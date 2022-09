Venez appuyer la sensibilisation à la santé mentale avec Cartes Carlton





MISSISSAUGA, ON, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Cartes Carlton est fière de soutenir l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) pendant le mois d'octobre, mois de la sensibilisation à la santé mentale, par le biais d'une campagne nationale de sensibilisation à l'impact des liens humains sur la santé mentale et de fonds pour soutenir la santé mentale là où les besoins sont les plus grands.

Chez Cartes Carlton, faire du monde un endroit plus attentionné et bienveillant est au coeur de ce que nous faisons. Dans le cadre de cette campagne, nous travaillons avec nos partenaires détaillants pour encourager les Canadiens à envoyer une carte de souhaits aux personnes qui leur tiennent à coeur afin de soutenir l'ACSM. Chaque fois qu'une personne achètera des cartes de souhaits Cartes Carlton en octobre, une partie des recettes, jusqu'à concurrence de 25 000 $, sera versée par Cartes Carlton à l'ACSM.

« Chez Cartes Carlton, nous comprenons le bénéfice émotionnel que l'envoi de cartes a sur la santé mentale », a partagé Rod Sturtridge, président de Cartes Carlton. « S'associer à nos détaillants pour soutenir l'ACSM encore cette année est une excellente occasion de promouvoir le lien social et de soutenir la santé mentale des Canadiens. »

La campagne débutera le 1er octobre dans les magasins où les Cartes Carlton sont vendues, notamment Atlantic Superstore, Brunet, Dominion, Familiprix, Federated Coop, Foodland, Fortinos, IGA, Jean Coutu, Lawtons Drugs, Loblaws, London Drugs, Maxi, Metro Ontario, PharmaChoice, Pharmasave, Real Canadian Superstore, Provigo, Safeway, Save On Foods, Shoppers Drug Mart, Sobeys, Your Independent Grocer, certains magasins Walmart et Zehrs Markets.

Cartes Carlton est la première société de cartes de souhaits au Canada.

Depuis plus de 100 ans, nous aidons les gens à célébrer tous les moments spéciaux de la vie, guidés par notre objectif de faire du monde un endroit plus attentionné et bienveillant... Tous. Les. Jours. Nous sommes le fournisseur de cartes de souhaits préféré des plus grands détaillants du Canada, avec les marques suivantes : Cartes Carlton, Papyrus, Recycled Paper Greetings et Carlton Cards.

Visitez : www.carltoncards.ca pour plus de renseignements.

