Zendure lance son tout premier système de batteries domestique à l'état semi-solide pour faire face aux défis mondiaux de sécurité énergétique et de changement climatique





PALO ALTO, Californie, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Zendure, l'une des startups qui connaît la croissance la plus rapide du secteur des technologies énergétiques, a lancé une campagne Kickstarter pour financer SuperBase V , le premier système énergétique domestique équipé de batteries à l'état semi-solide.

Les batteries à l'état semi-solide affichent une densité énergétique supérieure de 42 % et sont plus sûres que les batteries lithium-fer-phosphate (LiFePO4), permettant ainsi aux particuliers et aux entreprises de stocker davantage d'énergie et de bénéficier d'une expérience utilisateur plus sûre. Le logiciel de gestion des batteries de Zendure est innovant et permet aussi de prolonger la durée de vie des cellules internes.

SuperBase V est personnalisable avec une capacité allant de 6,4 kWh à 64 kWh. Avec sa sortie double tension 120V/240V et son support pour les panneaux solaires et la recharge des VE, SuperBase V établit une nouvelle norme pour la gestion de l'énergie dans toute la maison. L'unité principale SuperBase V, jumelée aux batteries d'expansion satellite de Zendure, peut produire 6,6 kWh en une heure à peine, en combinant l'énergie solaire et le courant alternatif.

Bryan Liu, PDG et fondateur de Zendure, a passé les huit premières années de sa vie dans un petit village rural de Chine où il n'y avait pas d'électricité du tout. La nuit, il étudiait à la lumière d'une lampe à kérosène. Lorsque le courant est arrivé dans sa communauté, les nuits étaient plus sûres...et c'était aussi plus facile de lire et d'apprendre.

« J'ai moi-même été témoin de l'impact incroyable que l'électricité et le courant peuvent avoir sur les familles et les communautés, a déclaré M. Liu. Alors que les réseaux électriques peinent à répondre à la demande, les particuliers cherchent à gérer leur propre consommation d'énergie et à s'assurer un accès à l'électricité lorsqu'ils en ont le plus besoin. SuperBase V leur fournit une énergie sûre et fiable chez eux, et leur permet de la stocker pour l'utiliser à la demande. Qu'il s'agisse d'assurer une alimentation de secours lors d'une catastrophe naturelle, de stocker de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ou de recharger des véhicules électriques, la demande pour des solutions sûres qui mettent l'autonomie énergétique à la portée du consommateur est croissante. »

Récemment, le gouvernement des États-Unis a adopté une loi de transformation qui passe à l'action contre le réchauffement climatique et prévoit « les dépenses les plus importantes jamais engagées par un pays en une seule fois pour lutter contre le changement climatique », selon l'Associated Press. Les mesures comme celles-ci visent à lutter contre le changement climatique à l'échelle nationale et internationale, et SuperBase V, de son côté, offre aux particuliers la possibilité de stocker et d'utiliser l'énergie d'une manière qui permet de réduire les émissions nocives dans l'atmosphère par rapport aux groupes électrogènes à gaz. Avec des caractéristiques techniques de pointe et des fonctionnalités intuitives, telles que la commande vocale et les roues motrices, le nouveau système de stockage d'énergie de Zendure vise à promouvoir les énergies renouvelables pour un nombre croissant de personnes intéressées par le stockage d'énergie responsable et l'indépendance énergétique.

À l'occasion de la campagne Kickstarter , SuperBase V sera proposé en prévente aux tarifs de 2 499 $ (version LFP) et de 3 799 $(version semi-solide), et cette campagne se poursuivra jusqu'au 18 novembre 2022. Dès le 19 novembre 2022, SuperBase V sera disponible à l'achat sur le site web de Zendure .

À propos de Zendure

Zendure est l'une des startups de « Clean Energy Tech » qui connaît la croissance la plus rapide, basée dans l'un des pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis et dans la région de la Grande Baie en Chine. L'objectif de Zendure est de rendre l'énergie accessible n'importe où, n'importe quand, et de démocratiser les dernières technologies énergétiques pour alimenter les modes de vie en réseau et hors réseau de manière propre et abordable. Pour en savoir plus, consultez le site Zendure.com et suivez Zendure sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

