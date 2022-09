NEI reçoit des notes exceptionnelles des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies





TORONTO, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a reçu des notes exceptionnellement élevées dans son dernier rapport d'évaluation des Principes pour l'investissement responsable (« PRI ») des Nations Unies. Les résultats soulignent la solidité du programme d'investissement responsable de longue date de NEI, attirant l'attention sur des activités comme l'exercice du vote par procuration, l'engagement auprès des entreprises, la participation aux politiques publiques, l'évaluation de l'importance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la sélection et la surveillance des gestionnaires, le suivi continu des tendances à long terme en matière de facteurs ESG, et de nombreux autres indicateurs.

"le rapport d'évaluation des PRI de 2021 confirment notre engagement à l'égard des pratiques exemplaires"

« Depuis plus de 35 ans, NEI permet aux investisseurs canadiens d'en faire plus avec leur argent », affirme Tim Prescott, vice-président principal et chef de la Gestion d'actifs de Patrimoine Aviso, la société mère de NEI. « Les notes exceptionnelles qu'a obtenues NEI dans le rapport d'évaluation des PRI de 2021 confirment notre engagement à l'égard des pratiques exemplaires en matière de facteurs ESG et reflètent pleinement notre intention d'offrir aux Canadiens et Canadiennes des produits complets qui cherchent à optimiser les rendements des placements, tout en maximisant l'impact social et environnemental. »

« Cette année, les PRI ont renforcé la rigueur de leur processus de classement, ce que nous apprécions absolument à NEI », déclare Adelaide Chiu, vice-présidente et chef de l'investissement responsable et des services ESG à NEI. « Comme de plus en plus de gestionnaires d'actifs entrent sur le marché des facteurs ESG, il est extrêmement important que nous soyons tenus à respecter des normes élevées pour nous assurer que les investisseurs disposent des meilleures options de placement liées aux facteurs ESG. Les résultats que nous avons obtenus des PRI confirment que NEI offre exactement cela aux Canadiens et Canadiennes. »

Les PRI sont le plus important promoteur de l'investissement responsable au monde. Soutenu par les Nations Unies, l'organisme a pour mandat de comprendre les répercussions des enjeux ESG sur les placements et de soutenir un réseau international de plus de 3 000 signataires à intégrer ces enjeux dans les décisions de placement et de détention de titres.

Tableau des notes par module

Extrait du rapport d'évaluation des PRI de NEI pour 2021.

Module Couverture de

l'actif géré de

NEI Note étoile de NEI

(sur 5) Note médiane Note de NEI Politique

d'investissement et

de gérance s. o 5 60 % 92 % Direct - Actions

cotées - Gestion

passive - incorporation < 10 % 5 35 % 98 % Direct - Actions

cotées - Gestion

quantitative active -

vote < 10 % 5 61 % 97 % Direct - Actions

cotées - Gestion

fondamentale active -

vote > 50 % 5 54 % 97 % Direct - Actions

cotées - Gestion

passive - vote < 10 % 5 57 % 97 % Indirect - Actions

cotées - Gestion

active > 50 % 4 57 % 88 % Indirect - Titres à

revenu fixe -

Gestion active 10 % à 50 % 4 57 % 87 %

À propos du rapport d'évaluation des PRI

Le rapport d'évaluation vise à fournir une rétroaction aux signataires et à soutenir l'apprentissage et le perfectionnement continus. La méthodologie d'évaluation de haut niveau se trouve ici (en anglais seulement) : https://www.unpri.org/reporting-and-assessment/how-investors-are-ssessed-on-their-reporting/3066.article et les questions relatives aux critères d'évaluation se trouvent après chaque indicateur dans le cadre de présentation de l'information pour les investisseurs ici (en anglais seulement) : https://www.unpri.org/reporting-and-assessment/investor-reporting-guidance/5373.article. Veuillez noter que la méthode de notation de 2021 a été modifiée pour refléter le nouveau cadre de présentation de l'information et qu'elle est incomparable avec les notes publiées par les PRI les années antérieures.

Les signataires des PRI sont tenus de rendre compte annuellement de leurs activités d'investissement responsable. Les résultats sont rendus publics dans un rapport sur la transparence. Vous pouvez consulter l'évaluation des PRI pour 2021 (en anglais seulement) de NEI ici et le rapport sur la transparence pour 2021 (en anglais seulement) de NEI ici.

Vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire du rapport d'évaluation des PRI des Nations Unies en appelant au 1 888 809-3333, en envoyant un courriel à [email protected] ou en nous écrivant à Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., 151, rue Yonge, Suite 1200, Toronto (Ontario) M5C 2W7.

À propos de Placements NEI

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé dans l'investissement responsable qui gère plus de 11 milliards de dollars canadiens. Forte de plus de 35 ans d'expérience, NEI s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions d'investissement responsable. La société assure une gestion active et rigoureuse de l'actif qui met l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif et est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies depuis plus de 15 ans. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est un fournisseur de premier plan de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien, qui aide des centaines d'institutions et d'entreprises de détail à obtenir un avantage concurrentiel grâce à une offre exhaustive de services de courtier et d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Le gestionnaire d'actifs de Patrimoine Aviso, Placements NEI, est un chef de file canadien des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable, et sa société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement directMC, permet aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Services des correspondants d'Aviso offre des services de garde et de courtier chargé de compte aux gestionnaires de portefeuille, aux maisons de courtage de valeurs, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers.

Avec un actif sous administration et gestion de plus de 100 milliards de dollars, Patrimoine Aviso est une organisation ambitieuse, soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisse de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Pour en savoir plus, consultez le site aviso.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

SOURCE NEI Investments

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 12:00 et diffusé par :