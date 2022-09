L'ACPL annonce un nouvel investissement de 8 M $ dans le sport récréatif Rejoindre tous et chacun : une intervention sportive communautaire





OTTAWA, ON, le 29 sept. 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) annonce aujourd'hui un nouvel investissement de 8 millions de dollars qui vise à augmenter les taux de participation et de rétention des groupes sous-représentés dans le sport communautaire au Canada.

Intitulé Rejoindre tous et chacun : une intervention sportive communautaire, cet investissement a été rendu possible en raison du succès de la démarche de l'ACPL dans le cadre de l'Initiative de sport communautaire pour tous du gouvernement du Canada (Sport Canada).

Ce financement permettra à l'ACPL de soutenir des projets communautaires ayant pour but d'éliminer les obstacles et d'augmenter les taux de participation dans les activités sportives chez les groupes sous-représentés ou en quête d'équité à travers le Canada, comme les personnes noires, autochtones, racialement diversifiées, 2ELGBTQQIA+, à faible revenu, les nouveaux arrivants ainsi que les personnes vivant avec une limitation.

« À titre de porte-parole national des parcs et loisirs municipaux, aujourd'hui est un grand jour pour l'équipe de l'ACPL et la communauté des sports récréatifs au Canada, » a mentionné Martin Sampson, le directeur général de l'ACPL. « Le mandat de l'ACPL est d'offrir l'opportunité de pratiquer des sports et loisirs communautaires accessibles à tous et chacun au Canada. Ce nouvel investissement permettra de faire avancer notre mandat en lançant rapidement de nouvelles interventions au niveau communautaire ciblant des programmes, des événements et des changements de politiques; des efforts qui atténueront les obstacles et amélioreront le taux de participation au sport récréatif chez les groupes sous-représentés à travers le pays. »

Les programmes de sport récréatif communautaire sont importants pour le bien-être physique, mental, intellectuel et social. Ils ont un impact majeur sur le développement de nos vies de façon holistique et multidimensionnelle. Ils favorisent la participation de l'ensemble de la communauté, offrent un sentiment d'appartenance aux minorités visibles, aident les nouveaux arrivants à s'intégrer dans leurs différents milieux et offrent une alternative aux comportements à risque. Conséquemment, l'ACPL considère que les sports et les loisirs communautaires, sécuritaires et de qualité, représentent un service essentiel pour l'ensemble de la population canadienne.

« L'association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) tient à remercier du fond du coeur le gouvernement du Canada (Sport Canada) pour son soutien accordé par le biais de l'initiative Le sport communautaire pour tous, » Mike Roma, président du conseil d'administration de l'Association canadienne des parcs et loisirs. « Les programmes sportifs et récréatifs communautaires sont essentiels à notre bien-être physique, mental, intellectuel et social. Conformément à notre mandat d'offrir des opportunités publiques de faire du sport et des loisirs accessibles à tous les Canadiens et Canadiennes, ce nouveau financement permettra à l'ACPL de soutenir des projets communautaires ayant pour but d'éliminer les obstacles et d'augmenter les taux de participation dans les activités sportives chez les groupes sous-représentés ou en quête d'équité à travers le Canada. »

« L'une des grandes priorités de notre gouvernement est d'aider les Canadiennes et Canadiens à adopter un mode de vie plus sain pour eux-mêmes et leur famille. Cependant, en 2022, nous savons qu'il existe encore des obstacles majeurs à la pratique du sport, » a souligné l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. « C'est pourquoi nous versons 8 millions de dollars à l'Association canadienne des parcs et loisirs afin de soutenir notre engagement à rendre les communautés plus dynamiques et plus saines partout au pays. Ce type de financement fait une véritable différence sur le terrain, en aidant toute la population, des plus jeunes aux plus vieux, à avoir un meilleur accès au sport et à reprendre les activités qu'ils aimaient avant la pandémie. Ensemble, nous rendrons le sport plus inclusif, plus équitable et plus accessible à tout le monde au Canada. »

À compter d'aujourd'hui, les organismes admissibles peuvent déposer leurs demandes de subventions allant jusqu'à 50 000 $. Pour plus d'informations à propos du programme Rejoindre tous et chacun : une intervention sportive communautaire, veuillez visiter : cpra.ca/fr

L'ACPL : L'Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) est un organisme national qui s'emploie à promouvoir la santé publique et contribue au dynamisme de notre société en exploitant le potentiel des parcs et des loisirs. Son vaste réseau regroupe les 13 associations provinciales et territoriales de parcs et loisirs, ainsi que tous leurs fournisseurs de services, dans plus de 90 % des collectivités canadiennes. L'ACPL collabore avec une foule d'autres organismes nationaux oeuvrant dans les domaines du loisir, de l'activité physique, de l'environnement, des installations, du sport, de la santé publique, de la prévention du crime et des services sociaux. Au cours de ses 60 ans d'histoire, l'ACPL s'est imposée comme un chef de file national crédible et énergique dans son secteur. En plus de faire valoir les bienfaits des parcs et des loisirs, l'association offre à ses membres l'information, les ressources et le perfectionnement professionnel dont ils ont besoin pour se démarquer dans leur propre collectivité. Nous nous investissons à fond dans notre milieu pour trouver des solutions aux problèmes sociaux, influencer l'évolution des politiques publiques et assurer partout une meilleure qualité de vie.

Gouvernement du Canada: Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada par l'entremise de l'initiative Le sport communautaire pour tous. Éliminer les obstacles et augmenter les taux de participation au sport chez les populations sous-représentées sont en tête des priorités du gouvernement du Canada.

