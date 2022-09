LE CANADA CÉLÈBRE L'INAUGURATION DE L'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL NEOMA À CALGARY





CALGARY, AB , le 29 sept. 2022 /CNW/ - Après seulement 12 mois de rénovations, Calgary compte une tour de bureaux vacante de moins et 82 logements abordables de plus. La tour de bureaux de 10 étages, anciennement connue sous le nom de Sierra Place et située au 706, 7th Avenue SW, a été entièrement rénovée et convertie en 82 logements abordables pour les personnes vulnérables de Calgary. On y trouve également la maison d'hébergement d'urgence et les logements de transition d'Inn from the Cold destinés aux familles confrontées à l'itinérance.

Trois étages de l'immeuble Neoma accueilleront le programme et les locaux administratifs d'Inn from the Cold, dont une maison d'hébergement d'urgence pour les familles, des bureaux, des logements de transition. On y offrira également des services de soutien globaux pour les familles confrontées à une crise du logement. L'immeuble comptera aussi 6 étages de logements permanents avec services de soutien et des commodités pour les résidents et résidentes. L'inauguration de l'ensemble résidentiel Neoma aura lieu le 29 septembre, et Inn from the Cold emménagera dans les locaux en octobre. Les nouveaux locataires des logements abordables suivront dans les mois à venir.

La conversion de l'immeuble Neoma n'aurait pas été possible sans l'investissement de 16,6 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, l'investissement de 2 millions de dollars du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral par l'entremise de l'Entente bilatérale Canada-Alberta sur le logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement et l'investissement de 5,5 millions de dollars de la Ville de Calgary dans le cadre de son initiative de revitalisation du centre-ville. Des donateurs privés ont également amassé près de 6 millions de dollars pour cet ensemble résidentiel de 30 millions de dollars, qui a été réalisé à temps et en respectant le budget.

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement réalise cette vision en procurant rapidement des logements abordables aux personnes les plus vulnérables partout au Canada, y compris ici même à Calgary. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Par l'intermédiaire de l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement libéral investit dans le logement abordable ici même, à Calgary, et partout au Canada, parce que tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr. L'annonce d'aujourd'hui est un bon exemple de l'impact tangible que peuvent avoir les investissements dans le logement de notre gouvernement sur les collectivités de Calgary. L'accès à un logement sûr et abordable est à la base d'une vie en santé. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« L'ensemble résidentiel Neoma est un excellent exemple de partenariat stratégique, d'expertise communautaire et de pensée novatrice en action. Le gouvernement de l'Alberta est fier de soutenir ce projet de réaménagement communautaire et d'aider des résidents et résidentes de Calgary à trouver la stabilité et à se remettre sur pied. » - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« En investissant dans des ensembles résidentiels comme Neoma, nous créons un centre-ville où les familles, les personnes âgées et les personnes immigrantes à faible revenu peuvent bâtir leur vie en ayant accès à des commerces et services de proximité essentiels à quelques pas. La Ville, en partenariat avec HomeSpace, des donateurs privés et le gouvernement fédéral, a fourni un investissement important pour convertir un immeuble de bureaux vacant en logements abordables, ce qui constitue la première conversion de ce type au Canada. Calgary est fière d'être à l'avant-garde du pays avec cet ensemble résidentiel qui servira de modèle aux villes qui cherchent à résoudre la crise du logement et à revitaliser leur centre-ville. » - Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Il a fallu le soutien de toute la collectivité pour assurer le succès de ce projet de réaménagement, le premier du genre. Calgary a démontré que les bureaux vacants peuvent être réaménagés pour aider à régler la crise du logement au Canada. Grâce au soutien de tous les ordres de gouvernement et de plusieurs généreux donateurs privés, nous avons créé un espace qui offre aux familles une voie vers la stabilité grâce à un logement sûr. » - Bernadette Majdell, directrice générale, HomeSpace Society

« La façon dont les acteurs locaux se sont mobilisés pour aider les familles confrontées à une crise du logement et aménager notre nouveau siège social est tout simplement incroyable. Notre nouvel espace spécialement conçu nous permet de mieux servir les familles dans le besoin. Nous sommes convaincus que l'approche globale unique offerte dans cet immeuble aidera à briser le cycle de l'itinérance familiale. » - Heather Morley, directrice générale d'Inn from the Cold

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de 2,5 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle vise à répondre aux besoins urgents des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres des communautés LGBTQ2S+, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars au cours des 2 prochaines années pour prolonger l'ICRL et créer 6 000 logements abordables supplémentaires partout au Canada . Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Cet organisme de bienfaisance agit en tant que promoteur et gestionnaire immobilier en exploitant un portefeuille d'immeubles locatifs. HomeSpace offre des logements sûrs, appropriés et abordables aux personnes les plus vulnérables à Calgary et possède un portefeuille de plus de 765 logements dans 25 quartiers de la ville. Pour en savoir plus, consultez notre site Web.

Depuis plus de 25 ans, Inn from the Cold aide les familles vulnérables à trouver la stabilité en période de crise. Nous sommes la plus grande organisation qui se consacre uniquement aux familles qui vivent une crise de logement dans la région de Calgary, et nous croyons qu'il est possible d'avoir des collectivités où aucun enfant, aucune famille, n'est en situation d'itinérance. Pour concrétiser notre vision, nous offrons 3 principaux programmes : des mesures de prévention et de contournement de l'itinérance, des maisons d'hébergement d'urgence familiales et des logements avec services de soutien. Visitez le site innfromthecold.org pour de plus amples renseignements.

