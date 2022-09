Clôture des 11e Jeux handisports de la province de Jiangsu





Au matin du 20 septembre, la cérémonie de clôture des 11e Jeux handisports de la province de Jiangsu s'est déroulée au Centre des sports, de la culture et de l'innovation de la Taizhou Medical High-tech Zone. Hu Nailiang, directeur adjoint exécutif du comité organisateur des Jeux handisports de la province de Jiangsu et contrôleur de premier plan de la Fédération des personnes handicapées de la province de Jiangsu, a annoncé la clôture. Zhou Xiaohui, directeur adjoint exécutif et maire adjoint du comité organisateur des Jeux handisports de la province de Jiangsu, a prononcé le discours de clôture. Lors de la cérémonie, le prix Esprit sportif, le prix Excellence organisationnelle et le prix Contribution d'exception ont été remis. CRI a organisé la diffusion médiatique de l'événement à l'international.

Les Jeux handisports de la province de Jiangsu, qui se tiennent tous les quatre ans, est le plus grand événement sportif pour les personnes handicapées dans la province. L'événement passe en revue les accomplissements réalisés pour les personnes handicapées, et représente une scène permettant aux personnes handicapées de se faire connaître et d'accomplir leurs rêves. Un total de 18 disciplines, dont l'escrime en fauteuil, l'haltérophilie, l'athlétisme, le tennis de table, le badminton, le volleyball assis et le cricket aveugle ont été représentées aux 11e Jeux handisports de la province de Jiangsu, auxquels ont pris part 1 005 athlètes de 13 districts et villes de la province. Cette année, 94 athlètes de Taizhou ont participé à 17 disciplines, à l'exception de l'escrime en fauteuil, un record par rapport à tous les précédents événements. Ils ont remporté 40 médailles d'or, 21 médailles d'argent et 18 médailles de bronze.

Pour la première fois, les Jeux handisports de la province de Jiangsu et les Jeux de la province de Jiangsu se sont déroulés dans la même ville, leur conférant ainsi une importance spéciale et une portée approfondie. Dans le contexte de la prévention et du contrôle épidémique, le comité organisateur des Jeux a appliqué le concept de "simplicité, sécurité et splendeur", et toute la ville a méticuleusement organisé, pleinement encadré et exécuté avec enthousiasme ces Jeux, pour en faire un événement sportif de haut niveau avec des caractéristiques, une sécurité, une rationalisation économique, une splendeur et une perfection qui lui sont propres. Une représentation culturelle a accompagné la cérémonie de clôture.

