Le gouvernement du Canada lance une nouvelle boîte à outils et des ressources pour le Défi 50-30 Cette boîte à outils permettra aux organisations canadiennes d'avoir plus de facilité à atteindre leurs objectifs de diversité et d'inclusion





OTTAWA, ON, le 29 sept. 2022 /CNW/ - L'équité, la diversité et l'inclusion sont essentielles à l'économie canadienne. Peu importe leur taille, les entreprises et les organismes sont avantagés lorsque leur haute direction est à l'image de la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada croit que les sociétés canadiennes doivent être à l'image du Canada, et que pour bâtir une économie plus forte et plus résiliente, il est important que les organes décisionnels élargissent leurs perspectives et diversifient les personnes de talent qui les composent.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé la boîte à outils « Ce qui fonctionne », une importante ressource en ligne conçue pour les organisations canadiennes qui souhaitent adopter de meilleures pratiques en matière d'équité et de diversité. Créée en partenariat avec KPMG au Canada, cette boîte à outils sera mise en ligne par l'Institut de la diversité, l'un des cinq partenaires de l'écosystème qui appuient le Défi 50-30.

La boîte à outils « Ce qui fonctionne » comprend des mesures concrètes, des pratiques exemplaires et des approches stratégiques à utiliser en milieu de travail, qui se fondent sur des données probantes actuelles en matière de recrutement, de mentorat, de processus de promotion et de maintien d'employés diversifiés. Elle contient également des exemples d'activités et d'initiatives portant sur la lutte contre le racisme et le harcèlement, ainsi que des plans efficaces pour favoriser la diversité, que les organisations peuvent reproduire pour atteindre leurs objectifs en matière de diversité.

En plus d'apporter leur soutien à cette nouvelle ressource, les cinq partenaires de l'écosystème du Défi 50-30 élaborent activement des mesures de soutien pour aider les participants à atteindre les objectifs du Défi, qu'il s'agisse d'activités de mobilisation ou d'événements, de programmes visant à favoriser la diversité, de formations, de plans d'action ou de conseils généraux. Ces ressources additionnelles seront disponibles au fil des prochains mois.

Citations

« La diversité en milieu de travail est non seulement un atout pour notre économie, mais c'est également une bonne stratégie d'affaires. Grâce à cette boîte à outils, il sera plus facile pour les entreprises et les organismes de concrétiser leurs objectifs et de réussir le Défi 50-30. Le Canada est un pays diversifié, et tout le monde doit pouvoir prendre part aux décisions. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« En suivant les pratiques exemplaires que nous avons aidé nos clients à adopter au fil des ans, les entreprises peuvent réellement changer leur culture organisationnelle. Cette boîte à outils met l'accent sur la collaboration nécessaire des multiples facettes d'une organisation pour créer une culture organisationnelle empreinte de respect et qui favorise un sentiment d'appartenance, qui attire des talents diversifiés et qui lutte contre les préjugés systémiques. Embaucher une personne faisant partie d'un groupe sous-représenté pour pouvoir atteindre des cibles, ce n'est pas suffisant. De telles mesures n'amélioreront pas instantanément le rendement de votre organisation. Pour réellement changer les choses, il faut bâtir la confiance, démanteler les systèmes discriminatoires, éduquer, former, encadrer et mentorer les employés, créer un milieu de travail psychologiquement sain et accueillir les différences de styles et d'opinions. »

- Associée, Ressources humaines et changement organisationnel, KPMG au Canada, Silvia Gonzalez-Zamora

« Les données semblent montrer que les organisations ayant une haute direction diversifiée ont plus de facilité à entrer dans de nouveaux marchés, à attirer les talents les plus qualifiés, à favoriser l'innovation et le rendement, et à réduire les risques. Au Canada, plusieurs entreprises sont prêtes à se doter d'une haute direction plus diversifiée, mais elles ont besoin de soutien pour mettre en oeuvre des stratégies et trouver des talents diversifiés. Le Défi 50-30 est la première initiative au monde à faire appel à l'engagement volontaire, et grâce à des stratégies efficaces, la boîte à outils "Ce qui fonctionne" aidera les organisations de tous les secteurs. En la combinant aux outils fournis par l'Institut de la diversité, notamment notre trousse d'outils d'évaluation de la diversité, nos pratiques exemplaires à l'intention des conseils d'administration, le Micropedia of Microaggressions et le soutien apporté par les autres partenaires de l'écosystème du Défi 50-30 (Collèges et instituts Canada, Global Compact Network Canada, Le conseil économique des femmes et Egale), cette ressource permettra de favoriser la diversité et la parité entre les genres au sein des équipes de haute direction. »

- La directrice des études de l'Institut de la diversité de l'École de gestion Ted Rogers, Wendy Cukier

Faits en bref

Lancé en décembre 2020, le Défi 50-30 fait appel à l'engagement volontaire des entreprises canadiennes, des organismes sans but lucratif et des établissements d'études postsecondaires pour atteindre la parité entre les genres (50 %) et une portion considérable (30 %) de membres de groupes en quête d'équité - notamment les personnes racialisées, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de la communauté LGBTQ2+ - au sein de leur conseil d'administration et dans leurs postes de haute direction.

En décembre 2021, KPMG a remporté une demande de proposition pour l'élaboration de la boîte à outils « Ce qui fonctionne ». Selon les critères de la demande de proposition, les demandeurs devaient avoir, entre autres, une grande expérience en matière de soutien aux initiatives de gestion liées à la diversité et à l'inclusion. Les demandeurs ont été évalués par ISDE, Femmes et Égalité des genres Canada et Patrimoine canadien.

Les études ont démontré que les équipes plus diversifiées sont plus susceptibles de surpasser les équipes non diversifiées pour ce qui est de la rentabilité, des revenus et de la productivité en milieu de travail. La diversité au sein des conseils d'administration et des équipes de haute direction est bonne pour les affaires, car elle génère des idées et des perspectives nouvelles, et favorise la mise en place de solutions créatrices.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 14:00 et diffusé par :