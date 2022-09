VINGT-HUIT MICROLOGEMENTS ABORDABLES POUR SOUTENIR LA POPULATION DE LA LOCHE





LA LOCHE, SK, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Les résidents de La Loche auront désormais un meilleur accès à des logements abordables améliorés, grâce aux investissements des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et Jim Lemaigre, député provincial d'Athabasca, au nom de l'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ainsi que des personnes représentant la Methy Housing Corporation ont célébré l'aménagement de 28 micrologements abordables qui pourront accueillir des personnes en situation d'itinérance.

L'inauguration marque l'achèvement de l'ensemble résidentiel Nechile Sekoe Tiny Homes, ce qui comprend la création de 20 logements d'une chambre, et le début de la construction d'un deuxième ensemble résidentiel, Methy Tiny Homes, qui offrira 8 autres logements d'une chambre.

Dans le cadre de l'entente bilatérale canada-Saskatchewan en vertu de la Stratégie nationale sur le logement, les deux projets ont reçu un financement de 1,6 million de dollars pour l'aménagement de 22 des logements. Les six autres logements ont été financés par métis nation saskatchewanaise. Methy Tiny Homes a également reçu 700 000 $ d'Infrastructure Canada dans le cadre de Reaching Home: Canada's Homelessness Strategy.

Cette annonce s'appuie sur l'ouverture officielle aujourd'hui du projet de logement indépendant Prairie Pioneers, qui comprend quatre logements avec services de soutien conçus pour les personnes de Swift Current ayant subi une lésion cérébrale. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont fourni conjointement 656 000 $ dans le cadre de l'Accord bilatéral Canada-Saskatchewan dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Citations :

« Chaque Canadien mérite un endroit sûr vers lequel il peut se tourner dans les moments difficiles. Notre gouvernement est déterminé à apporter de l'aide aux personnes en difficulté. Notre gouvernement se consacre à aider les personnes dans le besoin, c'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans des projets novateurs de petites maisons comme Nechile Sekoe et Methy qui apportent de nouvelles idées pour aider à faire face à la crise du logement abritent certains de nos Canadiens les plus vulnérables. Ces maisons sont plus que de simples endroits sûrs et abordables pour vivre, elles sont la clé d'une vie meilleure et un symbole d'un nouveau départ pour les résidents. C'est un autre exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement de la Saskatchewan poursuit ses efforts pour rendre les logements abordables plus accessibles et soutenir les familles qui ont les plus grands besoins en matière de logement. Nous sommes très fiers de participer à ces deux importants projets qui offrent des logements sûrs et stables aux personnes dans le besoin à La Loche. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires communautaires pour faire en sorte que les résidents de La Loche aient accès à des logements abordables et les aider à élever leurs enfants, à planifier l'avenir et à se bâtir une vie dans leur communauté. » - Jim Lemaigre, député provincial d'Athabasca

« À La Loche, la construction de 28 micrologements qui offrent un environnement sûr avec services de soutien aux personnes vulnérables en situation d'itinérance de notre collectivité était attendue avec impatience. La Methy Housing Corporation apprécie le soutien financier continu de la Saskatchewan Housing Corporation et du programme Métis Nation - Homelessness Strategy. Je tiens également à souligner l'excellent travail de notre équipe de construction locale qui a bâti ces logements. » - Georgina Jolibois, présidente de la Methy Housing Corporation

Faits en bref :

Depuis 2007, la SHC a créé 137 logements locatifs abordables, 23 logements abordables pour propriétaires-occupants et 12 logements locatifs pour personnel professionnel à La Loche. En partenariat avec la Methy Housing Corporation, 70 de ces logements abordables et les 12 logements locatifs pour personnel professionnel ont été aménagés. Huit autres logements sont en construction dans le cadre de la deuxième phase de l'ensemble résidentiel Methy Tiny Homes.

La Nation métisse de la Saskatchewan a fourni un financement de 88 000 $ pour créer 6 des 28 logements.

a fourni un financement de 88 000 $ pour créer 6 des 28 logements. La Methy Housing Corporation est un organisme sans but lucratif détenu et exploité par le village nordique de La Loche. Elle offre des services de gestion de projet et de construction dans la municipalité.

L'organisme emploie également une personne pour coordonner les services de soutien, qui offre divers types de services aux locataires, dont des services de formation à l'emploi, de perfectionnement du parcours scolaire des adultes, de formation postsecondaire, de santé et de consultation.

L'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la SNL prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Ils ont également conclu une entente sur le premier plan d'action triennal.

et la aux termes de la SNL prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Ils ont également conclu une entente sur le premier plan d'action triennal. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan, le logement est une grande priorité pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan, par l'intermédiaire de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour créer plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province.

