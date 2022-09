CLORIA à Beloeil : le Fonds immobilier de solidarité FTQ s'associe à Cloriacité pour un nouveau projet résidentiel





BELOEIL, QC, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ s'associe pour une troisième fois à Cloriacité, dans le cadre de la réalisation d'un tout nouveau projet résidentiel locatif. Situé à proximité de l'autoroute 20, CLORIA Beloeil comptera 125 unités locatives réparties sur cinq étages, ainsi qu'une portion commerciale de 10 000 pieds carrés. La livraison est prévue au printemps 2024.

CLORIA Beloeil s'inscrit dans le développement de la bannière CLORIACITÉ qui comprend CLORIA Vallée-du-Richelieu, ainsi que CLORIA Terrebonne et CLORIA Trois-Rivières, deux projets réalisés en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ qui seront respectivement livrés au printemps et à l'automne 2023.

Ce nouveau projet est le fruit d'une alliance stratégique entre Odacité Immobilier, spécialisée dans le développement de sites commerciaux, et Cloria communautés connectées qui offre un modèle d'habitations locatives tout-inclus composé d'unités spacieuses et sécuritaires, d'espaces de travail, d'infrastructures de vie active et de jardins communautaires, et ce, dans des quartiers en pleine effervescence.

Un quartier où se côtoient nature et services de proximité

À distance de marche de services de proximité dont des restaurants, une banque, une quincaillerie et un cinéma, l'emplacement du CLORIA Beloeil encouragera le transport actif pour les activités du quotidien. Une piste cyclable parcourant Beloeil permettra d'accéder facilement au réseau cyclable qui longe la rivière Richelieu. CLORIA Beloeil, c'est la vie de quartier, avec une vue sur le Mont-St-Hilaire. Afin d'encourager la réduction des GES, des bornes de recharge pour voitures électriques seront également disponibles sur demande et les logements seront munis de systèmes d'efficacité énergétique.

Citations

« L'engouement exceptionnel pour le projet CLORIA Vallée-du-Richelieu, inauguré en 2020 à Saint-Mathieu-de-Beloeil, à 10 kilomètres seulement du site du futur CLORIA Beloeil, nous a démontré hors de tout doute le besoin grandissant pour ce type d'unités locatives dans le secteur. Une fois encore, nous proposerons à une clientèle d'adultes actifs des logements d'une superficie supérieure à la moyenne des concepts de ce genre. Habitués à vivre dans des maisons de la deuxième ou de la troisième couronne de Montréal, ces préretraités ou retraités actifs apprécient particulièrement le fait de pouvoir évoluer dans de vastes espaces de vie et d'avoir accès à des aires communes accueillantes et lumineuses. Notre vision est de leur offrir le meilleur des deux mondes : des appartements conviviaux et confortables, sans les tracas allant de pair avec le fait d'être propriétaires. »

Maxime Camerlain,

président de Cloria communautés connectées

« Le succès de cette bannière nous a incités à renouveler notre relation d'affaires avec Cloriacité Investissements, un partenaire innovant issu de la relève immobilière. Nous sommes convaincus que cette bannière possède un fort potentiel d'expansion et nous souhaitions faire partie de ce projet qui contribuera à créer plus de 330 emplois. Notre engagement envers CLORIA Beloeil s'inscrit au coeur de notre mission qui est de participer activement au développement économique du Québec en investissant dans des projets novateurs, rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables. »

Martin Raymond,

vice-président principal aux investissements immobiliers du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le projet en bref :

Terrain de 152 021 pi 2, dont 106 398 pi² d'espace locatif résidentiel et 10 000 pi² d'espace locatif commercial

dont 106 398 pi² d'espace locatif résidentiel et 10 000 pi² d'espace locatif commercial Bâtiment de 5 étages incluant 125 unités locatives (studios et unités de 1 à 3 chambres à coucher allant jusqu'à 1 025 pi 2 )

) Chaque unité comprend cinq électroménagers, la climatisation, l'électricité, les télécommunications, un balcon et des espaces de rangement à même le logement

Matériaux de qualité supérieure : comptoirs de cuisine en quartz, grande fenestration

Stationnement extérieur de 65 cases ainsi qu'un stationnement intérieur de 115 cases, en plus de 70 places extérieures consacrées à la portion commerciale

Espaces communs : salle multifonctionnelle, salon privé avec billard, espaces de travail collaboratif, salles de conférence, gym, jardin communautaire, cuisine commune, terrasses et BBQ

Caractéristiques de l'emplacement :

Situé près de la sortie 112 de l'autoroute 20, sur la rue Serge-Pepin, à Beloeil

À distance de marche de plusieurs restaurants (Starbucks, Chocolato, Ben & Florentine, etc.), d'une banque, d'une quincaillerie RONA et du cinéma Beloeil

Emplacement voisin d'un CLSC et d'un CHSLD

Magnifique vue sur le mont Saint-Hilaire

Accès direct à une piste cyclable parcourant tout Beloeil et permettant d'accéder facilement à la bande cyclable qui longe le Richelieu

À propos d'Odacité Investissement

Odacité Immobilier se démarque par l'unicité de ses projets de développement commerciaux et de mixité urbaine. Des projets gérés du début à la fin, des partenaires et des investisseurs de confiance pour des réalisations immobilières profitables. Fort d'une solide expérience et d'une réputation bien établie, Odacité crée et construit des projets immobiliers commerciaux d'envergures depuis plus de 10 ans.

À propos de Cloria communautés connectées

Les communautés Cloria sont des développements immobiliers luxueux et intelligent pour adultes actifs. Cloria propose un modèle d'habitation locatif tout-inclus composé d'unités spacieuses, sécuritaires et insonorisées, d'espaces de rassemblement accompagné d'un service d'organisation d'activités sur mesure, l'accès à tous les services essentiels, de santé et de vie active, et avec la promesse d'une communauté de voisins partageant intérêts et mode de vie communs.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 30 juin 2022, il comptait 47 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars dont les projets construction créeront à terme 29 000 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 181 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

