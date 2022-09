83 % des Québécois préfèrent acheter des produits issus de pratiques d'économie circulaire





TORONTO, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Capterra vient de publier la seconde partie de son enquête concernant l'économie circulaire, pour laquelle plus de 1 000 consommateurs pancanadiens ont été interrogés. La première moitié de ce rapport analysait la participation des consommateurs dans l'économie circulaire au Québec. Pour ce deuxième volet, Capterra Canada se concentre sur les croyances et les habitudes en matière de consommation durable.

82 % des consommateurs québécois sondés reconnaissent que leur comportement et leurs choix peuvent avoir un impact positif sur l'environnement. 83 % des répondants basés au Québec préfèrent acheter des produits issus d'entreprises ayant des pratiques d'économie circulaire. Les habitudes les plus courantes pour les Québécois interrogés ont un lien avec le recyclage : 78 % utilisent des sacs réutilisables et 73 % trient leurs déchets. Pour autant, nombreuses sont les actions possibles en matière de durabilité.

Habitudes de magasinage durable au Canada

Le recyclage de l'électronique ainsi que l'achat durable (en gros, produits locaux ou seconde main) sont d'autres habitudes réalisées au moins occasionnellement par les Québécois sondés (voir graphique). Les programmes de rachat semblent plus populaires au Québec qu'à l'échelle nationale : 11 % d'usage "habituel" contre 8 %. Pourtant, l'intérêt est présent : la proportion de Canadiens qui désire activement prolonger le cycle de vie de leurs produits monte à 88 %, et 81 % pour les sondés québécois.

Tessa Anaya, analyste de contenu pour cette étude, déclare : « Avec les programmes de rachat, tout comme avec de nombreuses autres pratiques durables, la responsabilité ne peut pas incomber entièrement au consommateur. Logiquement, les consommateurs ne peuvent pas participer à des programmes qui n'existent pas ou dont ils n'ont pas connaissance. Bien que l'économie circulaire soit une pratique quotidienne pour de nombreux Canadiens, une plus grande sensibilisation et un plus grand engagement sont nécessaires pour favoriser la durabilité au Canada. »

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Si 32 % des Québécois interrogés connaissent l'existence d'applications de lutte contre le gaspillage alimentaire (TooGoodToGo, FlashFood), seuls 7 % s'en servent actuellement. 45 % des répondants au Québec ignorent leur existence, mais sont intéressés par le concept. De plus, 29 % des consommateurs québécois dépenseraient certainement de l'argent dans un restaurant ou un magasin d'alimentation qui prend des mesures anti-gaspillage.

Le marché de l'occasion

Cette enquête sur l'économie circulaire a été menée dans divers pays. 63 % des participants pancanadiens disent acheter au moins parfois des produits d'occasion, contre 58 % des Québecois sondés. En comparaison, les Français sont 51 % et les Anglais 57 %.

64 % des répondants pancanadiens réalisent leurs achats d'occasion dans des magasins physiques, contre 51 % des Québécois. Le canal d'achat le plus fréquent pour les Québécois est en ligne grâce aux places de marché (Kijiji, Ebay), cité par 62 % des sondés.

Trois quarts des Québécois interrogés (76 %) ont déjà vendu un produit d'occasion. Parmi ceux ne l'ayant jamais fait, 29 % disent qu'ils préfèrent donner ou jeter ces produits plutôt que de les vendre.

À propos de Capterra

Capterra aide les entreprises du monde entier à trouver le logiciel adapté à leurs besoins. Fondée en 1999, la plateforme offre la possibilité de trouver le bon logiciel grâce à ses avis d'utilisateurs vérifiés ainsi que ses outils de comparaison et de recherche adaptés.

Pour plus d'informations, visitez notre site ou rendez-vous sur nos pages Twitter , LinkedIn ou YouTube .

Relations avec les médias

Audrey Belot - [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1911196/habitudes_durables_consommateurs_quebecois_frequence_Capterra_Canada.jpg

SOURCE Capterra

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 15:25 et diffusé par :