre part à cette réussite continue. Je suis enthousiaste à l'idée d'être témoin des répercussions positives que ces mesures auront sur les organisations et les étudiants canadiens.

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. l'honorable François-Philippe Champagne

Nous sommes incroyablement reconnaissants au gouvernement du Canada d'avoir renouvelé son investissement dans la TRAES et d'avoir renforcé notre engagement commun à préparer les étudiants postsecondaires au monde du travail. Réinvestir dans la TRAES signifie travailler ensemble pour améliorer la capacité du Canada en matière d'AIT et renforcer la collaboration dans l'écosystème de l'AIT, tout en rendant l'AIT plus inclusif et diversifié afin que plus d'étudiants acquièrent les compétences recherchées par les employeurs et que plus d'employeurs trouvent les talents dont ils ont besoin. »

- Mme Valerie Walker, présidente-directrice générale de la Table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur

Pour atteindre les objectifs de carboneutralité de notre pays, nous devons prendre un tournant historique sur les plans économique et social, en plus de déployer des efforts de collaboration sans précédent entre les secteurs public et privé. Une stratégie axée sur le talent et les aptitudes sera au coeur de notre transition. Voilà pourquoi il est crucial que chaque étudiant au Canada puisse profiter de possibilités d'apprentissage intégré au travail. Cet engagement marque une nouvelle étape dans la réalisation de ces objectifs. »

- Dave McKay, président et chef de la direction, RBC, et président de la Table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur

Faits en bref

La Table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur (TRAES) est un organisme à but non lucratif qui rassemble certaines des plus grandes entreprises et certains des plus grands établissements postsecondaires canadiens.

La TRAES a fait des efforts afin d'exploiter les forces des secteurs de l'enseignement postsecondaire et des affaires du Canada dans le but de créer des occasions pour les jeunes Canadiens à la grandeur du pays.

dans le but de créer des occasions pour les jeunes Canadiens à la grandeur du pays. La TRAES a vu le jour en 2015 et elle a soutenu depuis près de 40?000 occasions d'apprentissage intégré au travail (AIT) pour les étudiants canadiens.

elle a soutenu depuis près de 40?000 occasions d'apprentissage intégré au travail (AIT) pour les étudiants canadiens. Les étudiants qui participent à des occasions d'AIT sont plus susceptibles de gagner un meilleur salaire, d'avoir accès à un plus grand nombre d'occasions d'emploi, d'être embauchés dans des domaines reliés à leurs études et d'acquérir les compétences techniques et pratiques recherchées par les employeurs.

Le gouvernement du Canada s'engage à ce que chaque jeune Canadien qui souhaite profiter d'une occasion d'AIT puisse le faire.

