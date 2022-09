Journée internationale des aînés : le Réseau FADOQ souligne la résilience et la contribution des personnes aînées





MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de la Journée internationale des personnes aînées, qui a lieu le 1er octobre, le Réseau FADOQ en profite pour répéter un message essentiel : le Québec se doit d'être toujours plus inclusif à l'égard des personnes aînées.

Le thème international de cette journée en 2022 est « la résilience des personnes aînées dans un monde en transformation », particulièrement la résilience des femmes. Leur contribution à titre de travailleuses d'expérience, de proches aidantes, de bénévoles et de grands-mères doit être reconnue à sa juste valeur.

« Ces femmes qui ont bâti le Québec moderne ont inspiré et inspirent toujours toute une génération. Encore aujourd'hui, leur apport à la société est indispensable et cette journée thématique est un bon moment pour le souligner », affirme Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

La population aînée québécoise a fait preuve d'une résilience extraordinaire durant la pandémie. Elle a également démontré sa grande capacité d'adaptation durant les deux dernières années, notamment dans son désir de demeurer active.

Le Réseau FADOQ tient aussi à rappeler qu'il faut continuer d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées relativement à la santé, au bien-être, à l'appartenance et à la sécurité.

« Le Québec doit s'assurer que toutes les personnes aînées puissent vivre dans la dignité, peu importe leur revenu et leur lieu de résidence. La pandémie a mis en lumière l'importance d'améliorer leur qualité de vie. Le Réseau FADOQ y contribue concrètement par ses actions. Ensemble, montrons qu'il est essentiel d'en faire une priorité de société », déclare Mme Tassé-Goodman.

Déboulonner les mythes sur l'âgisme

Avec la campagne Allez-y, trahissez votre âge!, qui revient pour une deuxième année, le Réseau FADOQ continue de déboulonner les mythes sur l'âgisme. Avec des publicités à la télévision, sur le Web et sur les réseaux sociaux, le Réseau attaque de façon originale les perceptions négatives liées à l'âge.

Durant cette campagne, tous les mardis matin, nous mettrons en lumière un membre FADOQ qui, à sa façon, trahit son âge. Suivez-nous sur Facebook et sur notre site Web pour lire ces inspirants témoignages.

Avec près de 525 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

