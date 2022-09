Debout pour la dignité et ses alliés dénoncent les propos discriminatoires du ministre Jean Boulet à l'égard des immigrants du Québec et annoncent une conférence de presse pour exiger le retrait immédiat de sa candidature aux prochaines élections





MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Après les déclarations controversées et discriminatoires du ministre Jean Boulet à l'égard des immigrants résidant au Québec, Debout pour la dignité et ses alliés exigent son retrait immédiat et définitif de la vie politique québécoise. Ses insultes dangereuses et déshumanisantes qui témoignent de son profond mépris à l'égard des immigrants ne le disqualifient pas seulement comme ministre de l'Immigration et du travail. Elles révèlent également qu'il n'est pas un leader politique qui reflète les valeurs d'un Québec inclusif.

Debout pour la dignité et ses alliés invitent les médias à une conférence de presse dénonçant les propos dégradants du ministre Jean Boulet et réclament son désistement pour les prochaines élections. Cette démarche permettra également d'affirmer la dignité de nos immigrants qui contribuent par leur présence et leurs sacrifices à enrichir le patrimoine socioculturel, économique et politique québécois. Elle se veut une réponse aux injures publiques et intentionnelles d'un ministre incompétent qui cherche à tout prix à plaire à sa base électorale en affichant à la fois son ignorance et son indifférence.

Date : 30 septembre 2022 Début : 11 h Fin : 12 h Lieu : Bureau de circonscription du premier ministre François Legault

770, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1G1





À propos de Debout pour la dignité

Debout pour la dignité est un organisme à but non lucratif qui regroupe et mobilise des minorités visibles, rassemble les ressources humaines et matérielles et, les organise, afin de construire des communautés solidaires et fortes débordant d'opportunités pour toutes et pour tous et favorisant une plus grande égalité des chances en améliorant les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité.

