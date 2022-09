La société luxembourgeoise Carlisle Management conclut avec succès le déploiement complet de du fonds Absolute Return Fund II





LUXEMBOURG, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Carlisle Management Company SCA, une société de gestion de fonds d'investissement de premier plan dans le domaine assurance-vie, a finalisé le déploiement de son deuxième fonds d'une série de fonds à capital fermé, le Luxembourg Life Fund : Absolute Return Fund II FCP RAIF. Le portefeuille a été déployé dans les 18 mois suivant la clôture de la levée de fonds, conformément à nos attentes. Avec un capital engagé de plus de 290 millions de dollars investi dans plus de 600 polices d'assurance-vie, le fonds est diversifié à travers de multiples paramètres, y compris, mais sans s'y limiter, la valeur nominale, la compagnie d'assurance, l'âge, le profil de mortalité, la notation de la compagnie et le sexe. Parallèlement, les rendements bruts attendus à l'achat sont supérieurs à nos objectifs initiaux. La mise en place d'un réseau éprouvé et bien diversifié de partenaires d'approvisionnement a garanti un accès suffisant au marché tertiaire et notre capacité à saisir des opportunités uniques de mise sur le marché, souvent inaccessibles aux autres acteurs du marché.

Le fonds Absolute Return II offre plusieurs avantages aux investisseurs. Les risques de liquidité sont limités en raison de sa structure fermée qui permet de tirer parti de la nature non corrélée de la classe d'actifs. Les actifs sont évalués au coût et les revenus ne sont comptabilisés que lorsqu'ils sont réalisés, ce qui signifie que les fluctuations à court terme de la masse monétaire n'auront aucun impact sur l'évaluation et la performance du fonds. Nous nous attendons à ce que les fonds Absolute Return Funds continuent de fonctionner avec une corrélation proche de zéro pour les marchés financiers et commencent à fournir des liquidités aux investisseurs comme prévu initialement. Carlisle a exécuté avec succès le prélèvement sur l'effet de levier du fonds, proposé par le célèbre prêteur domestique. L'effet de levier est utilisé comme une facilité de premier ordre pour minimiser le ralentissement de la performance et amplifier davantage les rendements réels.

« Grâce à son expérience de plusieurs décennies dans le secteur de l'assurance-vie et à sa collaboration avec certains des plus grands investisseurs mondiaux, l'équipe de gestion de Carlisle bénéficie d'un positionnement et d'un approvisionnement uniques. Alors que nous continuons à déployer des capitaux pour nos fonds Absolute Return Fund, nous mettons l'accent sur une stratégie proactive, en renforçant les relations existantes sur le marché et en en créant de nouvelles », a déclaré Jose Garcia, PDG de Carlisle Management Company. « Les investisseurs qui s'étaient initialement précipités dans la classe d'actifs sur la base de l'hypothèse d'un capital bon marché facilement disponible peuvent maintenant être contraints de se retirer à des prix plutôt réduits. Nous pensons que Carlisle peut continuer à tirer parti des opportunités actuelles et futures ainsi que du potentiel d'augmentation de l'offre compte tenu de la croissance démographique aux États-Unis. »

« Face à ce que l'on a qualifié de « crise de la valeur », qui a certainement un impact sur de nombreux actifs privés étant donné le resserrement continu de la masse monétaire, de nombreux investisseurs institutionnels se tournent vers les contrats d'assurance-vie comme l'une des rares sources de rendements véritablement non corrélés », a conclu Oleksandra Polishchuk, directrice du marketing de Carlisle.

Carlisle déploie actuellement le fonds Absolute Return Fund III, lancé en 2021, et a commencé à lever des fonds pour le fonds Absolute Return Fund IV, dont le déploiement devrait commencer en 2023.

À propos de Carlisle Management Company

Créée en 2008, Carlisle est une société de gestion d'investissements mondiaux de premier plan, très diversifiée. Nos installations de pointe et nos systèmes de modélisation statistique intègrent les connaissances acquises au cours de plus de 60 ans d'expérience combinée en matière d'investissement dans le secteur des actifs alternatifs. Supervisés par le régulateur luxembourgeois et soumis aux contrôles de sociétés d'audit réputées, tant au niveau de la société de gestion que du fonds, nous opérons de manière indépendante, ce qui nous permet de nous concentrer uniquement sur la demande de transparence et de performance des investisseurs, dans un cadre réglementé permettant une gestion précise des risques encourus tout en maximisant le rendement des investissements.

